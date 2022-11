Phim Hàn hay tháng 12: Hoàn Hồn mùa 2 lên sóng, Go Soo và Song Hye Kyo đồng loạt tái xuất

Cái tên đầu tiên trong danh sách là Connect, bộ phim có sự góp mặt của Jung Hae In, Go Kyung Pyo và Kim Hye Joon. Jung Hae In vào vai Ha Dong Soo, người đàn ông thuộc chủng tộc Connect với thân thể bất hoại.

Trong khi đó, Go Kyung Pyo hứa hẹn sẽ có màn lột xác ấn tượng khi hóa thân thành tên sát nhân biến thái Oh Jin Seop. Vì Oh Jin Seop mang trong mình con mắt của Ha Dong Soo, thế nên giữa hai người có mối liên kết kỳ lạ với nhau.

Connect có sự góp mặt của Jung Hae In, Go Kyung Pyo và Kim Hye Joon - nguồn: Disney +

Giữa họ sẽ xảy ra một cuộc chiến đầy kịch tính và trong màn đối đầu này, Ha Dong Soo nhận được sự trợ giúp của nữ chính Lee I Rang, người không biết về lý do gì lại có những hiểu biết về chủng người Connect bí ẩn.

- Lịch chiếu: Thứ Tư ngày 7/12 trên Disney +

- Số tập: 6

- Thể loại: Giật gân, kinh dị, bí ẩn, tội phạm

Phi Vụ Triệu Đô: Hàn Quốc - Đặc Khu Kinh Tế Chung (mùa 2)

Một cái tên khác không thể bỏ lỡ với các tín đồ của phim Hàn, đó Phi Vụ Triệu Đô: Hàn Quốc - Đặc Khu Kinh Tế Chung (mùa 2).

Câu chuyện về phi vụ triệu đô của nhóm siêu trộm do Giáo Sư dẫn đầu sẽ được viết tiếp ở phần 2

Cuối mùa 1, Giáo Sư nhận ra bản thân đã trót yêu Seon Woo Jin. Dẫu vậy, vốn dĩ hai người họ giống như hai đường thẳng song song khi một người là thanh tra, còn một người là kẻ trộm. Hơn nữa, cô cũng sắp tìm ra thứ quan trọng giúp lật ngược tình thế vụ đại án ở Sở Đúc Tiền.

Liệu điều gì sẽ xảy ra với nhóm siêu trộm, số phận các con tin ra sao và tình yêu của Giáo Sư với thanh tra Seon Woo Jin sẽ đi về đâu? Tất cả đều được giải đáp trong mùa 2 của bộ phim.

- Lịch chiếu: Thứ Sáu ngày 9/12 trên Netflix

- Thể loại: Hành động, giật gân, tội phạm

Hoàn Hồn: Ánh Sáng Và Bóng Tối

Bên cạnh Phi Vụ Triệu Đô: Hàn Quốc - Đặc Khu Kinh Tế Chung, một bộ phim đình đám khác cũng sẽ ra mắt mùa 2, đó là Hoàn Hồn. Trong phần này, vai nữ chính sẽ không còn do Jung So Min đảm nhận nữa. Thay vào đó, nhân tố được "chọn mặt gửi vàng" là Go Yoon Jung.

Trong Hoàn Hồn mùa 2, Go Yoon Jung sẽ thay Jung So Min đảm nhận vai nữ chính - nguồn: tvN

Ở mùa 2, nam chính Jae Wook sẽ hồi sinh và tiếp tục cuộc hành trình của mình. Trong khi đó, Naksu cũng sẽ trở lại. Chính vì vậy, nhiều khán giả mong chờ rằng số phận sẽ sắp đặt cho cả hai một cái kết có hậu chứ không đau thương như phần đầu.

- Lịch chiếu: Thứ Bảy, Chủ Nhật hàng tuần, bắt đầu từ ngày 10/12 trên Netflix và tvN

- Số tập: 10

- Thể loại: Hành động, cổ trang, giả tưởng, lãng mạn

Trolley

Trolley là bộ phim có sự tham gia của "mỹ nhân Giày thủy tinh" Kim Hyun Joo cùng các diễn viên Ki Tae Young, Park Hee Soon, Kim Mu Yeol, Jung Soo Bin và Ryu Hyun Kyung.

