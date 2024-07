Vừa qua, Hoàng Thuỳ Linh đón chào ca khúc thứ 9 gia nhập danh sách những phát hành đạt 10 triệu lượt nghe trên nền tảng nghe nhạc số Spotify. Lượng người nghe hằng tháng của cô cũng duy trì con số 1 triệu người dùng dù chưa trở lại trong một quãng thời gian dài.

Gieo Quẻ của Hoàng Thuỳ Linh vẫn có lượt nghe đáng kể sau 2 năm ra mắt

Cụ thể, bảng xếp hạng được cập nhật bao gồm các ca khúc phát hành chính thức lẫn nhiều bản nhạc hợp tác với các nghệ sĩ khác



See Tình: 31tr9 Kẻ Cắp Gặp Bà Già: 19tr Em Đây Chẳng Phải Thuý Kiều: 14tr6 Trái Đất Ôm Mặt Trời: 13tr6 Duyên Âm: 11tr1 Để Mị Nói Cho Mà Nghe: 11tr1 Làm Gì Phải Hốt: 10tr6 Bo Xì Bo: 10tr6 Gieo Quẻ: 10tr

Có thể thấy, ngoài những bản hit như Kẻ cắp gặp bà già, Trái đất ôm mặt trời, Duyên âm, Để Mị nói cho mà nghe, Bo xì bo ... ca khúc Làm gì phải hốt vốn dĩ là một bài nhạc quảng cáo vẫn chễm chệ nằm trong top chứng tỏ sự yêu mến của người nghe nhạc và độ phủ sóng rộng rãi của cái tên Hoàng Thuỳ Linh.

Khán giả vẫn âm thầm nghe nhạc của Hoàng Thuỳ Linh

Ca khúc See tình chứng tỏ độ nổi tiếng vươn tầm quốc tế của mình khi vượt xa ca khúc thứ hai Kẻ cắp gặp bà già (19 triệu lượt nghe) với gần 32 triệu lượt nghe. Thậm chí, hai bản mix của ca khúc còn có lượt nghe “khủng khiếp" hơn: See tình - Cukak Remix ver với hơn 39 triệu lượt nghe và See tình - Speedup ver có hơn 26 triệu lượt nghe.

Hoàng Thuỳ Linh và Đen Vâu trong MV của Gieo quẻ

Ngoài ra, điều khiến fan chú ý là một ca khúc được ra mắt từ năm 2022 như Gieo quẻ nay lại tiến vào top các ca khúc trên 10 triệu lượt nghe một phần cho thấy các fan đang tích cực stream nhạc, một phần là vì Hoàng Thuỳ Linh đã quá lâu rồi chưa ra mắt các ca khúc mới.

Lần cuối nữ nghệ sĩ trở lại cũng là một sản phẩm với Đen Vâu

Sau chuỗi ngày nghỉ ngơi và im bặt từ cuối năm 2023, Hoàng Thuỳ Linh và Đen Vâu xuất hiện cùng nhau từ Hà Nội trở về TP.HCM vào ngày 01/04/2024, gây bão khắp mạng xã hội như một câu trả lời trước tin đồn có con và đã ăn hỏi. Khi thông tin bùng nổ, cả Hoàng Thuỳ Linh và Đen Vâu đều chọn cách im lặng. Và sự biến mất ở thị trường âm nhạc cũng được cho là xuất phát từ chuyện “mẹ bỉm" dành thời gian chuẩn bị đón “thiên thần nhỏ".

Cặp đôi được bắt gặp vào đầu năm nay cùng tin đồn về "thiên thần nhỏ"

Lần trở lại gần nhất của cô nàng là cú bắt tay cùng Đen trong ca khúc Miền đất hứa, với MV được phát hành vào tháng 11 năm ngoái. Thậm chí, bộ phim được úp mở và hứa hẹn cho Vietnamese Concert cũng trôi vào dĩ vãng từ khi cô nàng biến mất khỏi showbiz trong nửa năm vừa qua. Với tình hình như vậy, có lẽ fan của Hoàng Thuỳ Linh sẽ còn phải nghe đi nghe lại các ca khúc cũ dài dài.