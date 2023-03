NTK kim hoàn Lê Nguyễn Nhật Linh được mời trình diễn BST tại Pháp

Bộ sưu tập "Bạch Liên Yên Tử" vinh dự được mở màn cho một đêm diễn thuộc khuôn khổ Tuần lễ thời trang Paris đang diễn ra tại Pháp.



NTK Lê Nguyễn Nhật Linh ngồi hàng ghế đầu trong show diễn của nhà mốt là NTK trang phục cho Taylor Swift

Là nhà thiết kế kim hoàn nổi tiếng của Việt Nam được mời trình diễn bộ sưu tập trang sức bằng kim cương thiên nhiên trong khuôn khổ Paris Fashion Week (27/2 - 7/3), NTK trẻ tuổi Lê Nguyễn Nhật Linh cùng đội ngũ nghệ nhân kim hoàn, thợ chế tác thủ công đã dành nhiều tháng trời ròng rã để săn tìm những viên kim cương thượng hạng chất lượng, giác cắt hiếm có để sáng tạo và tỉ mẩn dày công hoàn thiện bộ sưu tập trang sức kim cương thiên nhiên có giá trị hàng tỷ đồng.

Người mẫu trước giờ trình diễn bộ sưu tập

Lấy cảm hứng từ hoa văn thời nhà Trần, với hình ảnh chủ đạo là hoa sen - quốc hoa Việt Nam cũng là biểu tượng của sự thanh khiết và ý chí mạnh mẽ, đồng thời cũng là loài hoa có nhiều ý nghĩa sâu sắc trong Phật giáo, bộ sưu tập trang sức từ vàng 14K và kim cương thiên nhiên của Nhà thiết kế Lê Nguyễn Nhật Linh đã lưu giữ được những nét đẹp văn hóa và lịch sử dân tộc.

Tác phẩm "những búp sen trong nắng" trước giờ trình diễn

Bộ sưu tập trang sức "Bạch Liên Yên Tử", với tác phẩm "Việt Nam" bằng kim cương có dáng hình của mái chùa xưa, đình làng cổ, những cây cầu bắc qua những dòng sông, vòm cổng cung điện thời Trần, tác phẩm kim cương thiên nhiên hình Đức Phật nằm trong top 0,5% kim cương siêu hiếm toàn thế giới được ghép bởi 3 viên kim cương mài cắt đặc biệt… Bộ sưu tập từ kim cương màu, kim cương trắng giác cắt lạ, kim cương mài cắt đặc biệt phiên bản giới hạn siêu hiếm thế giới, là những liên kết tinh tế và ẩn ý sâu sắc đằng sau qua sự tái hiện của những búp sen, đài sen, hoa sen… tinh khiết và rực rỡ.

"Là NTK kim hoàn nổi tiếng ở Việt Nam được mời trình diễn bộ sưu tập ở tuần lễ thời trang Paris là một cơ hội đặc biệt đối với cá nhân tôi, tôi muốn từ kim cương để làm du lịch, giới thiệu đến giới mộ điệu thời trang không chỉ là tay nghề của người thợ kim hoàn Việt Nam tỉ mẩn tận tuỵ, mà còn vẻ đẹp của dáng hình non sông đất nước qua những địa danh. Ngay tại tuần lễ thời trang Paris tôi được mời tiếp tục tham dự tuần lễ thời trang New York, và tôi đã có ý tưởng mới cho bộ sưu tập. Từ Bạch Liên Yên Tử đến Bài thơ xứ Huế, từ Yên Tử non thiêng đến đất Huế mộng mơ" - NTK Lê Nguyễn Nhật Linh xúc động chia sẻ tại buổi trình diễn.

NTK Lê Nguyễn Nhật Linh tại Paris

Là một nhà thiết kế trẻ, sinh ra ở vùng quê Hà Tĩnh nắng gió khắc nghiệt, ý chí và khát vọng không ngừng vươn xa và chinh phục biển lớn, NTK kim hoàn nổi tiếng của Việt Nam được mời trình diễn bộ sưu tập tại sự kiện thời trang có sức hút hàng đầu thế giới vừa là thử thách, vừa là cơ hội lớn đối với Lê Nguyễn Nhật Linh. Đó là vinh dự cũng là động lực để Nhật Linh tiếp tục học hỏi và phát triển hơn nữa trong tương lai.