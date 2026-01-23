Căn nhà vỏn vẹn 4m² khiến triệu người ngỡ ngàng

Jessica, cô gái 30 tuổi sống một mình và rong ruổi khắp châu Âu suốt hai năm qua. Nơi ở của cô không phải là căn hộ tiện nghi hay nhà trọ cố định, mà là một chiếc xe thùng được cải tạo thành "tổ ốc" di động, với diện tích sinh hoạt chỉ vỏn vẹn khoảng 4m². Dù không gian nhỏ bé, nhưng với Jessica, thiên nhiên bao quanh mới chính là ngôi nhà rộng lớn và tự do nhất.

Chính không gian sống đặc biệt này là điều khiến nhiều người ấn tượng ngay từ cái nhìn đầu tiên. Bên trong được trang bị hệ thống lọc nước, pin năng lượng mặt trời, lò sưởi đốt củi và bếp gas, đáp ứng đầy đủ nhu cầu sinh hoạt cơ bản. Nhờ khả năng tự cung tự cấp đó, Jessica mới có thể gắn bó với không gian nhỏ này suốt hai năm liền. Không chỉ có các thiết bị thiết yếu, căn nhà 4m² còn ẩn chứa rất nhiều ý tưởng thiết kế thông minh và cách sống đáng học hỏi, thậm chí hoàn toàn có thể áp dụng cho nhà ở thông thường.

Cận cảnh nhà 4m² trong xe thùng

Với diện tích chỉ khoảng 4m², việc sắp xếp sao cho vừa tiện nghi vừa thoải mái thực sự là một bài toán khó. Chiếc xe vốn là xe cũ đã hơn 10 năm tuổi, khi mua về gần như xuống cấp hoàn toàn. Toàn bộ quá trình cải tạo và hoàn thiện nội thất đều do một tay Jessica thực hiện trong suốt ba tháng.

Ngoài khu vực ghế lái, phía sau xe lần lượt được bố trí bếp nhỏ, phòng tắm - vệ sinh, bàn làm việc, khu sinh hoạt và chỗ ngủ. Không gian không bị nhồi nhét mà được hoàn thiện chỉn chu, mang hơi hướng một căn nhà gỗ kiểu Mỹ. Hệ thống nước, điện, gas, sưởi được giấu gọn sau các tấm gỗ, kết hợp tủ và ngăn kéo bố trí hợp lý, vừa đẹp mắt vừa tiện dụng.

Bếp nhỏ nhưng cực kỳ hiệu quả, một lần nấu ăn dùng vài ngày

Đi vào từ cửa bên hông xe, khu vực đầu tiên hiện ra chính là gian bếp mini. Phần lớn đồ nội thất bằng gỗ ở đây đều là đồ cũ mua lại hoặc do Jessica tự tay đóng, vừa tiết kiệm chi phí vừa phù hợp với kích thước nhỏ gọn của không gian.

Tủ bếp mang vẻ cổ điển, mặt bàn được thiết kế nông để không cản lối đi, nhưng vẫn đủ chỗ sơ chế thực phẩm và lắp một bồn rửa nhỏ. Jessica chia sẻ, phong cách gỗ này được cô lấy cảm hứng từ ngôi nhà trong bộ phim Chúa tể những chiếc nhẫn.

Bồn rửa cũng là vòi nước duy nhất trong nhà, sử dụng máy bơm điện để tạo dòng nước như nước máy. Đây đồng thời là nơi rửa mặt, đánh răng và vệ sinh hàng ngày. Những viên gạch hoa nhỏ xung quanh không chỉ để trang trí mà còn giúp chống nước hiệu quả.

Bếp từ được giấu trong ngăn kéo tủ, chỉ kéo ra khi sử dụng. Do không gian hạn chế, Jessica thường chỉ nấu ăn 2-3 lần mỗi tuần, mỗi lần nấu đủ ăn trong vài ngày để giảm thao tác. Phía trên bếp còn có một chiếc quạt thông gió nhỏ, đóng vai trò như máy hút mùi, giúp không gian luôn thoáng đãng.

Nhà vệ sinh nhỏ gọn

Cánh cửa phòng tắm được cắt tạo hình mái nhọn như cửa sổ lâu đài, bên ngoài là gỗ, bên trong ốp gạch để chống nước và dễ vệ sinh. Vòi sen được lắp gọn bên trong, dùng máy bơm tăng áp, phía dưới có lỗ thoát nước đơn giản. Dù hơi chật, nhưng việc có không gian tắm riêng giúp sinh hoạt mùa hè lẫn mùa đông đều thuận tiện hơn.

Bồn cầu sử dụng là loại toilet ủ phân sinh học, không cần hệ thống cấp thoát nước truyền thống. Sau mỗi lần sử dụng chỉ cần phủ mùn cưa để hạn chế mùi, chất thải có thể xử lý thân thiện với môi trường, vừa tiện vừa bền vững.

Phòng khách kiêm phòng ngủ

Phần lớn diện tích phía sau xe được dành cho khu sinh hoạt, đồng thời cũng là phòng ngủ. Ban ngày, không gian này giống như phòng khách với lối đi ở giữa, một bên là tủ, một bên là ghế sofa chữ L. Khi cần ngủ, chỉ việc di chuyển đệm và tấm đỡ, lập tức biến thành chiếc giường rộng 1m2, dài 1m75. Các tấm gỗ trong xe đều được lót cách nhiệt, mùa đông chỉ cần đóng kín cửa và đốt lò sưởi là không gian đã ấm áp. Mùa hè, mở cửa sau tạo luồng gió đối lưu giúp xe luôn mát mẻ.

Tận dụng tối đa không gian lưu trữ

Các ngăn kéo lớn dưới giường dùng để cất chăn màn và quần áo bốn mùa. Nhờ thói quen sống tối giản, Jessica không gặp khó khăn trong việc lưu trữ đồ đạc. Bếp gas du lịch được cất dưới gầm giường, kéo ra là có thể dùng như bếp ngoài trời khi cắm trại. Dù không gian hạn chế, nhưng nhờ hệ thống lưu trữ ẩn, căn nhà vẫn gọn gàng, ngăn nắp.

Không gian nhỏ nhưng đầy đủ nước - điện - sưởi

Mùa đông, lò sưởi đốt củi là nguồn sưởi chính. Điện năng được cung cấp từ pin mặt trời trên nóc xe, tích trữ vào ắc quy lớn. Ngoài bếp từ là thiết bị tiêu thụ nhiều điện nhất, các thiết bị còn lại như đèn, điện thoại, máy tính đều không tốn nhiều năng lượng.

Hệ thống còn có thể cắm điện trực tiếp khi dừng ở một chỗ lâu ngày. Nhờ bộ phát wifi trên xe, Jessica vẫn giữ được kết nối internet ngay cả ở nơi hẻo lánh.

Theo Toutiao