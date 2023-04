NTK Việt 24 tuổi xuất hiện trên báo The New York Times, sự nghiệp "lên như diều gặp gió" nhờ loạt sao quốc tế lăng xê

"Duy Trần chưa bao giờ đặt chân đến nước Mỹ, nhưng trang phục của anh thì đã có cơ hội này. Sản phẩm thời trang của anh đã được các ngôi sao thế giới như siêu mẫu Bella Hadid, ca sĩ Olivia Rodrigo và Doja Cat lăng xê", cây bút của báo The New York Times mở đầu bài viết.

Từ cửa hàng đồ si đến hãng thời trang thiết kế tiền triệu

Chàng trai 24 tuổi này đến từ tỉnh Long An của Việt Nam. Chán nản với việc học, Duy Trần bỏ trường thời trang và thành lập thương hiệu cá nhân Fancì Club vào năm 2018. Ban đầu, Duy Trần thành lập cửa hàng để bán đồ si nhằm thoả mãn đam mê săn lùng quần áo cũ, biến những thứ bị vứt đi thành kho báu. 3 năm sau, anh trình làng bộ sưu tập thiết kế đầu tiên của mình.

Các bộ cánh của Duy Trần gợi nhớ đến Y2K ngày càng phổ biến, được không ít ngôi sao thế giới ưa chuộng. Trong làng mốt, "Y2K" đề cập đến phong cách thời trang từ cuối thập niên 1990 đến đầu những năm 2000.

Nhà sáng lập và thiết kế Duy Trần (Ảnh: Daniel Studios)

Yếu tố nữ tính mạnh mẽ đã ăn sâu vào các sản phẩm của thương hiệu, với nguồn cảm hứng là các nhà thiết kế lừng danh như John Galliano, Jean Paul Gaultier và Vivienne Westwood. Chia sẻ với tờ báo được đọc nhiều hàng đầu nước Mỹ, Duy Trần nói: "Tôi muốn trao quyền cho bất kỳ ai diện trang phục của tôi mà họ cảm thấy nữ tính và tự tin. Các cô gái Fancì là những người dám ăn mặc theo ý thích".

"Fancì Club là hiện thân của sự nữ tính và gợi cảm, đó là cuộc sống về đêm với cá tính của một nàng công chúa. Thương hiệu cũng 'bắt sóng' tốt với các xu hướng cổ điển mà chúng ta đã thấy trong vài mùa gần đây: Kính Dior quá khổ, túi Fendi Baguette, sandal lấp lánh của Manolo", nhà tạo mẫu (stylist) người Mỹ gốc Việt Beverly Nguyễn (làm việc ở thành phố New York, Mỹ) cho biết.

Hiện các món đồ do Duy Trần thiết kế có giá bán dao động 3-15 triệu đồng, nhưng cũng có một số món thấp hơn khoảng giá này và một số bộ đồ có giá gần 25, 30 triệu đồng. Cây viết của Insider nhận định sản phẩm của Duy Trần thường bay bổng và trong suốt, được làm từ các chất liệu như vải mesh và nylon, tạo ra vẻ ngoài quyến rũ nhưng vẫn mạnh mẽ.

Các thiết kế của Duy Trần thể hiện sự nữ tính và tôn vinh đường nét của người mặc (Ảnh: @fanci.club)

Được loạt sao quốc tế lăng xê

Duy Trần kể rằng nhà tạo mẫu Brett Alan Nelson (làm việc cho ca sĩ Doja Cat) đã liên hệ đến thương hiệu để lấy một số mẫu hồi tháng 6/2021. Ở thời điểm đó, Việt Nam đang đứng giữa làn sóng lây nhiễm Covid-19. Lúc này, thương hiệu của Duy Trần đang thiếu nhân lực và anh phải thức trắng đêm để kịp thời hạn trả sản phẩm cho Doja Cat.

Vài tuần sau, Doja Cat đăng bức ảnh cô mặc những thiết kế của Fancì Club. Không dừng lại ở đó, Duy Trần còn nhận được tin nhắn từ siêu mẫu Bella Hadid với nội dung "Bạn thật tuyệt vời".

"Tôi vô cùng ngạc nhiên và choáng ngợp", Duy Trần bày tỏ. Sau đó, anh cũng gửi vài món đồ tuỳ chỉnh đến Bella Hadid. Người đẹp sinh năm 1996 đã chia sẻ trên trang cá nhân một số bức ảnh cô diện trang phục của thương hiệu.

Ca sĩ Olivia Rodrigo (trái) và Nayeon của nhóm nhạc Hàn Quốc TWICE (phải) đều diện corset thắt nơ, có giá bán 5,6-6,2 triệu đồng (Ảnh: Getty Images, @fanci.club)

Những sự kiện ấy là bước ngoặt đối với Duy Trần. Ngay sau thời điểm đó, anh tiếp tục nhận được yêu cầu từ diễn viên người Mỹ Addison Rae, người mẫu Hailey Bieber, ca sĩ người Anh Dua Lipa. Hay nhóm nhạc Hàn Quốc BlackPink từng không ít lần diện phục trang của Duy Trần.

Stylist Beverly Nguyễn cảm thấy rất tự hào khi thấy nét văn hoá của quê hương được thể hiện trên sản phẩm của Duy Trần. "Các dáng hình và màu sắc làm tôi nhớ đến phong cách của mẹ mình vào đầu thập niên 1990. Tôi thích cách các thiết kế bắt nguồn từ văn hoá cuộc sống về đêm vẫn phù hợp với những cô gái thành thị của Việt Nam".

Cuối buổi trò chuyện với tờ báo Mỹ, Duy Trần bày tỏ niềm hy vọng có cửa hàng đặt tại xứ cờ hoa. Dẫu vậy, anh cũng nhấn mạnh rằng không muốn đánh mất những vị khách ban đầu của mình, đó là những phụ nữ Việt Nam.

Siêu mẫu Bella Hadid và Jisoo của BlackPink đều mặc thiết kế của Duy Trần (Ảnh: @fanci.club)

Thực tế, trước khi xuất hiện trên The New York Times, Duy Trần từng trả lời phỏng vấn British Vogue - tạp chí thời trang uy tín hàng đầu thế giới. Thương hiệu của anh cũng từng được các tạp chí thời trang khác gọi tên như ELLE Australia, Who What Wear, Grazia Magazine…

Theo The New York Times