Nếu đang tìm kiếm một sản phẩm vừa chống nắng vừa giúp da mềm mại trong mùa Thu, bạn có thể tham khảo 5 cái tên dưới đây.

Thời tiết mùa Thu thường khiến làn da dễ mất nước, trở nên khô căng, bong tróc và kém mịn màng hơn, đặc biệt khi thường xuyên ngồi trong phòng điều hòa hoặc tiếp xúc với gió lạnh. Vì vậy, bên cạnh khả năng bảo vệ da trước tia UV, kem chống nắng có thêm công dụng dưỡng ẩm cũng là lựa chọn đáng cân nhắc trong giai đoạn giao mùa. Những công thức chứa thành phần cấp ẩm, làm dịu hoặc hỗ trợ củng cố hàng rào bảo vệ da có thể giúp hạn chế cảm giác khó chịu, đồng thời tạo lớp nền mượt mà hơn cho các bước trang điểm. Nếu đang tìm kiếm một sản phẩm vừa chống nắng vừa giúp da mềm mại trong mùa Thu, bạn có thể tham khảo 5 cái tên dưới đây.





1. DEWDAP Cicatea Calming Aqua Sun Cream SPF50+/PA++++

DEWDAP Cicatea Calming Aqua Sun Cream SPF50+/PA++++ là gợi ý dành cho những người yêu thích kem chống nắng có kết cấu thiên về cấp nước và làm dịu. Ngay từ tên gọi, sản phẩm hướng đến trải nghiệm sử dụng nhẹ nhàng, phù hợp với nhu cầu chăm sóc làn da dễ khô căng hoặc khó chịu khi thời tiết thay đổi. Với những làn da thường xuyên mất nước, một sản phẩm chống nắng có khả năng dưỡng ẩm tốt sẽ giúp bề mặt da trông mềm mại hơn, hạn chế cảm giác lớp kem bị khô mốc ở những vùng da thiếu ẩm. Chỉ số SPF50+ và PA++++ cũng là điểm đáng chú ý khi lựa chọn sản phẩm để sử dụng ban ngày. Tuy nhiên, nếu da đang nhạy cảm hoặc dễ kích ứng, bạn vẫn nên kiểm tra bảng thành phần và thử sản phẩm trên một vùng da nhỏ trước khi sử dụng toàn mặt.

Nơi mua: DEWDAP

2. Edit.B Sunday Tone-Up Sun Serum SPF50+/PA++++

Nếu muốn kết hợp chống nắng với hiệu ứng làm sáng da tức thì, Edit.B Sunday Tone-Up Sun Serum SPF50+/PA++++ là sản phẩm đáng tham khảo. Dạng sun serum gợi ý kết cấu thiên về sự mỏng nhẹ, thuận tiện khi sử dụng vào buổi sáng, đặc biệt với những người không thích lớp kem chống nắng quá dày. Hiệu ứng tone-up có thể giúp bề mặt da trông sáng và đều màu hơn, đồng thời tạo lớp nền tự nhiên khi trang điểm nhẹ. Vào mùa Thu, khi da dễ khô và lớp nền có xu hướng lộ vảy ở những vùng thiếu ẩm, bạn nên dưỡng da vừa đủ trước khi thoa sản phẩm để lớp kem tiệp vào da đẹp hơn. Dù vậy, hiệu ứng nâng tông không đồng nghĩa với khả năng cải thiện sắc tố lâu dài; đây chủ yếu là hiệu quả thẩm mỹ trên bề mặt da. Bạn cũng nên tán đều để tránh tình trạng da mặt và vùng cổ lệch tông.

3. Bio-water Bio-essence B5 SPF 50 PA+++

Với những người ưu tiên khả năng dưỡng ẩm và làm dịu, Bio-water Bio-essence B5 SPF 50 PA+++ là cái tên có thể cân nhắc trong chu trình chăm sóc da mùa Thu. Vitamin B5, thường được biết đến với tên gọi panthenol, là thành phần quen thuộc trong mỹ phẩm nhờ khả năng hỗ trợ duy trì độ ẩm và củng cố hàng rào bảo vệ da. Khi làn da phải đối mặt với tình trạng khô căng do thời tiết hoặc môi trường điều hòa, các sản phẩm có định hướng dưỡng ẩm như vậy có thể giúp da cảm thấy dễ chịu hơn. Tuy nhiên, hiệu quả thực tế còn phụ thuộc vào toàn bộ công thức chứ không chỉ riêng một thành phần. Với sản phẩm này, bạn nên kiểm tra thông tin trên bao bì để xác nhận thành phần, khả năng chống nắng và hướng dẫn sử dụng cụ thể. Đặc biệt, chỉ số SPF50 cùng PA+++ cần được hiểu theo đúng thông tin công bố của sản phẩm, không nên mặc định tương đương với PA++++.

