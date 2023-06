Nữ ca sĩ hoảng loạn, choáng váng vì sự cố trên sân khấu

Theo People, 1 sự việc hi hữu bất ngờ diễn ra tại 1 đêm nhạc của ca sĩ đình đám Pink tại công viên Hyde ở London, Anh, khiến MXH dậy sóng. Khi chương trình đang vào cao trào, 1 khán giả bất ngờ ném túi nhựa trong chứa lượng nhỏ tro hỏa táng lên sân khấu. Thấy vậy, ngôi sao người Mỹ tò mò nhặt lên và hỏi lại rằng: "Đây thực sự là mẹ của bạn à?".

Ca sĩ Pink gặp tình huống dở khóc dở cười khi biểu diễn tại London. Ảnh: AFP

Sau khi được xác nhận từ người hâm mộ lạ mặt, Pink nhẹ nhàng đặt lại túi tro cốt về vị trí cũ cùng gương mặt khó hiểu. "Tôi thực sự không biết phải cảm thấy thế nào về chuyện này", ca sĩ nói với toàn bộ khán giả tại show nhạc trước khi tiếp tục biểu diễn bản hit Just Like a Pill. Phải nói rằng, đây là trường hợp hi hữu chưa từng xảy ra ở concert.



Pink hiện ở châu Âu để thực hiện tour lưu diễn Summer Carnival. Ca sĩ sẽ trở lại nhà vào giữa tháng 7 để tiếp tục chuỗi buổi diễn tại khu vực Bắc Mỹ và dự kiến kết thúc chuỗi chương trình tại châu Úc vào đầu năm sau.

Các buổi diễn âm nhạc mùa hè năm nay xảy ra nhiều sự kiện dở khóc dở cười cho các ngôi sao. Mới đây, Bebe Rexha bất ngờ bị ném điện thoại trúng mặt khi đang hát tại thành phố New York, Mỹ. Giọng ca 33 tuổi bị thương nhẹ và vẫn có thể tiếp tục biểu diễn. Trong khi đó, người khán giả ném chiếc điện thoại đã bị cảnh sát bắt vì tội cố tình hành hung người khác.

Ca sĩ Bebe Rexha bị thương ở mặt sau buổi diễn

Vài ngày sau vụ của Bebe Rexha, Ava Max trở thành nạn nhân tiếp theo khi bị 1 khán giả nam quá khích lao lên sân khấu và tát thẳng vào mặt khi đang diễn ở Los Angeles. Đòn đánh đã khiến nữ ca sĩ chao đảo. Tuy nhiên, cô vẫn gắng gượng để kết thúc màn trình diễn trước khi chạy vội xuống phía dưới hậu trường trong sự hoảng loạn.