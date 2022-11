Những sự kiện gây ra tình trạng hỗn loạn đa vũ trụ trong MCU

Sau cuộc chiến xoay quanh 6 viên đá vô cực kéo dài xuyên suốt hơn một thập kỷ, MCU đã chính thức bước sang một kỷ nguyên mới, kỷ nguyên của đa vũ trụ. Đây cũng là đề tài trọng tâm của Marvel Studios trong giai đoạn 4, 5 và 6, kéo dài từ năm 2021 đến 2026.

Tuy nhiên, cho đến hiện tại, chủ đề này mới chỉ được khai thác trong một số dự án gần đây, bao gồm 2 series truyền hình Loki, What If…?, và 2 bom tấn điện ảnh Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Và tất cả những gì mà người hâm mộ biết là đa vũ trụ là một khái niệm cực kỳ phức tạp và nguy hiểm. Chỉ cần một tác động, hay một thay đổi nhỏ, cũng có thể gây ra ảnh hưởng to lớn và thậm chí là đánh sập nhiều thực tại.

Dẫu vậy, tính đến nay, đã có không ít sự kiện có khả năng gây ra tình trạng xáo trộn đa vũ trụ diễn ra trong MCU. Và đa số những sự kiện này đều xuất phát từ chuyến du hành thời gian của biệt đội Avengers trong bom tấn Endgame.

Thanos phiên bản năm 2014 “bay màu” vào năm 2023

Thanos của năm 2014 đã du hành thời gian đến năm 2023 và bỏ mạng tại đây - Ảnh: Marvel Studios.

Avengers: Endgame kết thúc bằng trận chiến hoành tráng nhất trong lịch sử Marvel Studios tính đến thời điểm hiện tại. Đó là cuộc đối đầu giữa gần như toàn bộ các siêu anh hùng trong MCU với binh đoàn của Thanos đến từ quá khứ, mà cụ thể là năm 2014. Kết quả thì đã quá rõ ràng: Gã Titan “điên loạn” bỏ mạng sau cú búng tay vô cực của Tony Stark, còn biệt đội Avengers cũng phải hứng chịu nhiều tổn thất nặng nề, đặc biệt là sự hy sinh của chính Iron Man.

Tuy nhiên, điều này cũng gây ra nhiều mâu thuẫn trong dòng thời gian của MCU và có thể dẫn đến tình trạng rối loạn đa vũ trụ. Khi Thanos du hành từ năm 2014 đến năm 2023 và bỏ mạng tại đây, thực tại trong năm 2014 đó đã bị thay đổi hoàn toàn. Trong thực tại này, Thanos đã không còn tồn tại, đồng nghĩa với việc cuộc chiến vô cực 4 năm sau đó sẽ không thể xảy ra.

Ngoài ra, trong Doctor Strange in the Multiverse of Madness có đề cập đến hiện tượng xâm lấn (Incursion), xảy ra khi một cá nhân tác động đến thực tại khác, khiến cho 2 vũ trụ va vào nhau và sụp đổ. Theo đúng định nghĩa này, hành động của Thanos hoàn toàn có thể gây ra tình trạng xâm lấn và ảnh hưởng trực tiếp đến 2 dòng thời gian: Một là dòng thời gian chính của MCU, và hai là thực tại năm 2014 khi không còn Thanos.

Quyết định chọn con tim thay vì nghe lý trí của Steve Rogers

Steve Rogers đã quyết định trở lại quá khứ để được ở bên cạnh người mình yêu - Ảnh: Marvel Studios.

Sau khi trận chiến với Thanos kết thúc, Steve Rogers/Captain America đã lãnh trách nhiệm trở về quá khứ để trả lại những viên đá vô cực vào đúng thời điểm chúng bị các Avengers “mượn” tạm. Đây là điều cần làm để ngăn chặn tình trạng phân nhánh thời gian, theo như lời giải thích của Thượng Cổ Tôn Giả (Ancient One) với Bruce Banner trước đó.

Tuy nhiên sau đó, Steve đã quyết định không trở lại với thực tại để được ở bên cạnh người mình yêu, Peggy Carter, trong quá khứ. Điều này rõ ràng sẽ có tác động rất lớn đến dòng thời gian chính của MCU nói riêng cũng như đa vũ trụ Marvel nói chung. Thế nhưng, trong series Loki, Marvel Studios lại đưa ra lời giải thích khá hời hợt và không hề thuyết phục: Tất cả những gì liên quan đến chuyến du hành ngược thời gian của Avengers đều đã được định sẵn và buộc phải xảy ra như vậy.

Tương tự như trường hợp của Thanos trên đây, việc “nhảy” từ thực tại này sang thực tại khác của Steve Rogers có thể sẽ gây ra tình trạng xâm lấn. Điều đó đồng nghĩa với việc dòng thời gian chính của MCU tiếp tục bị đẩy đến bên bờ vực sụp đổ.

