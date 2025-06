Tính đến thời điểm hiện tại, Sing! Asia đã lên sóng được 4 tập, thu hút sự chú ý của đông đảo khán giả trong nước và quốc tế. Được tổ chức trên chuyến du thuyền kéo dài 30 ngày, các thí sinh sẽ di chuyển đến từng điểm dừng, cùng thi đấu để tìm ra Trạm Vương.

Bên cạnh những tiết mục mang đậm bản sắc từng quốc gia, sự chú ý của khán giả còn đổ dồn vào vị trí ban giám khảo, đặc biệt là Trương Lương Dĩnh - bóng hồng duy nhất xuất hiện xuyên suốt 4 tập phát sóng. Đối với những người không quá quen thuộc showbiz Hoa ngữ, Trương Lương Dĩnh là 1 cái tên còn xa lạ. Từ đây, khán giả Việt dấy lên câu hỏi: “Trương Lương Dĩnh là ai? Cô ấy nổi tiếng cỡ nào mà có thể ngồi lên ghế giám khảo Sing!Asia 2025?”.

Trương Lương Dĩnh là ai mà có thể ngồi lên hàng ghế giám khảo Sing! Asia

Âm nhạc phủ sóng mọi hộp đêm, dân chơi không ai là không biết, sở hữu giọng hát của thiên thần

Trương Lương Dĩnh, sinh năm 1984, sinh ra và lớn lên trong một gia đình công chức bình thường, có cha là một tài xế xe tải còn mẹ là một nhân viên bán hàng. Ngay từ nhỏ, cô đã ấp ủ đam mê âm nhạc như cơm ăn nước uống, và mẹ là người đã âm thầm ủng hộ đam mê ca hát của cô, dù cuộc sống gia đình không mấy khá giả.



Sớm bộc lộ năng khiếu âm nhạc từ khi còn nhỏ, nhưng vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, cô không có cơ hội theo học các lớp đào tạo thanh nhạc bài bản. Thay vào đó, cô chọn cách dùng chính giọng hát của mình để mưu sinh, góp phần đỡ đần kinh tế cho gia đình. Năm 15 tuổi, sau khi cha qua đời, Trương Lương Dĩnh bắt đầu đi hát tại các hộp đêm, nơi cô gây ấn tượng mạnh với chất giọng cao vút, phong cách trình diễn được lấy cảm hứng từ những nghệ sĩ US - UK như Mariah Carey hay Christina Aguilera. Có 1 khoảng thời gian, Trương Lương Dĩnh “nhẵn mặt” tại các tụ điểm ca nhạc nghiệp dư, dân chơi thời đó không ai là không biết.



Đến năm 2005, cô tham gia chương trình tìm kiếm tài năng âm nhạc nổi tiếng của Trung Quốc – Super Girl. Nhờ kinh nghiệm biểu diễn dày dạn ở những câu lạc bộ đêm, phòng trà. cùng khả năng hát tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha, Trương Lương Dĩnh dễ dàng tiến vào vòng chung kết. Dù không giành ngôi vị quán quân, cô gái 20 tuổi vẫn chiếm trọn tình cảm của khán giả và được mệnh danh là “giọng ca thiên thần” của Trung Quốc. Cuộc thi này đã trở thành bệ phóng quan trọng, đưa cô – từ một ca sĩ phòng trà vô danh – vươn lên hàng “thiên hậu” của nền nhạc pop Hoa ngữ.



Từ một ca sĩ phòng trà vô danh, Trương Lương Dĩnh vươn lên hàng “thiên hậu” của nền nhạc pop Hoa ngữ

Hậu Super Girl, Trương Lương Dĩnh ra mắt album đầu tiên The One và gây “sát thương diện rộng”. Ca khúc If Love Continues đã trở thành bản hit quốc dân, mở đường cho một loạt sản phẩm chất lượng và cực kỳ thành công sau này. Nữ ca sĩ gốc Tứ Xuyên được mệnh danh là “nữ hoàng nhạc phim” Cbiz, với gia tài hơn 40 ca khúc nhạc phim như Họa Bì, Tân Thần Điêu Đại Hiệp, Bên Nhau Trọn Đời, Võ Mị Nương Truyền Kỳ… Đây đều là những những dự án phim ảnh ăn khách gắn liền với tên tuổi của cô trong lòng công chúng.



Họa Tâm - Trương Lương Dĩnh (Nguồn: FangFangFang)

Bảng thành tích xuyên suốt hơn 2 thập kỷ làm nghề của Trương Lương Dĩnh chắc chắn sẽ khiến những khán giả không quen thuộc với cô phải “há hốc”. Năm 2008, Trương Lương Dĩnh là ca sĩ biểu diễn trong đêm khai mạc Olympic Bắc Kinh. Cô cùng danh ca nổi tiếng người Ý – Andrea Bocelli làm bùng nổ sân vận động Olympic Bắc Kinh với ca khúc One World, One Dream. Năm 2015. cô được trao giải Nghệ sỹ toàn cầu khu vực châu Á tại Lễ trao giải MTV châu Âu (MTV EMA). Tuy nhiên ban tổ chức chỉ cho cô nhận giải thưởng trong cánh gà. Trương Lương Dĩnh đã vô cùng bức xúc. Cô nhất quyết từ chối giải thưởng và bỏ về ngay sau đó.



