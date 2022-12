Nữ chính Hoàn Hồn phần 2 có vóc dáng cân đối không chút mỡ thừa, bí quyết nằm ở 3 phương pháp này

Hoàn Hồn phần 2 đang là bộ phim được dân tình chú ý sau khi kết thúc phần 1 với nhiều nút thắt mở. Ở phần tiếp theo, nữ chính đã được chuyển giao cho mỹ nhân Go Yoon Jung. Cô nhanh chóng gây được sự chú ý lớn vì nhan sắc mong manh, thu hút cùng với kỹ năng diễn xuất ổn định. Bên cạnh đó, ngoại hình của nàng Jin Bu Yeon trong phiên bản này cũng là đề tài nóng được nhiều người quan tâm.

Ở ngoài đời, Go Yoon Jung sở hữu vóc dáng chuẩn với chiều cao 1m67. Thân hình cô không hề có chút mỡ thừa nào, dáng người lại mảnh mai, khỏe khoắn. Được biết, Go Yoon Jung thường áp dụng một số thói quen nhỏ trong sinh hoạt hàng ngày để giữ dáng hiệu quả. Hãy cùng xem những bí quyết giữ dáng của Go Yoon Jung là gì nhé!

1. Luôn chú ý đến tư thế khi hoạt động

Go Yoon Jung xuất thân là một người mẫu ảnh, cô thường chụp cho các bìa báo, tạp chí và nhãn hiệu nổi tiếng. Do thường xuyên phải làm việc với máy ảnh nên cô đã rèn được thói quen nghiêm khắc với các tư thế trong hoạt động hàng ngày.

Bất cứ chuyển động nào, cô cũng sẽ quan sát sự thay đổi thông qua gương và rèn luyện thói quen thẳng lưng, hóp bụng. Về lâu dài, thói quen này không chỉ hình thành cơ bắp mà còn ngăn ngừa nguy cơ mỡ tích tụ ở lưng hoặc bụng dưới, từ đó tạo các đường nét ở vai và cổ đẹp hơn.

2. Ăn ít tinh bột, uống nhiều nước

Việc quản lý chế độ ăn chính là chìa khóa để duy trì vóc dáng nghiêm khắc. Trên thực tế, Go Yoon Jung thường ăn kiêng có chủ đích. Cô nghiêm khắc ăn ít tinh bột và uống nhiều nước hơn trong cuộc sống hàng ngày.

Về lựa chọn tinh bột, Go Yoon Jung ưu tiên ăn những thực phẩm tinh bột tốt, tránh tinh bột tinh chế vì có thể gây béo phì, hại da. Đồng thời, thói quen uống nhiều nước được duy trì có thể tăng cường quá trình trao đổi chất của cơ thể.

3. Múa ba lê, tập Pilates

Go Yoon Jung chia sẻ rằng, trước đây cô từng có thời gian tập múa ba lê khi quay phim. Lúc đầu, cô tập luyện để hỗ trợ cho vai diễn, sau đó cô dần thích bộ môn này hơn. Trên thực tế, nhiều động tác múa ba lê có thể kéo căng cơ rất nhiều. Nó có tác dụng cao trong việc giảm béo và tạo đường cong cơ thể. Nhiều ngôi sao cũng nhờ múa ba lê mà quản lý được ngoại hình tốt hơn.

Thêm nữa, Go Yoon Jung trước đây cũng từng chia sẻ sở thích tập Pilates trên trang cá nhân của mình. Đây là bài tập có tác dụng kéo giãn cơ và tôn đường cong cơ thể hiệu quả.

Nguồn: Beauty321, @goyounjung