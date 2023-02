Nữ chính gây tranh cãi nhất phim Hàn hiện tại: Diễn đơ còn thoại như "quát khán giả", nam chính gánh không nổi rating

Our Blooming Youth hay được khán giả Việt biết đến với cái tên Thanh Trâm Hành bản Hàn từng là dự án cổ trang được nhiều khán giả đón chờ. Thế nhưng sau hành trình 6 tập phim lên sóng, sức hút của phim lại giảm đi trông thấy. Những topic thảo luận về phim trên mạng xã hội không nhiều, rating cũng liên tục giảm, từ 4,2% ở tập 1 xuống còn 3,3% ở tập 6.



Nói về lý do giảm sút sức hút của Our Blooming Youth, khán giả liên tục chỉ ra các vấn đề ở kịch bản và diễn xuất. Kịch bản thiếu hấp dẫn, thiếu mới mẻ khiến khán giả tự hỏi tại sao đạo diễn lại tự tin làm bộ phim dài tới 20 tập. Đặc biệt, vấn đề lớn nhất của phim có vẻ chính là ở nữ diễn viên chính Jeon So Nee. Sau tập 1 được đánh giá tốt khi mang tới hình ảnh của một cô gái ngoan cường, mạnh mẽ, từ tập 2 trở đi, khán giả lại bắt đầu để lại những bình luận tiêu cực về màn thể hiện của nữ diễn viên này.

Khán giả chỉ ra rằng Jeon So Nee không hề phù hợp với vai diễn, nhất là khi trong phim cô phải giả trai, điều này dường như quá khó với mỹ nhân trẻ. Không chỉ không hợp vai, diễn xuất của cô cũng bị cho là thiếu linh hoạt, biểu cảm gượng ép và đặc biệt là phần thoại thiệu cảm xúc. Khán giả cho rằng cô dường như đang cố gắng để thoại một cách mạnh mẽ nhưng mạnh mẽ đâu chẳng thấy, chỉ thấy So Nee như đang hét vào mặt khán giả.

Bình luận của khán giả: - Nữ chính hủy hoại cả bộ phim, màn thể hiện của cô ấy không thể thuyết phục tôi. Tôi ước được thấy một nữ diễn viên giỏi hơn cho vai diễn này. - Tôi cố lắm rồi mà không ngấm được nữ chính. Ngay cả Park Hyung Sik, người bình thường mà tôi rất thích, cũng không hợp với vai diễn này. Thất vọng quá - Khó chịu với việc Jeon So Nee cứ cố để thoại một cách mạnh mẽ rồi thành ra y hệt đang quát khán giả - Diễn xuất của nữ chính làm tôi nhớ đến Shin Se Kyung

Trước Our Blooming Youth, Jeon So Nee vốn là gương mặt không mấy quen thuộc trên màn ảnh Hàn dù đã 31 tuổi và làm nghề khá nhiều năm. Sở dĩ không quen là bởi trong sự nghiệp của mình, cô đa phần toàn đóng vai phụ, vai khách mời và cũng không để lại nhiều dấn ấn đặc biệt về diễn xuất. Lần hiếm hoi được khán giả nhớ đến là vào năm 2018, khi cô xuất hiện trong bộ phim Gặp Gỡ của Park Bo Gum và Song Hye Kyo. Cho đến nay, đã 5 năm, cô mới một lần nữa trở thành cái tên được khán giả quan tâm, đáng tiếc màn thể hiện lần này lại gây ra nhiều tranh cãi.



