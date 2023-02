Mỹ nhân xinh đẹp nhất Taxi Driver 2 từng bị hàng xóm dọa "rán"

Thời điểm hiện tại, bộ phim Taxi Driver 2 đang tạo ra được rất nhiều sự chú ý. Bên cạnh sao nam đình đám Lee Je Hoon, tác phẩm này còn có sự góp mặt của một mỹ nhân xinh đẹp và tài năng, đó là Pyo Ye Jin.

Trong phim, Pyo Ye Jin vào vai Ahn Go Eun - nữ hacker dễ thương của đội Taxi Cầu Vồng. Vậy còn ngoài đời thì sao? Có điều gì đáng để tìm hiểu về mỹ nhân xinh đẹp này?

Cô tiếp viên hàng không chuyển hướng sang diễn xuất nhưng đóng toàn siêu phẩm

Trước khi trở thành diễn viên, Pyo Ye Jin từng làm tiếp viên hàng không - nguồn: Koreaboo

Pyo Ye Jin sinh ngày 3/2/1992, là một diễn viên người Hàn Quốc. Trước khi theo đuổi bộ môn nghệ thuật thứ bảy, cô từng có khoảng thời gian làm công việc tiếp viên hàng không trong 2 năm.



Năm 2014, Pyo Ye Jin có vai diễn đầu tay. Đó là một vai nhỏ trong bom tấn điện ảnh Ngoại Già Tuổi Đôi Mươi (Miss Granny). Năm 2015, cô thử sức với mảng phim dài tập khi góp mặt trong Hiệp Sĩ Trong Mơ (Dream Knight) - dự án có sự tham gia của các thành viên tới từ nhóm nhạc mỹ nam GOT7.

Pyo Ye Jin trong phim Thanh Xuân Vật Vã - nguồn: KBS 2

Những năm tiếp theo, Pyo Ye Jin rất có duyên với các tác phẩm truyền hình đình đám, có thể kể tới một số cái tên như:



- Chuyện Tình Bác Sĩ (Doctors) của Park Shin Hye và Kim Rae Won

- Tiệm May Quý Ông (The Gentlemen of Wolgyesu Tailor Shop) của "quý ông đa tình" Lee Dong Gun

- Thanh Xuân Vật Vã (Fight for My Way) của Park Seo Joon và Kim Ji Won

- Khi Nàng Say Giấc (When You Were Sleeping) của Suzy và Lee Jong Suk

- Thư Ký Kim Sao Thế? (What's Wrong with Secretary Kim) của Park Min Young và Park Seo Joon

- Khách Sạn Ánh Trăng (Hotel del Luna) của IU

Từng bị hàng xóm dọa "rán", khiến mẹ sốc nặng vì vai tiểu tam

Pyo Ye Jin trong phim VIP - nguồn: SBS

Đóng nhiều siêu phẩm là thế, dẫu vậy Pyo Ye Jin vẫn chỉ là một cái tên kém tiếng trên màn ảnh Hàn ngữ do cô chỉ đảm nhận các vai nhỏ, còn những vai nhiều đất thể hiện đương nhiên phải thuộc về những ngôi sao lớn.



Dẫu vậy, những nỗ lực của cô suốt bao năm cuối cùng cũng được ghi nhận một cách xứng đáng. Năm 2019, Pyo Ye Jin được giao vai nữ chính trong VIP và có cơ hội sát cánh cùng các tiền bối dày dạn kinh nghiệm là Jang Na Ra, Lee Sang Yoon cùng với Lee Chung Ah.

Diễn xuất của Pyo Ye Jin trong VIP được đánh giá rất cao - nguồn: SBS

Cho những ai chưa biết, VIP đạt được rating khả quan - lên tới gần 10%, còn Pyo Ye Jin giành được giải Nhân vật nữ xuất sắc nhất tại SBS Drama Awards 2019. Đây là phần thưởng xứng đáng cho nữ diễn viên sau những nỗ lực nhằm khắc họa vai Ohn Yoo Ri một cách chân thực nhất.



Thế nhưng cũng vì diễn quá tốt, cô đã vướng phải những rắc rối không đáng có, bởi Ohn Yoo Ri là một "tiểu tam" đáng ghét. Nữ diễn viên cho biết mẹ cô đã vô cùng sốc. Trong khi đó, một số người hàng xóm của cô ghét lây từ nhân vật sang diễn viên. Cô kể: "Thật đáng sợ, vài người sống gần nhà tôi đã nói rằng họ không muốn nhìn thấy tôi nữa. Thậm chí, có người còn dọa sẽ rán tôi luôn".

Thế vai cựu idol xinh đẹp bậc nhất K-POP trong Taxi Driver

Pyo Ye Jin đã thay thế vị trí của Lee Na Eun trong Taxi Driver - nguồn: SBS

Sau VIP, khả năng của Pyo Ye Jin đã được các nhà sản xuất phim công nhận. Thế rồi, cơ duyên một lần nữa tìm đến cô với vai Ahn Go Eun trong series Taxi Driver. Vốn dĩ, ban đầu vai Ahn Go Eun được giao cho nữ idol xinh đẹp Lee Na Eun - người từng được nhiều đồng nghiệp công nhận là "nữ idol đẹp nhất K-POP" trong cuộc bầu chọn diễn ra hồi Tết Nguyên đán 2021. Tuy nhiên về sau, cựu thành viên nhóm April bị loại khỏi bộ phim vì scandal bắt nạt.



Được "chọn mặt gửi vàng", Pyo Ye Jin không khiến những người đặt niềm tin vào mình phải thất vọng. Cùng các bạn diễn, cô góp phần tạo nên thành công cho mùa 1 và hứa hẹn sẽ làm được điều tương tự trong mùa 2.

Poster nhân vật của Pyo Ye Jin trong Taxi Driver 2 và Thanh Xuân Nguyệt Đàm - nguồn: SBS, tvN

Bên cạnh Taxi Driver 2, Pyo Ye Jin hiện cũng đang xuất hiện trong một bộ phim đáng xem khác, đó là Thanh Trâm Hành bản Hàn (Our Blooming Youth/ Thanh Xuân Nguyệt Đàm).



Đón xem phim Taxi Driver 2 với sự góp mặt của Pyo Ye Jin vào các ngày thứ Sáu và thứ Bảy hàng tuần trên SBS.

Nguồn: Soompi, Koreaboo