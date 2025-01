Nữ ca sĩ nổi tiếng bị ghét tới mức antifan đốt nhà, ném trứng lên người

Nữ ca sĩ nổi tiếng Hàn Quốc Lee Hee Jin (cựu thành viên Baby V.O.X) vừa xuất hiện trong chương trình radio Cultwo Show phát sóng hôm 17/1 và gây xôn xao với những chia sẻ về khoảng thời gian cô còn hoạt động với tư cách 1 idol tuổi teen. Theo lời Lee Hee Jin, cô từng thu hút được lượng fan nữ đông đảo nhờ tính cách độc đáo: “Hồi đó, tôi có đặc điểm tính cách của con trai lẫn con gái. Hình như nhiều người thích điều này ở tôi. Trong khi đó, 2 thành viên cùng nhóm Kim E-Z và Kan Mi Youn lại rất nổi tiếng với các fan nam”.

Đáng chú ý, Lee Hee Jin thành thật thú nhận chuyện cô từng phải khổ sở vật lộn với anti-fan khi còn hoạt động cùng nhóm nhạc nữ huyền thoại Baby V.O.X: “Họ ném trứng lên người tôi. Có lần tôi về nhà và thấy cảnh tượng cổng nhà mình đang bốc cháy”.

Lee Hee Jin vừa xuất hiện trên chương trình radio Cultwo Show và chia sẻ về những kỷ niệm đáng quên liên quan tới anti-fan

Lee Hee Jin còn cho biết thêm, thời điểm đó cô bị nhiều khán giả tẩy chay xuất phát từ vụ việc liên quan tới... 1 thần tượng nhà SM: “Tôi chịu đựng rất nhiều vì fan của 1 nghệ sĩ cùng công ty với Brian Joo (Fly To The Sky)”. Brian Joo liền ngầm xác nhận: “Em nghĩ mình biết chị đang nói tới ai. Người đó đến từ nhóm có nhiều thành viên đúng không ạ?”. Được biết trong giai đoạn Baby V.O.X còn hoạt động, Brian Joo là nghệ sĩ dưới trướng “ông lớn” SM.

Tuy Lee Hee Jin và Brian Joo không nêu đích danh bất cứ ai, nhưng nhiều khán giả nhận định, 2 ngôi sao đang đề cập tới tin đồn hẹn hò giữa Kan Mi Youn (Baby V.O.X) - Moon Hee Joon (H.O.T) gây xôn xao dư luận xứ kim chi hồi thập niên 90. Vì tin đồn này, fan H.O.T đã “khủng bố” cả nhóm Baby V.O.X chứ không riêng gì Kan Mi Youn.

Nghi vấn hẹn hò liên quan tới Kan Mi Youn - Moon Hee Joon đã làm thổi bùng lên làn sóng tẩy chay của fan nhóm H.O.T nhắm vào các thành viên Baby V.O.X

Trước đó, trong lần xuất hiện trên chương trình Dolsing Fourmen hồi tháng 8 năm ngoái, các thành viên của nhóm Baby V.O.X đã tái hợp và tiết lộ chuyện họ từng bị anti-fan đe dọa tới tính mạng vì tin đồn hẹn hò của 1 thành viên cùng nhóm với idol nam cùng thời. Netizen đều ngầm hiểu họ đang nói tới tin đồn của Kan Mi Youn - Moon Hee Joon.

Cũng trong chương trình Dolsing Fourmen, Lee Hee Jin chia sẻ về tình huống cô “chạm trán” với anti-fan ở ngoài đời: “Trong lần Baby V.O.X tới chụp hình ở 1 ngôi làng, chúng tôi đã “đụng độ” với 1 nhóm học sinh trung học đang đi dã ngoại. Trong nhóm này có những người là anti-fan của nhóm chúng tôi. Đặc biệt, Kan Mi Youn bị họ mắng chửi 1 cách thậm tệ, đến mức tôi đã quay người lại và túm lấy cổ áo 1 cậu học sinh vì không thể kìm nén nổi cơn giận. Tôi còn nhớ cậu học sinh đó rất to con, nhưng tôi vẫn túm lấy cổ áo của cậu ấy”.

Lee Hee Jin từng bị anti-fan làm cho sôi máu

Lee Hee Jin là ca sĩ kiêm diễn viên nổi tiếng ở xứ sở kim chi. Cô chính thức bước chân vào làng giải trí khi vừa tròn 18 tuổi với tư cách thành viên của nhóm nhạc huyền thoại Baby V.O.X. Sau khi nhóm tan rã, Lee Hee Jin theo đuổi sự nghiệp diễn xuất và từng bước ghi dấu ấn qua các tác phẩm truyền hình như It’s Okay, Daddy's Girl (2010), The Greatest Love (2011), Monstar (2013), The Last Empress (2018)... Bên cạnh đó, nữ nghệ sĩ còn tỏa sáng trên sân khấu nhạc kịch.

Lee Hee Jin khẳng định được tên tuổi trên cả 2 mặt trận ca hát và diễn xuất

Nguồn: Kbizoom