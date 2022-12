Nữ chính gây ức chế nhất phim Hàn 2022: Tạo hình ủ rũ phát bực, diễn xuất còn "tuyệt vọng" hơn

Cậu Út Nhà Tài Phiệt hiện đang là tựa phim nhận được sự quan tâm của đông đảo khán giả. Phim được đánh giá cao bởi nội dung kịch tính, đi kèm với đó là màn thể hiện xuất sắc của dàn diễn viên. Tuy nhiên, chẳng có gì là hoàn hảo, "cậu út" vẫn nhận về nhiều bình luận tiêu cực và vấn đề chủ yếu xoay quanh diễn xuất của nữ chính Shin Hyun Bin - người mang danh nữ chính nhưng thực tế thời lượng lên hình rất ít.



Ngay từ những tập đầu tiên của phim, Shin Hyun Bin đã khiến khán giả vô cùng hoài nghi về vai trò trong phim của cô. Được giới thiệu là nữ chính nhưng xuyên suốt 8 tập đầu, số lần cô xuất hiện chỉ đếm trên đầu ngón tay, mỗi lần cũng chỉ vài ba phút, vai trò của nhân vật gần như không ảnh hưởng gì đến nội dung phim. Xuất hiện ít nhưng mối quan hệ của hai nhân vật chính lại diễn ra quá nhanh khiến khán giả không hiểu tại sao chỉ sau vài lần chạm mặt, Min Young (Shin Hyun Bin) lại thích Do Joon (Song Joong Ki), thậm chí còn chủ động tỏ tình.

Ở giai đoạn sau của phim, cô có đất diễn hơn khi nhân vật đã trưởng thành, có thể trực tiếp tham gia vào cuộc chiến kinh tế thế nhưng vai trò của Min Young trong cuộc đời Do Joon cũng chẳng khá hơn là bao, ngoài những lần hờn dỗi. Theo như nguyên tác, Min Young sẽ hỗ trợ Do Joon rất nhiều trong cuộc chiến giành Soonyang nhưng khi lên phim, vai trò của cô gần như bằng 0. Tưởng đâu không thể trực tiếp tham gia cuộc chiến thì biên kịch sẽ bẻ lái biến Min Young trở thành điểm yếu của cậu út, để anh em họ Jin lợi dụng và làm khó Do Joon nhưng không, thứ khán giả thấy ở Min Young chỉ là những lần cô hờn dỗi người yêu. Cái kết là người xem hoàn toàn có thể bỏ qua những phân đoạn của Min Young mà không làm hỏng nội dung phim.

Cộng hưởng với sự mờ nhạt của nhân vật là sự xuất hiện gây khó chịu của diễn viên, đây chính là thứ khiến Cậu Út Nhà Tài Phiệt mất điểm nghiêm trọng. Ngay từ giai đoạn đầu, khi Min Young còn là sinh viên, khán giả đã lấn cấn vì trông cô già hơn quá nhiều so với Song Joong Ki, dù hai nhân vật bằng tuổi nhau. Ở giai đoạn sau, khi nhân vật đã trưởng thành, Min Young lại thường xuyên xuất hiện với bộ dạng mệt mỏi, gương mặt thiếu sức sống. Kiểu tóc và lối trang điểm khiến nhan sắc của cô tụt hạng hẳn so với dàn diễn viên phụ dù ở ngoài đời, Shin Hyun Bin khá xinh đẹp. Một số bình luận cho rằng tạo hình này phù hợp với một công tố viên bận rộn, không có thời gian chăm sóc bản thân. Thế nhưng thực chất vấn đề lớn nhất của Shin Hyun Bin là gương mặt của cô luôn trông ủ rũ, mệt mỏi, từ biểu cảm tới thần thái, chứ không phải tại màu son hay mái tóc. Sự ủ rũ này không hề phù hợp với một công tố viên mạnh mẽ, cương nghị và không sợ hãi trước bất kỳ "nanh vuốt" nào của giới tài phiệt.

Thực chất đây chẳng phải lần đầu tiên Shin Hyun Bin bị chê bai về diễn xuất. Ngay từ bộ phim giúp cô đổi đời là Hospital Playlist, khán giả đã cảm thấy lấn cấn với màn thể hiện của cô. Tuy nhiên gương mặt ủ rũ, mệt mỏi của Shin Hyun Bin vô tình lại phù hợp với "nàng Đông" ở Hospital Playlist nên sự tranh cãi không quá lớn. Sang tới "cậu út", nữ diễn viên lại tái hiện nguyên si bản thân ở bộ phim trước, từ thần thái, biểu cảm đến cả cách trang điểm cũng chẳng khác gì. Khán giả không thấy được sự tiến bộ của Shin Hyun Bin dù thời gian qua, cô liên tục được các nhà làm phim ưu ái và giao vai chính. Ánh mắt lờ đờ, gương mặt mệt mỏi, không thể truyền tải được tinh thần của nhân vật là thứ mà khán giả liên tục phải thấy ở Shin Hyun Bin.

Rõ ràng vấn đề lớn nhất của Min Young không phải ở kịch bản mà ở chính người làm nên cô - Shin Hyun Bin. Chẳng thà Min Young cứ vô ích trong cuộc đời Do Joon nhưng trong những màn xuất hiện ngắn ngủi, Shin Hyun Bin kịp ghi dấu ấn tốt đẹp về cả diễn xuất lẫn diện mạo, thì phản ứng của khán giả đã chẳng tiêu cực tới vậy...

Nguồn ảnh: JTBC