Gamora phiên bản 2014 ở lại thực tại của MCU

Giống như Thanos, Gamora của năm 2014 cũng đã du hành đến năm 2023 - Ảnh: Marvel Studios.

Trường hợp của Gamora khá giống với Thanos và Captain America, bởi siêu anh hùng này cũng du hành từ quá khứ (2014) và quyết định ở lại thực tại (2023). Đây được xem là phương án của Marvel Studios nhằm thay thế sự ra đi của Gamora trong Avengers: Infinity War (2018). Thế nhưng, một lần nữa họ lại tạo ra mâu thuẫn trong những quy tắc của đa vũ trụ mà chính họ cũng chưa thể thống nhất được.

Trước đây, toàn bộ những sự xáo trộn này đều được He Who Remains và tổ chức TVA bảo hộ, đồng nghĩa với việc Thanos, Steve Rogers và Gamora vẫn bình an vô sự ngay cả khi dịch chuyển đến một thực tại khác. Tuy nhiên giờ đây, khi khái niệm về sự xâm lấn đã được đưa vào MCU, những cá nhân như ba nhân vật trên đây lại được xem là mầm mống hủy hoại đối với đa vũ trụ.

Và họ cũng đã lọt vào tầm ngắm của Stephen Strange cùng với Clea, nhân vật xuất hiện trong đoạn mid-credit của bom tấn Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Cả hai đều đang tìm cách ngăn chặn hiện tượng xâm lấn để bảo vệ cho dòng thời gian chính của MCU cũng như những thực tại khác. Vì vậy, rất có thể trong tương lai, Gamora hay thậm chí là cả Steve Rogers, sẽ bị bộ đôi này trao trả về đúng dòng thời gian của họ.

Venom gia nhập MCU

Venom đã để lại chất nhầy của mình trong khoảng thời gian ngắn ngủi ở lại MCU - Ảnh: Sony.

Spider-Man: No Way Home là một trong những bom tấn đã thể hiện rõ ràng nhất mức độ nguy hiểm của đa vũ trụ, khi mà chỉ một câu thần chú “tẩy não” đơn giản thôi cũng có thể khiến cho các thực tại trở nên hỗn độn. Tuy nhiên sau tất cả, Peter Parker và Stephen Strange vẫn có thể đưa mọi thứ trở về đúng quỹ đạo, ngoại trừ một vấn đề mà họ không thể ngờ tới: Đó chính là sự xuất hiện của Venom trong MCU.

Tương tự như hàng loạt phản diện trong những phần phim Spider-Man trước đó của Sony, Eddie Brock cũng được đưa đến MCU nhờ câu thần chú của Strange. Trước khi trở về với thực tại của mình, anh chàng này đã vô tình để lại một giọt nhầy của Venom. Đây là một hành động hết sức nguy hiểm, bởi giọt nhầy đó có thể chính là loài ký sinh vũ trụ đầu tiên và duy nhất trong dòng thời gian chính của MCU.

Hiện tượng xâm lấn hoạt động theo nguyên tắc thời gian: Nếu một người đến từ một vũ trụ khác và ở lại một thực tại quá lâu thì khả năng sự xâm lấn xảy ra lại càng tăng cao. Áp dụng điều này cho trường hợp của Venom, có thể thấy MCU đang đứng trước một mối họa rất lớn, khi mà không một ai hay biết đến nguồn gốc của con quái vật ngoài hành tinh này lại bắt nguồn từ 1 thực tại khác - thực tại do Sony tạo ra chứ không phải Marvel Studios.

Vulture gia nhập vũ trụ điện ảnh Spider-Man của Sony

Phản diện đầu tiên của Spider-Man trong MCU đã chính thức du hành sang vũ trụ điện ảnh của Sony

Trong nhiều năm qua, Sony đã âm thầm xây dựng một vũ trụ điện ảnh mới dành riêng cho Spider-Man, với hàng loạt nhân vật phản diện, phản anh hùng như Venom, Morbius, và sắp tới đây là Kraven the Hunter.

Không những vậy, họ còn nhiều lần tiến hành “chuyển nhượng” với Marvel Studios, khi để 2 phiên bản Người nhện trước đó của mình góp mặt trong Spider-Man: No Way Home và mượn phản diện Vulture từ MCU. Đoạn post-credit của bộ phim Morbius đã xác nhận rằng Vulture đến với vũ trụ điện ảnh của Sony thông qua vết nứt đa vũ trụ và mắc kẹt luôn tại đó.

