Vườn sầu riêng 10.000m2 của nhà Ánh Viên

Ít ai biết rằng, trước khi Ánh Viên trở thành một trong những kình ngư nổi tiếng của thể thao Việt Nam, gia đình cô từng có cuộc sống khá giản dị, chủ yếu dựa vào nghề trồng sầu riêng.

Ánh Viên sinh năm 1996, quê tại Cần Thơ. Cô lớn lên trong một gia đình thuần nông, có bố mẹ gắn bó với công việc chăm sóc vườn cây ăn trái.

Chia sẻ về cuộc sống gia đình cháu gái, ông Tới - ông nội Ánh Viên - từng cho biết gia đình sở hữu khoảng 10 công đất trồng sầu riêng, tương đương 10.000m². Bố mẹ nữ kình ngư dành phần lớn thời gian chăm sóc khu vườn bởi đây là nguồn thu nhập quan trọng của cả nhà.

“Nhà có 10 công đất trồng sầu riêng. Cha mẹ Ánh Viên suốt ngày chăm bẵm”, ông Tới kể.

Theo ông chia sẻ, vườn sầu riêng mỗi năm chỉ cho thu hoạch một mùa nên gia đình đặt nhiều kỳ vọng vào năng suất và sản lượng trái cây. Có năm trúng mùa sầu riêng, bố mẹ cô đã mua được chiếc ô tô 7 chỗ trị giá hơn 700 triệu đồng để thuận tiện đi lại.

Người dân ở địa phương từng chia sẻ, trước đây kinh tế gia đình Ánh Viên chỉ ở mức đủ ăn. Tuy nhiên, cuộc sống dần thay đổi khi nữ kình ngư gặt hái nhiều thành tích, giành hàng loạt huy chương tại các giải đấu trong nước và quốc tế. Sau khi có thu nhập từ sự nghiệp thể thao, Ánh Viên luôn dành dụm để gửi tiền về hỗ trợ bố mẹ đầu tư vào khu vườn sầu riêng. Nhờ nguồn vốn bổ sung cùng thu nhập từ việc trồng cây, kinh tế gia đình từng bước cải thiện.

Khi điều kiện tài chính ổn định hơn, bố mẹ Ánh Viên tiếp tục mua thêm đất để mở rộng sản xuất. Từ một gia đình thuần nông có cuộc sống chỉ vừa đủ trang trải, gia đình nữ kình ngư dần trở nên khấm khá hơn.

Năm 2011, cũng từ số tiền tích góp trong quá trình thi đấu, Ánh Viên xây dựng cho gia đình một căn nhà kiên cố. Công trình mang phong cách đơn giản, không quá cầu kỳ, tương tự nhiều ngôi nhà quen thuộc ở vùng quê miền Tây.

Bên trong, phòng khách không có nhiều nội thất đắt tiền. Thay vào đó, vị trí nổi bật được dành để trưng bày những tấm huy chương và bằng khen mà Ánh Viên cùng em trai Nguyễn Quang Thuấn giành được trong suốt quá trình thi đấu.

Các thành tích từ những giải đấu trong nước đến đấu trường quốc tế được gia đình sắp xếp, lưu giữ cẩn thận, tạo thành một khu vực trưng bày đặc biệt ngay tại phòng khách.

Bên ngoài căn nhà còn có một chòi lá đơn sơ, nơi ông của Ánh Viên thường nghỉ trưa để tránh nóng. Khu vực bếp nấu cũng được bố trí riêng, phục vụ sinh hoạt thường ngày của gia đình.

Dù cuộc sống có nhiều thay đổi, những hình ảnh Ánh Viên chia sẻ mỗi lần trở về quê vẫn mang đậm nét bình dị.

Trong các khoảnh khắc đời thường, nữ kình ngư xuất hiện bên khu vườn xanh mát, cây mai trước sân, đàn gà cùng nhiều loại cây ăn trái khác. Không chỉ dành thời gian nghỉ ngơi, cô còn phụ giúp bố mẹ những công việc quen thuộc như tưới cây, cho cá ăn hay dọn dẹp vườn tược.

Sau nhiều năm gắn bó với đường đua xanh và giành được những thành tích đáng chú ý, Ánh Viên vẫn giữ sự gần gũi với cuộc sống thôn quê. Căn nhà với những tấm huy chương được trưng bày trang trọng, cùng khu vườn sầu riêng phía ngoài, là những hình ảnh gắn liền với gia đình nữ kình ngư tại Cần Thơ.

Ngoài ra, Ánh Viên còn có một căn hộ chung cư tại TP.HCM. Mới đây, khi xuất hiện trong chương trình The Khang Show, Ánh Viên tiết lộ căn hộ hiện tại là món quà do vợ chồng một mạnh thường quân mà cô thân mật gọi là bác Bảy trao tặng. Món quà đặc biệt này đến sau khi nữ vận động viên lập thành tích giành 8 Huy chương Vàng tại SEA Games 2015.

“Năm 2015, tôi đạt được 8 Huy chương Vàng là bác đã cho tôi một căn chung cư ở đó”, Ánh Viên chia sẻ.

Theo nữ kình ngư, cô và gia đình đều bất ngờ, hạnh phúc khi nhận được món quà giá trị. Đáng chú ý, trước khi trao tặng, căn hộ đã được chuẩn bị đầy đủ nội thất, giúp Ánh Viên có thể chuyển đến sinh sống ngay mà không cần mua sắm thêm.

Không chỉ tặng nhà, vợ chồng bác Bảy còn tiếp tục đồng hành và hỗ trợ Ánh Viên sau khi cô quyết định giải nghệ. Nhờ sự giúp đỡ này, nữ vận động viên có điều kiện sử dụng hồ bơi trong khu dự án của mạnh thường quân để mở câu lạc bộ dạy bơi, tiếp tục theo đuổi công việc gắn liền với môn thể thao đã làm nên tên tuổi.

“Cả bác Bảy trai, bác Bảy gái đều yêu thương tôi và hỗ trợ tôi tất cả mọi thứ kể từ khi tôi giã từ sự nghiệp bơi lội đỉnh cao”, Ánh Viên bày tỏ.

Từ món quà căn hộ sau kỳ tích tại SEA Games 2015 đến việc tạo điều kiện để cô phát triển công việc dạy bơi, vợ chồng mạnh thường quân đã dành cho Ánh Viên sự hỗ trợ kéo dài nhiều năm, cả trong và sau sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp.

(Tổng hợp)