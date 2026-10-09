4 món làm đẹp mua vào mùa thu đông không phí tiền, dùng đều càng thấy đáng

Những món đồ làm đẹp này hứa hẹn sẽ là chân ái giúp chị em có được làn da mịn màng, căng khỏe.

Một làn da đẹp không chỉ đến từ những món mỹ phẩm đắt tiền, mà còn là kết quả của quá trình nâng niu và chăm sóc mỗi ngày. Nhất là khi thời tiết bắt đầu giao mùa, làn da cũng dễ trở nên đỏng đảnh hơn, lúc khô căng, lúc xỉn màu, thiếu đi vẻ căng bóng, tươi tắn vốn có. Đây cũng là lúc chị em nên chiều chuộng bản thân hơn một chút, từ việc chăm da kỹ lưỡng đến chọn những món makeup giúp diện mạo thêm rạng rỡ. Nếu đang muốn bổ sung vài món làm đẹp cho tủ đồ skincare và makeup mà vẫn tiết kiệm chi phí, chị em đừng bỏ lỡ những dịp săn sale trên các sàn TMĐT. Đặc biệt, Shopee đang có nhiều voucher và ưu đãi hấp dẫn cho loạt sản phẩm làm đẹp, từ skincare đến makeup, giúp chị em tha hồ chọn món mình thích với mức giá hời hơn, chăm chút cho bản thân mà vẫn nhẹ ví.

Hộp 30 miếng Peel Pad Obagi CLENZIDERM M.D. Multi-Acid làm sạch tế bào chết

Nếu làn da thường xuyên xỉn màu, sần sùi hoặc dễ bít tắc lỗ chân lông, Peel Pad Obagi CLENZIDERM M.D. Multi-Acid sẽ là sản phẩm đáng tham khảo trong chu trình chăm sóc da. Em này có thiết kế dạng miếng pad tiện lợi, kết hợp công thức đa acid giúp loại bỏ tế bào chết trên bề mặt, hỗ trợ cải thiện kết cấu da, làm thông thoáng lỗ chân lông và giúp da trông mịn màng, tươi sáng hơn. Ngoài ra, sản phẩm còn hỗ trợ cải thiện tình trạng da không đều màu, bề mặt thô ráp và các nếp nhăn nhỏ. Để sử dụng, sau bước làm sạch, bạn chỉ cần nhẹ nhàng lau pad trên toàn mặt, tránh vùng mắt và không cần rửa lại. Nên bắt đầu với tần suất 2–3 lần mỗi tuần vào buổi tối, tùy khả năng dung nạp của da; đồng thời sử dụng kem chống nắng vào ban ngày để bảo vệ da. Nếu đang tìm một em pad tẩy tế bào chết tiện lợi để chăm da tại nhà, bạn có thể ghé Shopee tham khảo và rinh em này về nhé!

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Kem dưỡng cấp ẩm đa tầng Paula's Choice Pro-Collagen Peptide Plumping Intensive Moisturizer

Một em kem dưỡng phù hợp có thể giúp làn da luôn mềm mại, đủ ẩm và trông căng mịn hơn mỗi ngày. Nếu đang tìm kiếm sản phẩm vừa cấp ẩm vừa hỗ trợ chăm sóc da lão hóa, Paula's Choice Pro-Collagen Peptide Plumping Intensive Moisturizer là cái tên đáng để chị em cân nhắc. Em này sở hữu kết cấu giàu dưỡng chất nhưng không gây cảm giác nhờn dính, kết hợp công nghệ khóa ẩm Moisture-Locking Lipid Technology cùng phức hợp 3X Pro-Collagen Peptide, giúp duy trì độ ẩm và hỗ trợ cải thiện vẻ săn chắc, đàn hồi của làn da. Công thức còn có chiết xuất vi tảo đỏ, quả táo và rễ Mạch Môn Đông, góp phần chống oxy hóa, hỗ trợ hàng rào bảo vệ da và giữ cho bề mặt da mềm mại hơn. Nhờ đó, làn da được chăm sóc toàn diện hơn, hướng đến vẻ căng mọng, khỏe khoắn và rạng rỡ.

Nơi mua: Shopee

Serum tăng sinh collagen Kiehl’s 1cc CollaShot Plump Serum

Làn da kém săn chắc, xuất hiện nếp nhăn nhỏ hay trông thiếu độ căng đầy là những dấu hiệu khiến nhiều chị em quan tâm hơn đến các sản phẩm chăm sóc da chuyên sâu. Kiehl’s 1cc CollaShot Plump Serum là một lựa chọn đáng chú ý với công thức chứa Recombinant Collagen Polypeptides kết hợp công nghệ Supra-Liposomal, hỗ trợ cải thiện vẻ căng mịn và đàn hồi của da. Bên cạnh đó, vitamin B12 và Rhamnose góp phần chăm sóc làn da có dấu hiệu lão hóa, giúp bề mặt da trông tươi tắn, mượt mà hơn. Kết cấu serum thấm nhanh, không bết dính, cũng là điểm cộng khi sử dụng hằng ngày. Em này hiện đang được giảm còn 1.435.000 đồng, với mức giá ưu đãi này, chị em nào đang muốn bổ sung serum vào chu trình skincare có thể tranh thủ lên Shopee tham khảo và chốt đơn nhé!

Nơi mua: Shopee

Phấn nước M.A.C Studio Radiance Serum-Powered Cushion Foundation

Deal làm đẹp giá hời không chỉ có skincare mà còn có cả những món makeup đáng để chị em rinh về, điển hình như phấn nước M.A.C Studio Radiance Serum-Powered Cushion Foundation. Em này ghi điểm với công thức chứa đến 79% thành phần chăm sóc da, kết hợp dầu dưỡng, glycerin và các thành phần làm mềm, giúp cấp ẩm tức thì để lớp nền trông căng mọng, mịn màng và rạng rỡ hơn. Chất phấn mỏng nhẹ, thoáng da, cho phép tùy chỉnh độ căng bóng theo sở thích mà không tạo cảm giác nặng mặt hay bết dính. Khả năng lâu trôi cũng là điểm cộng, giúp lớp nền duy trì vẻ tươi tắn trong nhiều giờ. Đặc biệt, càng dặm phấn, hiệu ứng rạng rỡ càng được tăng cường, phù hợp với những chị em yêu thích lớp nền bóng khỏe tự nhiên.

Nơi mua: Shopee