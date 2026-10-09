6 mẫu giày đang phủ sóng đường phố Paris

Mùa thu 2026, phụ nữ Pháp đồng loạt đổi sang 6 kiểu giày này.

Nhắc đến phong cách thời trang Pháp, người ta thường nghĩ đến những món đồ chẳng cần quá phô trương nhưng càng nhìn càng thấy có gu. Đến mùa thu 2026, tinh thần ấy tiếp tục hiện rõ trong cách phụ nữ Paris chọn giày. Giữa rất nhiều xu hướng mới xuất hiện trên sàn diễn, họ vẫn dành sự ưu ái cho những thiết kế đủ đặc biệt để làm mới bộ đồ, nhưng cũng đủ dễ đi để đồng hành từ sáng đến tối.

Theo chuyên trang Who What Wear, 6 kiểu giày dưới đây đang nổi lên rõ rệt từ sàn diễn đến street style Paris. Có đôi vốn đã quen mặt từ nhiều năm trước, có thiết kế lại gây chú ý nhờ chất liệu hay phom dáng mới. Điểm chung là khi đặt cạnh những món rất cơ bản như jeans, blazer, áo len hay chân váy, chúng lập tức khiến set đồ mùa thu thú vị hơn mà chẳng cần cố gắng quá nhiều.

1. Loafer mềm

Loafer gần như mùa thu nào cũng quay trở lại, nhưng năm 2026, phiên bản cứng cáp quen thuộc đang có thêm một đối thủ thú vị: loafer mềm, thậm chí mang chút dáng dấp của giày đi trong nhà. Who What Wear nhận định xu hướng này từng xuất hiện trên sàn diễn của The Row và Celine trước khi được hội mặc đẹp tại Pháp đón nhận. Điểm khác biệt nằm ở chất liệu da mềm và kết cấu nhẹ nhàng hơn, khiến đôi loafer bớt cảm giác nghiêm túc. Đây cũng là kiểu giày khá dễ học theo. Phụ nữ Paris có thể diện loafer mềm cùng quần jeans rộng và áo sơ mi, nhưng khi đổi sang chân váy lụa cùng áo len, đôi giày vẫn không hề lạc quẻ. Với chị em thích phong cách tối giản, đây có lẽ là một trong những xu hướng dễ đưa vào tủ đồ nhất.

2. Giày cap-toe

Nếu có một kiểu giày nhìn vào đã dễ liên tưởng tới phong cách Pháp, đó chính là cap-toe - thiết kế có phần mũi khác màu với thân giày. Kiểu phối hai tông màu này từng được Chanel biến thành một dấu ấn đặc trưng, và đến mùa thu 2026 lại tiếp tục được làm mới. Who What Wear cũng nhắc tới những thiết kế cap-toe trong bộ sưu tập Chanel dưới thời Matthieu Blazy như một tín hiệu cho sự trở lại của kiểu giày kinh điển.

Nhưng cap-toe giờ không còn là câu chuyện của riêng những đôi giày hàng hiệu. Thiết kế này đã trở nên quen thuộc hơn rất nhiều, xuất hiện trên đủ kiểu giày đời thường từ ballet flats, slingback cho tới giày cao gót. Chính phần mũi tương phản nhỏ xíu lại khiến một đôi giày cơ bản trông có điểm nhấn hơn mà không hề khó phối. Chị em cũng chẳng cần ăn mặc cầu kỳ để theo xu hướng này. Một đôi cap-toe đế bệt có thể đi cùng quần jeans, quần âu hoặc chân váy; còn muốn chỉn chu hơn một chút thì chọn slingback hay giày gót thấp phối cùng blazer. Đặc biệt, những phiên bản thân be/kem - mũi đen khá dễ đưa vào tủ đồ vì hai màu trung tính có thể kết hợp với rất nhiều trang phục sẵn có. Đây cũng là cách đơn giản để lấy chút cảm hứng Paris mà không cần phải diện cả cây đồ đắt đỏ.

3. Giày satin

Satin vốn dễ khiến người ta nghĩ đến những đôi giày dành cho tiệc tùng, nhưng mùa thu này, phụ nữ Paris lại đưa chất liệu óng nhẹ ấy vào cả trang phục thường ngày. Chỉ cần một đôi ballet flats hay giày cao gót satin, set đồ đơn giản cũng lập tức có thêm điểm nhấn. Cách phối cũng không hề cầu kỳ. Giày satin có thể đi cùng jeans, quần âu, blazer hay chân váy. Chính việc đặt một đôi giày có phần điệu đà bên cạnh những món đồ quen thuộc lại khiến tổng thể trông sành điệu mà vẫn tự nhiên.

4. Giày high-vamp

Đây có thể là cái tên còn khá lạ với nhiều chị em, nhưng phom dáng thì không khó nhận biết. High-vamp là kiểu giày có phần thân phía trước kéo cao, che bàn chân nhiều hơn so với ballet flats hay những đôi giày khoét sâu thông thường. Who What Wear ghi nhận kiểu dáng này xuất hiện trong các BST Xuân/Hè và Thu/Đông 2026 của Chanel, Alaïa, Toteme, Khaite và Tory Burch, sau đó tiếp tục được bắt gặp trên đường phố Paris. Chính phần thân kéo cao tạo cho đôi giày vẻ kín đáo nhưng sắc nét, rất hợp không khí mùa thu. Phiên bản đế bệt có thể đi cùng chân váy dài, quần âu; còn phiên bản cao gót lại dễ kết hợp với suit hoặc những bộ đồ cần thêm chút chỉn chu. Đây là kiểu giày không quá phô trương nhưng nhìn tổng thể lại rất có gu.

5. Giày họa tiết da động vật

Nếu tủ đồ mùa thu toàn những gam màu cơ bản, đây lại là kiểu giày rất đáng để chị em học cách phối của phụ nữ Paris. Thay vì mặc họa tiết động vật từ đầu đến chân, họ thường chỉ dành sự nổi bật cho đôi giày, còn quần áo phía trên càng đơn giản càng dễ đẹp. Chính vì vậy, những họa tiết tưởng khá khó nhằn như da trăn, ngựa vằn hay đốm động vật khi xuống phố lại trông vừa đủ thú vị chứ không hề quá phô trương. Chị em muốn thử trend cũng có thể bắt đầu theo cách này. Một đôi ballet flats họa tiết đi cùng quần âu và áo len, hoặc giày gót thấp phối với jeans và blazer là đã đủ. Cứ coi đôi giày như món phụ kiện tạo điểm nhấn, còn phần còn lại giữ màu sắc tiết chế, vậy là những họa tiết có phần dữ dội cũng trở nên dễ mặc hơn hẳn.

6. Boots

Đến mùa lạnh, boots cao cổ gần như năm nào cũng quay lại, nhưng mùa thu 2026 có một điểm khác: phụ nữ Pháp đang chuộng những đôi boots trông khỏe khoắn, dễ đi và dễ mặc hằng ngày. Thay vì gót quá cao hay nhiều chi tiết trang trí, những kiểu như boots cưỡi ngựa, moto boots hay thậm chí boots đi mưa lại được chú ý. Đây cũng là xu hướng khá dễ để chị em học theo vì không đòi hỏi phải mua một đôi boots quá đặc biệt. Hãy ưu tiên phom gọn, đế chắc và màu trung tính như đen hoặc nâu, sau đó phối cùng jeans, chân váy, áo len hay trench coat. Một đôi boots vừa đẹp vừa có thể đi lại thoải mái sẽ hữu dụng hơn nhiều trong tủ đồ mùa thu đông.

Nguồn: Who What Wear