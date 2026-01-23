3 lần nhờ chồng giặt quần áo tôi đều phát điên: "Anh quá đối phó…"

Mưa dầm liên tục, quần áo trong nhà chẳng hôm nào khô hẳn. Tôi đi làm về muộn, con nhỏ thay đồ nhiều nên việc giặt giũ mấy hôm nay giao cho chồng. Tối đó về, anh rất tự tin: "Anh giặt xong hết rồi, sấy luôn trong máy cho em". Nhưng cầm quần áo lên, tôi khựng lại: vẫn ẩm, lạnh tay, mùi thì không hôi nhưng khó chịu.

Lần thứ hai, rồi lần thứ ba vẫn y như vậy. Đỉnh điểm là áo con mặc chưa hết buổi đã nổi mẩn nhẹ, tôi nổi cáu, cho rằng chồng làm việc gì cũng qua loa. Đang cãi nhau căng, anh buông một câu làm tôi đứng hình: "Muốn khô hẳn thì phải mua máy sấy. Anh đã nói với em điều này 1000 lần rồi. Chế độ sấy trong máy giặt của em chỉ để hỗ trợ thôi".

Anh chỉ vào máy giặt và nói gọn: nhiệt thấp để giữ vải nên không bao giờ khô 100%, nhất là ngày mưa ẩm. "Nó không sinh ra để làm việc của máy sấy"...

Và thế là cơn giận của tôi tắt luôn, hai vợ chồng ngồi xuống tìm hiểu ngay để chọn mua chiếc máy sấy chân ái. Quả thật mùa này mà thiếu "bảo bối" này thì gia đình tôi còn căng thẳng dài.

Sau hôm đó, máy sấy bơm nhiệt LG 9kg DVHP09W là cái tên đầu tiên bọn tôi cân nhắc. Điểm khiến tôi ưng nhất là công nghệ bơm nhiệt sấy ở nhiệt độ thấp, quần áo khô hẳn mà không bị nóng gắt, sờ vào vẫn mềm tay. Đồ của con sấy xong không còn cảm giác ẩm lạnh bên trong như trước, mặc lên cũng dễ chịu hơn hẳn. Máy chạy khá êm, tiết kiệm điện, đặc biệt hợp với gia đình có trẻ nhỏ hoặc giặt sấy thường xuyên mùa mưa.