Nữ chính phim "Quật mộ trùng ma" trung thành với thời trang tối giản nhưng vẫn nổi bật, trẻ trung

Nếu như Kim Ji Won đang là nữ chính nổi bật của phim truyền hình Hàn Quốc thì Kim Go Eun lại phủ sóng màn ảnh rộng với vai diễn trong "Exhuma: Quật mộ trùng ma". Bên cạnh diễn xuất ấn tượng, nhan sắc xinh đẹp, Kim Go Eun còn ghi dấu ấn với phong cách thời trang sành điệu. Nữ diễn viên áp dụng những cách diện đồ không quá cầu kỳ, nhưng cô vẫn luôn nổi bật với nét tinh tế, thanh lịch. Để mặc đẹp mà không tốn nhiều công sức, chị em rất nên tham khảo phong cách của nữ chính phim "Exhuma: Quật mộ trùng ma".

Áo thun trắng và quần âu ống suông là sự kết hợp thú vị. Bộ đôi này mang đến cho người diện nét trẻ trung xen lẫn sự thanh lịch. Kim Go Eun nâng cấp độ sang chảnh cho outfit bằng cách khoác ngoài áo vải tweed và đi boots cao gót. Đây là công thức diện đồ luôn chuẩn mốt, chị em nên học hỏi từ Kim Go Eun.

Áo khoác blazer là món thời trang yêu thích của Kim Go Eun. Cô cũng diện mẫu áo này theo cách đa dạng chứ không hề rập khuôn phong cách. Cụ thể, khi kết hợp áo blazer cùng áo sơ mi cách điệu, quần jeans ống suông và giày cao gót mũi nhọn, Kim Go Eun có được bộ cánh nổi bật, sang xịn mịn.

Khi đi dạo phố, Kim Go Eun áp dụng những công thức đơn giản và trẻ trung, chẳng hạn như áo blouse tay bồng kết hợp với quần jeans ống đứng. Đôi giày cao gót mũi vuông, tông màu trắng rất phù hợp với outfit nữ tính. Chị em nên tham khảo công thức diện đồ xinh tươi, sành điệu trên cho mùa hè sắp tới.

Việc kết hợp quần jeans xanh với áo đen và áo blazer vải tweed đã giúp Kim Go Eun trẻ hóa phong cách hiệu quả. Kim Go Eun đã tăng vẻ năng động cho bộ trang phục với chiếc mũ lưỡi trai. Công thức diện đồ của Kim Go Eun phù hợp với những buổi dạo phố mùa xuân.

Áo trench coat mỏng nhẹ rất được ưa chuộng trong mùa xuân. Kim Go Eun đã tạo nên bộ trang phục tao nhã, nữ tính khi diện áo trench coat cùng quần âu trắng, giày màu be. Đây là công thức đáng tham khảo để hoàn thiện style công sở trẻ trung, phóng khoáng mà vẫn thanh lịch.

Kim Go Eun tạo điểm nhấn cho bộ suit bằng chiếc áo gile nổi bật. Để đảm bảo sự hài hòa cho bộ cánh, Kim Go Eun đeo một đôi khuyên tai thiết kế tinh giản. Có thể thấy rằng, Kim Go Eun rất ưa chuộng các tông màu trung tính và đây chính là "chìa khóa" giúp cô xây dựng phong cách tinh tế.

Áo blouse họa tiết là món thời trang chị em nên bổ sung cho tủ đồ. Mẫu áo này nổi bật, nữ tính và thanh lịch. Áo blouse họa tiết kết hợp rất ăn ý với quần jeans xanh để tạo nên outfit trẻ trung, sành điệu. Đôi giày slingback góp phần tôn dáng hiệu quả và cộng thêm điểm tinh tế cho bộ đồ.

Áo sơ mi và quần jeans xanh là công thức ai cũng có thể mặc đẹp. Nhờ sơ vin gọn gàng và đi giày sneaker màu trung tính, Kim Go Eun có được vẻ ngoài trẻ trung, thanh lịch. Muốn mặc đẹp mà vẫn tiết kiệm thời gian, chị em nên tham khảo công thức trên.

Đơn giản nhưng không kém phần sang xịn mịn là công thức áo thun trắng in chữ và quần jeans xanh. Những món đồ như túi xách màu đen, giày sneaker trắng đã góp phần hoàn thiện bộ trang phục sành điệu, chuẩn mốt.

Diện bên ngoài công thức áo thun trắng, quần jeans xanh một chiếc áo blazer họa tiết, vẻ ngoài của người diện sẽ thêm nổi bật, thanh lịch. Kim Go Eun cho thấy khả năng chọn giày rất khéo léo khi hoàn thiện bộ đồ bằng đôi giày Mary Jane màu trung tính. Lựa chọn này không chỉ trẻ trung, nữ tính mà còn ghi điểm thanh lịch.

Ảnh: Sưu tầm