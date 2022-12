Phim mới Mất Tích Bí Ẩn lên sóng: Go Soo và mỹ nhân Tuổi 39 đóng chính

Sau 2 năm, các khán giả yêu thích series Mất Tích Bí Ẩn cuối cùng cũng được tiếp tục thưởng thức bộ phim. Ở phần 2, Go Soo vẫn sẽ đảm nhận vai nam chính.

Tài tử 44 tuổi dĩ nhiên là cái tên nổi bật nhất trong dàn cast. Thế nhưng bên cạnh đó, tác phẩm của bộ đôi đạo diễn Min Yeon Hong - Lee Ye Rim còn có sự tham gia của những gương mặt khác cũng hết sức tài năng.

Go Soo vai Kim Wook

Cho những ai lần đầu biết đến bộ phim, Go Soo vào vai Kim Wook, một người đàn ông đẹp trai và giỏi ăn nói. Thế nhưng thực tế, Kim Wook lại là một tay lừa đảo chuyên nghiệp. Về sau, Kim Wook đặt chân đến ngôi làng vong linh, nơi xảy ra những vụ mất tích bí ẩn rồi bắt tay vào công cuộc giải mã mọi thứ.

Go Soo là gương mặt đã quá quen thuộc với các khán giả - nguồn: L'Officiel Hommes

Công chúng dĩ nhiên đã quá quen mặt Go Soo. Anh từng góp mặt trong nhiều dự án đình đám một thời như Lấy Chồng Triệu Phú, Phím Dương Cầm, Hoa Hồng Xanh, Tuyết Có Rơi Vào Đêm Giáng Sinh?, Đêm Trắng,...

Heo Joon Ho vai Jang Pan Seok

Giống như ở phần đầu, vai Jang Pan Seok - cộng sự của Kim Wook vẫn tiếp tục do ngôi sao gạo cội Heo Joon Ho đảm nhận. Và với các "mọt phim Hàn" chính hiệu, Heo Joon Ho hẳn chẳng còn là cái tên xa lạ.

Nam diễn viên sinh năm 1964 thường được nhớ đến nhờ các vai phản diện. Ông từng tâm sự rằng sau tác phẩm kinh điển Ông Trùm (1999), bản thân đã phải hứng chịu những lời chửi rủa. Tất cả chỉ vì nhân vật Ngón Chân của Heo Joon Ho khiến khán giả quá căm ghét. Dẫu vậy, nam ngôi sao khẳng định mình chẳng bao giờ e ngại và luôn sẵn sàng "hóa ác", miễn là nhân vật và kịch bản đủ hay.

Một số hình ảnh của Heo Joon Ho và Go Soo trong Mất tích bí ẩn - nguồn: tvN

Ahn So Hee vai Lee Jong Ah

Ahn So Hee đã xuất hiện ở phần đầu, và cô sẽ tiếp tục đồng hành cùng khán giả trong phần tiếp theo. Ở làng điện ảnh xứ Kim Chi, Ahn So Hee không phải là một ngôi sao hạng A. Tuy nhiên, cô nàng cũng có cho mình một số vai diễn đáng chú ý, nổi bật hơn cả là vai Kim Jin Hee trong bom tấn phòng vé Chuyến Tàu Sinh Tử. Hồi đầu năm nay, cô cũng góp mặt trong bộ phim Tuổi 39 do Son Ye Jin đóng chính.

Ngoài việc là diễn viên, mỹ nhân sinh năm 1992 còn được biết đến với tư cách cựu thành viên của nhóm nhạc thần tượng đình đám một thời Wonder Girls.

Ahn So Hee không chỉ là diễn viên mà còn được biết đến với tư cách cựu thành viên của nhóm Wonder Girls - nguồn: tvN

Ha Joon vai Shin Joon Ho

Ha Joon từng đảm nhận vai phụ trong các dự án truyền hình nổi tiếng như Bí Mật Ở Cheongdamdong, Lục Long Tranh Bá hay Biên Niên Sử Arthdal. Trong năm nay, anh xuất hiện nhiều trên màn ảnh nhỏ khi đóng chính trong 3 phim truyền hình Tình Yêu Điên Cuồng, Công Tố Viên Lách Luật và Mất Tích Bí Ẩn.

Ở địa hạt điện ảnh, Ha Joon thể hiện vai phụ Kang Hong Suk trong phim Ngoài Vòng Pháp Luật của Ma Dong Seok và Son Seok Koo.

Ha Joon vào vai Shin Joon Ho trong phim Mất tích bí ẩn phần 2 - nguồn: tvN

Kim Dong Hwi vai Oh Il Yong

Khác với 4 cái tên kể trên, Kim Dong Hwi không xuất hiện ở phần đầu. Nam diễn viên thủ vai Oh Il Yong, một "cư dân" tại Khu công nghiệp phức hợp 3 - bối cảnh mới xuất hiện trong phần 2 bên cạnh ngôi làng vong linh huyền bí. Ở thời điểm hiện tại, anh ta đang cố gắng tìm ra thi thể cũng như sự thật về cái chết của bản thân.

Kim Dong Kwi không góp mặt trong phần đầu nhưng lại xuất hiện ở phần 2 của phim - nguồn: tvN

Lee Jung Eun vai Kang Eun Sil

Cái tên cuối cùng trong danh sách là Lee Jung Eun. Trong phim, nữ diễn viên vào vai Kang Eun Sil, cũng là một "cư dân" tại Khu công nghiệp phức hợp 3. Kang Eun Sil sở hữu nụ cười ấm áp, thế nhưng thực tế cô lại là một nhân vật có quá khứ bí ẩn.

Lee Jung Eun là một diễn viên gạo cội đã gia nhập làng giải trí từ lâu. Ở tuổi 52, cô đã bỏ túi vô số vai diễn lớn nhỏ khác nhau cùng rất nhiều lần xuất hiện trên các gameshow truyền hình. Tính cả Mất Tích Bí Ẩn, Lee Jung Eun đã tham gia tổng cộng 9 dự án phim tính riêng trong năm 2022.

Lee Jung Eun là một diễn viên gạo cội trong làng phim xứ Hàn - nguồn: tvN

Đón xem phim Mất Tích Bí Ẩn phần 2 vào các ngày thứ Hai và thứ Ba hàng tuần trên tvN.