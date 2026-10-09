Nữ bác sĩ SN 1997 hút 2 triệu người theo dõi: "Aura tri thức" gây mê, ăn mặc cực cuốn

Sở hữu nhan sắc cùng gu thời trang sành điệu, mỗi bài đăng trên trang Instagram của nữ bác sĩ này đều thu hút cả chục nghìn lượt thả tim.

Có một điểm thú vị ở showbiz Thái Lan đó là không ít ngôi sao vừa hoạt động nghệ thuật vừa sở hữu thành tích học tập đáng nể, thậm chí theo đuổi những ngành nghề đòi hỏi chuyên môn cao như y khoa. Frung Narikun là một trong những gương mặt tiêu biểu. Cô tốt nghiệp khoa Y, Đại học Chulalongkorn - ngôi trường danh tiếng với đầu vào cạnh tranh bậc nhất Thái Lan. Sau khi nhận bằng Bác sĩ Y khoa (M.D.), người đẹp từng thực tập tại Bệnh viện Samut Prakan và hiện hoạt động với vai trò bác sĩ đa khoa, nhà sáng tạo nội dung kiêm doanh nhân. Trong lĩnh vực giải trí, Frung Narikun ghi dấu ấn sâu đậm với vai Oil trong series truyền hình đình đám Hormones: The Series (Tuổi Nổi Loạn), giúp tên tuổi cô đến gần hơn với khán giả.

Trên Instagram, Frung Narikun hiện sở hữu hơn 2 triệu người theo dõi. Sinh năm 1997, cô không chỉ thu hút sự chú ý bởi học vấn ấn tượng và sự nghiệp đa dạng mà còn được yêu mến nhờ phong cách thời trang trẻ trung, hiện đại. Đã sở hữu nhan sắc xinh đẹp, Frung còn biết cách nâng tầm diện mạo bằng những outfit vừa trendy vừa dễ ứng dụng. Từ blazer thanh lịch, áo gile thời thượng đến những set đồ phối ren nữ tính, cô nàng luôn có cách mix match khéo léo, tạo nên vẻ ngoài cuốn hút mà không cần lên đồ quá phức tạp. Đây cũng là nguồn cảm hứng mặc đẹp đáng tham khảo cho chị em muốn làm mới phong cách mỗi ngày.

Cùng dạo một vòng Instagram, ngắm loạt outfit của nữ bác sĩ xinh đẹp để bỏ túi thêm những công thức phối đồ vừa trẻ trung, sành điệu lại dễ áp dụng hằng ngày!

Mùa thu đông khó có thể thiếu blazer, và Frung Narikun cũng đồng thời mang đến gợi ý phối đồ vừa thanh lịch vừa bắt mắt với công thức blazer mix cùng quần suông đồng điệu. Để set đồ thêm chỉn chu, cô nàng còn khéo léo layer áo gile bên trong, tạo nên tổng thể hài hòa mà vẫn có điểm nhấn riêng. Cả blazer lẫn gile đều là những item đáng có trong tủ đồ mùa lạnh bởi tính ứng dụng cao, dễ kết hợp với nhiều món đồ khác nhau. Đặc biệt, gam xanh pastel nhẹ nhàng, tôn da càng khiến outfit thêm trẻ trung, trang nhã mà không hề nhàm chán. Chị em hoàn toàn có thể học theo công thức này để diện đi làm, đi cà phê hay dạo phố trong những ngày thu đông.

Gợi ý mua sắm: Set vest - Áo gile

Tủ đồ mùa đông năm nay sẽ chẳng còn nhàm chán khi hội gái đẹp liên tục mang đến những công thức phối đồ vừa xinh vừa sành điệu. Frung Narikun tiếp tục gợi ý một set đồ đơn giản mà cực kỳ hút mắt với quần jeans ống rộng kết hợp áo khoác họa tiết dáng lửng. Bên trong, chị em chỉ cần mix thêm áo mỏng hoặc áo giữ nhiệt tùy thời tiết là đã có ngay outfit vừa đủ ấm áp, vừa giữ được vẻ trẻ trung, thời thượng. Không ngoa khi nói rằng áo khoác chính là item đáng đầu tư trong mùa lạnh bởi chỉ cần chọn được thiết kế có họa tiết bắt mắt, phom dáng đẹp, tổng thể trang phục đã trở nên nổi bật hơn hẳn. Chị em có thể phối cùng jeans, quần suông hay chân váy để biến hóa phong cách mỗi ngày mà không lo diện mạo bị đơn điệu.

Gợi ý mua sắm: Áo - Quần

Màu đỏ quả là gam màu lý tưởng để tô điểm cho outfit thêm nổi bật mà chẳng cần đến họa tiết cầu kỳ. Frung Narikun cũng có cách diện gam màu này cực xinh khi kết hợp sơ mi kẻ đỏ cùng chân váy trắng và sneaker trắng, bên ngoài khoác thêm cardigan đỏ đồng điệu. Công thức phối đồ tưởng chừng đơn giản nhưng lại tạo nên tổng thể hài hòa, trẻ trung, vừa có nét ngọt ngào vừa đủ sành điệu để thu hút ánh nhìn. Sắc đỏ nổi bật trên nền trắng sáng giúp set đồ thêm tươi tắn, rất hợp để diện trong những ngày thu đông. Chị em có thể học theo cách mix match này khi đi chơi, dạo phố hay hẹn hò cà phê, đảm bảo diện mạo vừa xinh yêu vừa có điểm nhấn riêng.

Năm nay, những thiết kế phối ren đang được hội mê thời trang ưu ái hơn bao giờ hết. Chẳng cần kiểu dáng quá phức tạp, chỉ vài đường ren mềm mại cũng đủ khiến váy áo trở nên điệu đà, cuốn hút hơn hẳn. Frung Narikun cũng nhanh chóng bắt trend với chiếc áo polo dáng lửng, nổi bật nhờ chi tiết phối ren duyên dáng, vừa trẻ trung vừa mang nét nữ tính. Để tổng thể không quá bánh bèo, cô nàng kết hợp cùng quần jeans, tạo sự cân bằng thú vị giữa vẻ mềm mại và phong cách năng động, sành điệu. Đây cũng là công thức phối đồ đáng để chị em tham khảo nếu muốn thử sức với xu hướng ren đang hot mà vẫn giữ được nét hiện đại, dễ ứng dụng trong đời thường.

Gợi ý mua sắm: Áo - Quần

Những chiếc áo dáng gile quả thực là item đáng có trong tủ đồ thu đông bởi vẻ thanh lịch, trẻ trung và khả năng biến hóa linh hoạt. Tranh thủ những ngày thu mát mẻ, chị em có thể diện kiểu áo này cùng quần suông, chân váy hay mix với quần short như Frung Narikun đều xinh. Điểm cộng của áo gile là không cần phối đồ quá phức tạp vẫn có thể tạo nên diện mạo chỉn chu, có gu. Chị em cứ ưu tiên những gam màu cơ bản như trắng, đen, nâu hoặc be, sau đó kết hợp cùng quần hay chân váy có phom dáng phù hợp là đã có ngay set đồ đẹp mắt.