Bảng thành tích xuyên suốt hơn 2 thập kỷ làm nghề của Trương Lương Dĩnh thuộc hàng huyền thoại Cpop

Năm 2016, ca khúc Dust My Shoulders Off của Trương Lượng Dĩnh xếp thứ 31 trong bảng xếp hạng World Digital Song Sales của Billboard, đoạt nhiều giải thưởng của Mỹ, Đức, Anh… Năm 2017, Trương Lương Dĩnh trở thành ca sĩ Châu Á đầu tiên được mời trình diễn trong chương trình Victoria’s Secret Fashion Show 2017.

Trương Lương Dĩnh trở thành ca sĩ Châu Á đầu tiên được mời trình diễn trong chương trình Victoria’s Secret Fashion Show 2017

Bên cạnh các danh hiệu ở đây Trung Quốc và châu Á, nữ ca sĩ còn từng nhận được đề cử ở giải Grammy lần thứ 52. Cô là ca sĩ châu Á đầu tiên được mời tham dự talkshow nổi tiếng của Oprah Winfrey và cũng là giọng ca châu Á đầu tiên tổ chức tour diễn quốc tế tại Mỹ. Vượt mặt cả Châu Kiệt Luân hay Lý Vũ Xuân, Trương Lương Dĩnh là ca sĩ

Địa vị của Trương Lương Dĩnh trong giới âm nhạc rất vững chắc, được giới chuyên môn đánh giá rất cao về mặt kỹ thuật, và là nghệ sĩ nữ hiếm hoi có khả năng tổ chức tour diễn nhiều nhất Cpop. Tuy nhiên rất lâu rồi không ra album nên độ nổi tiếng của cô không còn được duy trì như trước.





2 lần mang mác “tiểu tam”, vừa ly hôn đã “hú hí” với phù rể của mình

Bên cạnh những thành tựu rực rỡ trong sự nghiệp, Trương Lương Dĩnh cũng không tránh khỏi những ồn ào và thị phi. Trương Lương Dĩnh từng có mối tình 13 năm với Phùng Kha, yêu đương từ năm 2004. Vào thời điểm đó, Trương Lương Dĩnh hoàn toàn không hay biết rằng Phùng Kha đã có vợ và con đang sinh sống ở nước ngoài. Khi bị dư luận gán cho biệt danh "tiểu tam", nữ ca sĩ vô cùng tức giận và cảm thấy oan ức.

Trương Lương Dĩnh từng có mối tình 13 năm với Phùng Kha, yêu đương từ năm 2004

Khi cả hai mới quen nhau khoảng một tháng, một người bạn thân đã tiết lộ sự thật cho Trương Lương Dĩnh. Trước sự đối chất của cô, Phùng Kha thừa nhận rằng mình và vợ cũ vẫn chưa hoàn tất thủ tục ly hôn. Dù vậy, cuối cùng Trương Lương Dĩnh vẫn lựa chọn tha thứ và tiếp tục mối quan hệ với anh.

Bị mẹ ruột phản đối kịch liệt mối quan hệ này với lý do Phùng Kha lừa đảo kinh tế, lợi dụng bạn gái trắng trợn, nữ ca sĩ quyết không mời bà tới dự hôn lễ của mình vào tháng 11/2016. Đáng chú ý, cô và Phùng Kha chỉ mới tổ chức hôn lễ chứ không đăng ký kết hôn.

Cuối cùng, Trương Lương Dĩnh vẫn lựa chọn tha thứ và tiếp tục mối quan hệ với Phù Khang

Không ai ngờ rằng chỉ sau 2 năm chung sống, Trương Lương Dĩnh đã âm thầm ly hôn với Phùng Kha mà không hề công bố với giới truyền thông. Đến năm 2018, làng giải trí Trung Quốc lại được phen dậy sóng khi hàng loạt tờ báo đưa tin “họa mi Trung Quốc” bị bắt gặp có quan hệ tình cảm ngoài luồng với nghệ sĩ violin Trần Thu Thì.

Càng gây bất ngờ hơn khi Trần Thu Thì vốn là bạn thân lâu năm của Phùng Kha và từng là phù rể trong chính đám cưới của 2 người. Thông tin này không chỉ khiến dư luận choáng váng mà còn khiến hình ảnh của nữ ca sĩ xấu đi trong mắt khán giả

Trần Thu Thì - "tiểu tam" xen vào hôn nhân giữa Trương Lương Dĩnh và Phù Khang lại chính là phù rể cho cặp đôi

Ngoài ra, vào năm 2007, Trương Lương Dĩnh vướng vào nghi vấn là người thứ 3, chen chân vào cuộc hôn nhân của bình luận viên thể thao Hoàng Kiến Tường. Dù sau đó cả 2 cùng xuất hiện trong một chương trình truyền hình để phủ nhận mối quan hệ tình cảm, đặc biệt là sau khi Hoàng Kiến Tường ly hôn vợ, nhưng những lời đồn đoán vẫn lan rộng, khiến nhiều khán giả phẫn nộ và quay lưng với cô.