Họp báo phim Tết của Trường Giang: Visual Nhã Phương át vía cả dàn sao, HIEUTHUHAI debut diễn xuất với lý do bất ngờ

Chủ Tịch Giao Hàng là bộ phim của Trường Giang, ra mắt vào mùa Tết năm nay. Thế nhưng thay vì phát hành ngoài rạp, Trường Giang lại bất ngờ quyết định chiếu miễn phí trên các nền tảng online để tri ân khán giả. Mới đây nhất, chiều ngày 19/12, sau một thời gian nhá hàng các hình ảnh liên quan, Trường Giang và ekip làm phim đã chính thức lộ diện ở buổi họp báo ra mắt phim, tiết lộ cụ thể hơn về dự án lần này.

Trường Giang

Khi được hỏi về lý do làm phim chiếu miễn phí lại không kêu gọi tài trợ, Trường Giang thẳng thắn thừa nhận bản thân đủ tài chính để làm phim nên không muốn các nhà tài trợ can thiệp vào nội dung phim. Thêm vào đó, lý do mời Tiểu Vy và HIEUTHUHAI - 2 tay ngang diễn xuất vào dự án cũng được bật mí. Theo đó, Trường Giang thích sự mộc mạc của Tiểu Vy, còn với cậu em thân thiết, Trường Giang muốn HIEUTHUHAI được làm quen với điện ảnh. Anh tiết lộ mình thương Hiếu nhất dàn cast 2 Ngày 1 Đêm và khuyên nam rapper phải học để theo đuổi diễn xuất.

Trường Giang

HIEUTHUHAI

Hoa hậu Tiểu Vy - HIEUTHUHAI

Ngoài những chia sẻ này thì màn đổ bộ của dàn sao cũng nhận được sự quan tâm từ khán giả. Nổi bật nhất phải kể đến sự xuất hiện của Nhã Phương bên cạnh ông xã. Được biết trong phim, cô cũng đảm nhận một vai diễn nhỏ.

Nhìn lại một số hình ảnh trên thảm đỏ:

Nhã Phương - Trường Giang là tâm điểm của sự kiện

Nhã Phương - Trường Giang - Trương Thế Vinh

Ngô Kiến Huy

Hà Thu

Ngọc Hoa

Đạo diễn Đức Thịnh

Liêu Hà Trinh

Tiểu Vy

Lyly - Anh Tú