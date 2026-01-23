Nữ chính đẹp nhất phim Hàn hiện tại: Visual chấn động tam giới, cả cõi mạng bấn loạn vì đôi môi

Không ngoa khi nói rằng Go Youn Jung đang là nữ chính hot nhất màn ảnh Hàn hiện tại, khi bộ phim Can This Love Be Translated (Tiếng Yêu Này Anh Có Dịch Được Không?) nhận được sự quan tâm lớn từ khán giả. Bên cạnh diễn xuất ngày càng tiến bộ, mỹ nhân sinh năm 1996 còn liên tục trở thành tâm điểm nhờ nhan sắc trong trẻo và những tạo hình trang điểm tinh tế, cuốn hút trong phim.

Đáng chú ý nhất chính là đôi môi căng mọng, chúm chím, luôn giữ được sắc son tươi tắn của Go Youn Jung. Dù biến hóa linh hoạt giữa các kiểu makeup trong veo, nude hay đậm đà sắc nét, đôi môi vẫn luôn là điểm nhấn giúp gương mặt cô thêm rạng rỡ và tràn đầy sức sống.

Go Youn Jung có tạo hình cực xinh trong phim mới

Đôi môi chúm chím cùng loạt màu son siêu đẹp của Go Youn Jung khiến khán giả không khỏi mê mẩn

Nếu yêu thích những makeup look của Go Youn Jung trong phim và muốn tìm kiếm các sắc son có hiệu ứng tương tự, chị em có thể tham khảo 5 item dưới đây!

1. Chanel Rouge Coco Flash màu 90

Go Youn Jung xinh chấn động với lớp makeup trong trẻo, làn da căng mịn cùng sắc son hồng cam ngọt ngào, giúp tổng thể gương mặt trông dịu dàng, tươi tắn mà vẫn rất cuốn hút. Để có màu son tương tự, gợi ý đáng thử cho chị em là Rouge Coco Flash màu 90 của Chanel. Đây là gam cam pha hồng ánh đào nhẹ, cực kỳ tôn da, dễ dùng hằng ngày. Chất son giàu dưỡng, mỏng nhẹ, cho hiệu ứng môi căng bóng tự nhiên.

2. MAC Powder Kiss Liquid Lipcolour màu 951

Bên cạnh trang phục chấm bi phối áo khoác nâu thanh lịch, Go Youn Jung còn ghi điểm với lớp trang điểm nhẹ nhàng, tông nude trong trẻo, tôn trọn đường nét gương mặt. Để tái hiện sắc môi tương tự, chị em có thể tham khảo son kem Powder Kiss Liquid Lipcolour của MAC. Dòng son này cho lớp màu mềm mịn, hiệu ứng blur môi tự nhiên, giúp môi trông đầy đặn và ẩm mượt. Trong bảng màu, sắc 951 là lựa chọn dễ dùng, phù hợp với phong cách trang điểm tinh giản.

3. Espoir The Sleek Makeup Matte Me Lipstick màu Valentine

Muốn sở hữu sắc môi đỏ nâu pha ánh hồng rạng rỡ như Go Youn Jung, chị em có thể thử Espoir The Sleek Makeup Matte Me Lipstick màu Valentine. Dòng son lì này ghi điểm nhờ chất son mềm mịn, tán lên môi mượt như nhung, không gây khô hay lộ vân môi. Màu son lên chuẩn, tươi tắn, giúp gương mặt trông cuốn hút ngay cả khi makeup tối giản.

4. Clio Hug Blur Tint màu 07

Trong poster phim, Go Youn Jung ghi điểm với sắc son tươi sáng, nhẹ nhàng, thiên hồng cam giúp gương mặt trông rạng rỡ và đầy sức sống. Để tái hiện gam màu này, chị em có thể tham khảo Clio Hug Blur Tint màu 07 Soulful Fig. Son có kết cấu kem xốp mịn, dễ tán đều trên môi, hạn chế bết dính. Khi lên môi tạo hiệu ứng mờ mịn tự nhiên, màu bám tốt và che phủ vân môi khá ổn.

5. Hera Sensual Nude Gloss màu 380

Hera Sensual Nude Gloss màu 380 Cherish là lựa chọn lý tưởng cho những ai yêu thích sắc môi căng bóng. Gam màu quả mọng pha ánh tím nhẹ giúp đôi môi trông tươi tắn, thời thượng, còn chất son bóng mịn mang lại hiệu ứng căng mọng, trẻ trung và đầy sức sống ngay từ lần thoa đầu tiên.

Theo Beauty321