4. INNISFREE Jeju Cherry Blossom Skin-Fit Tone-Up Cream SPF50+ PA++++

INNISFREE Jeju Cherry Blossom Skin-Fit Tone-Up Cream SPF50+ PA++++ là lựa chọn dành cho những người thích lớp chống nắng có hiệu ứng nâng tông nhẹ nhàng. Dòng Jeju Cherry Blossom vốn gắn với hình ảnh làn da tươi tắn, rạng rỡ, trong khi kết cấu tone-up hướng đến việc giúp bề mặt da trông sáng và đều màu hơn ngay sau khi sử dụng. Trong mùa Thu, khi da dễ xỉn màu hoặc lớp trang điểm kém mượt do thiếu ẩm, một sản phẩm có khả năng tạo hiệu ứng bề mặt đẹp có thể giúp routine buổi sáng trở nên đơn giản hơn. Dù vậy, nếu da khô rõ rệt, bạn vẫn nên sử dụng kem dưỡng phù hợp trước đó để hạn chế hiện tượng đọng kem ở rãnh nhăn hoặc những vùng bong tróc. Sản phẩm nâng tông cũng cần được tán kỹ ở đường viền hàm và cổ để màu da trông tự nhiên. Hãy nhớ rằng hiệu ứng sáng da tức thì chủ yếu đến từ lớp sản phẩm trên bề mặt, không thay thế các bước chăm sóc da lâu dài.

Nơi mua: INNISFREE

5. CeraVe Invisible Hydrating Fluid Sunscreen SPF50+

CeraVe Invisible Hydrating Fluid Sunscreen SPF50+ là gợi ý đáng chú ý với những người thích kem chống nắng dạng fluid, dễ đưa vào chu trình chăm sóc da hàng ngày. CeraVe được biết đến với định hướng chăm sóc hàng rào bảo vệ da, đặc biệt thông qua các công thức có ceramide ở nhiều dòng sản phẩm. Tuy nhiên, thành phần cụ thể và công dụng của từng phiên bản chống nắng cần được kiểm tra trên nhãn sản phẩm tương ứng. Với làn da dễ khô vào mùa Thu, một loại chống nắng có kết cấu dễ tán và không để lại cảm giác quá nặng có thể giúp việc sử dụng hàng ngày trở nên thoải mái hơn. Bạn có thể kết hợp sản phẩm với kem dưỡng ẩm trước đó nếu da thường xuyên khô căng, đồng thời chờ các lớp skincare ổn định để hạn chế tình trạng vón. Vì tên gọi và công thức chống nắng của CeraVe có thể khác nhau tùy thị trường, hãy kiểm tra đúng phiên bản đang bán để lựa chọn phù hợp với loại da và nhu cầu của mình.

Nơi mua: CeraVe

Kem chống nắng dưỡng ẩm là lựa chọn hữu ích trong mùa Thu, nhưng không phải sản phẩm nào có chữ "hydrating" cũng đủ thay thế kem dưỡng cho làn da khô. Nếu da thường xuyên bong tróc, hãy ưu tiên routine đơn giản với sữa rửa mặt dịu nhẹ, kem dưỡng phù hợp và kem chống nắng phổ rộng có chỉ số SPF thích hợp. Khi sử dụng, cần thoa đủ lượng theo hướng dẫn, chú ý cả vùng cổ và những khu vực thường bị bỏ quên, đồng thời thoa lại khi ở ngoài trời lâu hoặc sau khi đổ mồ hôi, tiếp xúc với nước. Quan trọng nhất, hãy chọn kết cấu khiến bạn muốn sử dụng đều đặn mỗi ngày: một lớp chống nắng phù hợp, đi cùng khả năng dưỡng ẩm vừa đủ, sẽ giúp làn da được bảo vệ tốt hơn mà vẫn giữ được vẻ mềm mại trong những ngày Thu hanh khô.