Nội dung phim kể về cặp vợ chồng Joong Do (Park Hee Soon) - Hye Ju (Kim Hyun Joo). Joong Do là một thành viên Quốc hội và luôn muốn làm thế giới trở nên tốt đẹp hơn. Trong khi đó, Hye Ju chỉ điều hành một cửa hàng sửa chữa sách mà thôi.

Với kịch bản hấp dẫn, Trolley hứa hẹn sẽ là một tác phẩm thành công của "mỹ nhân Giày thủy tinh" Kim Hyun Joo - nguồn: SBS

Dẫu vậy, thực tế thì Hye Ju lại đang che giấu bí mật nào đó. Thế nhưng rồi, điều Hye Ju muốn cất giữ bị lộ và cuộc sống bình thường mà cô đang có đã trở nên đảo lộn.

- Lịch chiếu: Thứ Hai, thứ Ba hàng tuần, bắt đầu từ ngày 19/12 trên SBS

- Số tập: 16

- Thể loại: Giật gân, bí ẩn, lãng mạn, chính kịch âm hưởng

Missing: The Other Side (mùa 2)

Missing: The Other Side lấy bối cảnh là ngôi làng 3 Gongdan, nơi những người mất tích và... đã chết trú ngụ, bao gồm cả Kang Eun Sil (Lee Jung Eun) cùng với Oh Il Young (Kim Dong Hwi).

Missing: The Other Side sở hữu dàn diễn viên cực kỳ chất lượng - nguồn: tvN

Trong khi đó, Kim Wook (Go Soo), Jang Pan Seok (Heo Joon Ho), Lee Jong Ah (Ahn So Hee) cùng với Shin Joon Ho (Ha Joon) đi tìm thi thể của những người đã khuất đồng thời cố gắng khám phá sự thật đằng sau cái chết của họ.

- Lịch chiếu: Thứ Sáu, thứ Bảy hàng tuần trên tvN/ chưa có ngày lên sóng tập đầu

- Số tập: 12

- Thể loại: Giật gân, bí ẩn, siêu nhiên

The Glory chắc chắn là một trong những tác phẩm được chờ đón nhất trong tháng 12 bởi bộ phim có sự hiện diện của "nữ hoàng nhan sắc" Song Hye Kyo trong vai nữ chính Moon Dong Eun.

Các khán giả hứa hẹn sẽ được chứng kiến màn "hắc hóa" của Song Hye Kyo trong The Glory - nguồn: Netflix

Moon Dong Eun thời còn là một học sinh trung học có mơ ước trở thành kiến trúc sư. Thế nhưng, cô nữ sinh này đã phải bỏ học vì bị bạo lực học đường một cách dã man.

Nhiều năm sau, kẻ thù của Moon Dong Eun kết hôn rồi có con. Đáng nói hơn, đứa bé này lại chính là học trò của cô nữ sinh đáng thương năm nào. Bắt đầu từ đây, người nạn nhân khi xưa bắt đầu hành trình trả thù cho những tháng ngày hãi hùng bản thân từng trải qua.

- Lịch chiếu: Chưa có lịch cụ thể, phát sóng trên Netflix

- Số tập: 8

- Thể loại: Giật gân, chính kịch âm hưởng

Island (mùa 1)

Cái tên cuối cùng trong danh sách là bộ phim Island với sự góp mặt của Cha Eun Woo, Kim Nam Gil và Lee Da Hee.

Lee Da Hee vào vai Won Mi Ho - con gái của người điều hành tập đoàn Daehan Group. Vì tính cách kiêu ngạo, ích kỷ, cô mắc một sai lầm lớn. Cha Won Mi Ho vô cùng tức giận, do đó ông đã đưa cô tới đảo Jeju để làm giáo viên đạo đức tại một trường trung học. Tuy nhiên, họ chẳng hề hay biết đây lại là nơi ác quỷ trú ngụ.

Nếu là fan của thể loại hành động - giả tưởng, Island sẽ là bộ phim mà bạn không nên bỏ lỡ trong tháng 12 - nguồn: Amazon Prime

Trong khi đó, Cha Eun Woo vào vai John - một linh mục trừ tà. Kim Nam Gil vào vai Van, một người được sinh ra với sứ mệnh bảo vệ thế giới. Họ gặp gỡ nhau và cùng hợp tác chống lại cái ác nhằm ngăn chúng hủy diệt tất cả mọi thứ.

- Lịch chiếu: Chưa có lịch cụ thể, phát sóng trên Amazon Prime

- Thể loại: Hành động, giật gân, kinh dị, phép thuật