Tương tự như Venom, trường hợp của Vulture cũng đặc biệt nghiêm trọng, bởi nhân vật này có thể gây ra hiện tượng xâm lấn giữa MCU và vũ trụ điện ảnh của Sony. Tuy nhiên, có thể thấy đây vốn là nước đi có tính toán của 2 studio này nhằm xây dựng Sinister Six - hội phản diện đình đám bậc nhất của Spider-Man, với những thành viên như Vulture, Kraven hay thậm chí là cả Venom, Morbius. Trong tương lai, Sinister Six chắc chắn sẽ có cơ hội đối đầu với chàng Nhện nhọ, nhưng là phiên bản Người nhện nào thì rất khó để khẳng định ở thời điểm hiện tại.

Những biến động trong series hoạt hình What If…?

Series hoạt hình What If…? đã gây ra rất nhiều biến động trong đa vũ trụ Marvel - Ảnh: Marvel Studios.

What If…? là dự án hoạt hình đầu tiên của Marvel Studios, kể lại câu chuyện ở những thực tại khác trong MCU. Đây cũng là series đầu tiên đề cập đến hiện tượng xâm lấn, khi Doctor Strange tìm đủ mọi cách để hồi sinh nàng thơ Christine Palmer, để rồi cuối cùng hủy hoại toàn bộ dòng thời gian của chính mình.

Cũng trong series này, Ultron đã đánh bại Avengers và sau đó tiến hành càn quét toàn bộ các thực tại khác. Điều đó buộc The Watcher phải tập hợp một biệt đội siêu anh hùng đặc biệt, tự xưng là Vệ binh đa vũ trụ để ngăn chặn hắn. Tuy nhiên, hành động của Ultron đã tác động đến hàng loạt dòng thời gian và chắc chắn sẽ gây ra nhiều đợt xâm lấn nghiêm trọng. Đó là chưa kể đến việc sau trận chiến này, The Watcher còn đưa Black Widow đến với một thực tại khác, bởi thực tại gốc của cô đã bị hủy hoại và không còn ai sinh sống ở đó.

Scarlet Witch và Doctor Strange lợi dụng cuốn sách Darkhold trong Multiverse of Madness

Hành động sử dụng cuốn sách ma thuật cấm của Scarlet Witch và Strange phải trả giá bằng chính sự tồn tại của các thực tại trong MCU - Ảnh: Marvel Studios.

Trong bom tấn Doctor Strange in the Multiverse of Madness, Stephen Strange của vũ trụ Earth-838 từng sử dụng cuốn sách Darkhold để thực hiện nghi thức “nhập mộng” (dreamwalk). Điều này đã gây ra hiện tượng xâm lấn, và buộc hội Illuminati phải hạ sát thành viên cốt cán của mình.

Tuy nhiên sau đó, đến lượt Scarlet Witch và Doctor Strange của vũ trụ Earth-616 cũng thực hiện hành động tương tự. Scarlet Witch nhập vào biến thể của chính bản bản thân mình trong Earth-838 để truy tìm America Chavez. Trong khi đó, Strange lại nhập vào xác của một bản thể khác của bản thân để đấu với Scarlet Witch từ xa. Hành động của họ chắc chắn đã gây ra hiện tượng xâm lấn nghiêm trọng. Đó chính là lý do vì sao trong đoạn mid-credit của phim, pháp sư Clea đã bất ngờ xuất hiện và đề nghị được giúp đỡ Strange ngăn chặn hiện tượng đó.

Ms. Marvel du hành thời gian, trở về quá khứ

Ms. Marvel đã cho thấy một khía cạnh hoàn toàn khác trong quy tắc du hành thời gian của MCU - Ảnh: Marvel Studios.

Trong tập 4 của series Ms. Marvel, Kamala Khan đã bất ngờ quay trở lại năm 1947, nhưng lại không tạo ra bất cứ nhánh thời gian mới nào như trong Avengers: Endgame hay Loki. Thay vào đó, hành động này mang đến một vòng lặp, khi mà mọi thay đổi trong quá khứ đều được phản ánh lại trong thực tại theo nhiều cách khác nhau.

Mặc dù vậy, đây vẫn là một hiện tượng có thể gây ảnh hưởng đến sự ổn định và tính liên tục trong không - thời gian của MCU. Nó hoàn toàn khác biệt, hay thậm chí là vượt xa so với tầm hiểu biết của TVA, He Who Remains hoặc The Watcher, khiến họ không thể phát hiện và xử lý nổi.

Sự khác biệt trong bản chất của việc du hành thời gian giữa Ms. Marvel và Avengers: Endgame cũng có thể trở thành một món vũ khí hữu hiệu của Kang the Conqueror - phản diện lớn tiếp theo của MCU. Vốn là một chuyên gia du hành thời gian trong nguyên tác, hắn có thể lợi dụng điều này để âm thầm gây ra hiện tượng xâm lấn để hủy hoại các thực tại, hoặc tạo ra những vòng lặp thời gian để kiểm soát mọi sự kiện theo mục đích của bản thân mà không bị ai phát hiện.

