Nữ ca sĩ nổi tiếng tiết lộ từng mắc “căn bệnh đau đớn nhất”, 1/3 người có nguy cơ gặp phải

Trong một chương trình phỏng vấn mới đây, giọng ca đình đám xứ Trung Thái Y Lâm chia sẻ, nhiều năm qua cô luôn duy trì thói quen đi ngủ lúc 9h30 tối. Ít ai biết, lý do phía sau sự tự giác này là bởi nữ ca sĩ từng trải qua quãng thời gian vô cùng khổ sở khi mắc phải căn bệnh “dời leo” hay zona thần kinh (y học gọi là bệnh herpes zoster, do virus thủy đậu - zona gây ra).

Zona vốn được mệnh danh là một trong những căn bệnh ngoài da “đau đớn nhất”. Virus này thường tiềm ẩn trong cơ thể từ khi còn nhỏ sau khi mắc thủy đậu, đến lúc hệ miễn dịch suy yếu sẽ tái hoạt động, gây nên tình trạng đau rát dữ dội, nổi mụn nước thành từng chùm. Thống kê cho thấy, có tới 1/3 dân số sẽ mắc zona ít nhất một lần trong đời, tỷ lệ đặc biệt cao ở người trên 50 tuổi.

Nguy hiểm hơn, bệnh không chỉ dừng lại ở những cơn đau. Trong nhiều trường hợp, zona có thể tấn công vùng mắt, gây sưng mí, đau nhức dữ dội, loét giác mạc, thậm chí dẫn đến mù lòa. Một nghiên cứu cho thấy, 10% bệnh nhân bị zona mắt có nguy cơ mất thị lực vĩnh viễn.

Các bác sĩ cảnh báo, nhóm có nguy cơ cao mắc zona bao gồm người từ 50 tuổi trở lên, bệnh nhân tiểu đường, bệnh thận mạn, phổi tắc nghẽn mạn tính hay người suy giảm miễn dịch. Đáng chú ý, khi zona bùng phát ở nhóm này, không chỉ gây đau dữ dội mà còn khiến bệnh nền trở nên khó kiểm soát, làm tăng nguy cơ biến chứng nặng, thậm chí tử vong.

Các chuyên gia y tế khuyến cáo, ngoài việc duy trì lối sống lành mạnh, ăn uống cân bằng, tập luyện đều đặn thì tiêm vắc xin chính là biện pháp chủ động và hiệu quả nhất để phòng bệnh.

Câu chuyện của Thái Y Lâm một lần nữa nhắc nhở công chúng rằng, bệnh tật có thể đến bất ngờ ngay cả với những người tưởng chừng khỏe mạnh. Sự kỷ luật trong sinh hoạt và chủ động phòng ngừa không chỉ giúp bảo vệ sức khỏe, mà còn giúp tránh xa những nỗi đau khó lường từ những căn bệnh tưởng nhỏ nhưng hậu quả khôn lường.

Nguồn và ảnh: QQ