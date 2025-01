Công chúng sốc, khó chịu trước tin "tiểu tam" Kim Min-hee mang thai

Kim Min-hee và Hong Sang-soo bên nhau từ năm 2015. Cả hai phát hiện việc mang thai vào mùa hè năm 2024 và hiện đang ở giai đoạn cuối của thai kỳ. Dự kiến, em bé sẽ chào đời trong năm 2025.

Kim Min-hee và Hong Sang-soo bên nhau bất chấp dư luận

Cả hai chênh lệch nhiều tuổi

Cả hai sắp có con chung

Cả hai sống cùng nhau tại Hanam, tỉnh Gyeonggi-Hàn Quốc, sau khi Hong Sang-soo chuyển khỏi nhà ở Apgujeong, bỏ lại vợ và con. Hong Sang-soo tích cực hỗ trợ Kim Min-hee trong suốt giai đoạn cô mang thai. Ông đi cùng bạn gái khám thai, học lái xe, chuẩn bị cuộc sống cho em bé sau khi chào đời.

Do Hong Sang-soo đã có vợ con, chưa hoàn tất thủ tục ly dị, chênh lệch nhiều tuổi so với Kim Min-hee nên khi chuyện ngoại tình của cả hai công khai năm 2017 đã bị công chúng chỉ trích dữ dội. Họ "ném đá" Kim Min-hee vì làm tiểu tam, chỉ trích Hong Sang-soo không chung thủy.

Trái ngược, Hong Sang-soo khẳng định yêu Kim Min-hee và đó là tình cảm chân thật. Nữ diễn viên cũng chia sẻ tương tự.

Kể từ sau khi chuyện tình cảm bị phanh phui và nhận chỉ trích, mất hết hình ảnh tại Hàn Quốc, Kim Min-hee chỉ đóng các phim của Hong Sang-soo đạo diễn: "The Day After", "The Woman Who Ran", "In Our Day", "By The Stream"… Vai diễn của nữ diễn viên trong phim "By The Stream" mang về giải "Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất" tại Liên hoan phim Locarno lần thứ 77 vào tháng 8-2024.

Trước tin Kim Min-hee và Hong Sang-soo chuẩn bị chào đón con, công chúng Hàn Quốc bày tỏ sự sốc và khó chịu: "Tôi nghĩ họ sẽ tiếp tục mà không có con nhưng thực tế lại để đứa trẻ chào đời. Tôi ngạc nhiên khi họ có thể kéo dài mối quan hệ sai trái lâu đến thế"; "Người cha đã 64 tuổi, đứa trẻ sao lại phải chịu đựng cảnh cha già, con mọn này"; "Một đứa con ngoài giá thú, một người mẹ đơn thân… thật hỗn loạn"; "Tại sao mọi người nhắc đến chuyện tiền nong ở đây? Nếu Kim Min-hee tiếp tục sự nghiệp diễn xuất mà không vướng vào bê bối "tiểu tam" thì cô ấy hẳn còn kiếm được nhiều tiền hơn thế.

Hong Sang-soo thậm chí còn không phải đạo diễn phim thương mại, ông ta chỉ làm phim nghệ thuật"; "Một cô bồ nhí và một đứa con ngoài giá thú… tôi không thể tin được"; "Ngay cả việc lái xe cũng do Kim Min-hee đảm nhiệm... Hong Sang-soo sắp bước sang tuổi 70 rồi, trời ạ!"; "Khoảng cách 22 tuổi? Hong Sang-soo đã 40 tuổi khi Kim Min-hee còn học trung học"…