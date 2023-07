NSX The Face Vietnam lên tiếng trước nghi vấn chèn ép Minh Triệu - Kỳ Duyên, nói gì về bảng điểm bị rò rỉ?

Tập 7 The Face Vietnam 2023 khép lại với chiến thắng thuộc về đội huấn luyện viên Vũ Thu Phương. Tuy nhiên, kết quả này lại khiến một bộ phận khán giả dậy sóng, cho rằng giám khảo và nhà sản xuất đã quá bất công với đội Kỳ Duyên - Minh Triệu. Theo đó, sau thử thách chính quay TVC quảng cáo, đại diện nhãn hàng cũng là giám khảo vòng thi liên tục dành lời khen, đánh giá cao team Minh Triệu - Kỳ Duyên nhưng sau cùng lại chấm một đội khác chiến thắng.

Đáng chú ý, một loạt bằng chứng được cho là phiếu đánh giá, chấm điểm của nhãn hàng cho 3 team Minh Triệu - Kỳ Duyên, Anh Thư và Vũ Thu Phương ở thử thách tập 7 đã được đưa ra. Trong đó, thí sinh thuộc team Minh Triệu - Kỳ Duyên có số điểm cao nhất: 10, 9, 9. Số điểm của thí sinh thuộc team Vũ Thu Phương là 9, 8, 8 và điểm các thí sinh thuộc team Anh Thư là 7, 7, 7. Hiện tại, bài đăng đã bị xoá tuy nhiên thông tin này khiến khán giả xôn xao, nghi ngờ việc Kỳ Duyên - Minh Triệu bị chèn ép ở chương trình.

Kỳ Duyên - Minh Triệu trong tập 7 The Face Vietnam 2023

Hàng loạt những bằng chứng được cho là phiếu đánh giá chấm điểm của nhãn hàng tại tập 7 được đưa ra

Liên hệ với nhà sản xuất The Face Vietnam để làm rõ những lời bàn tán trên MXH, đại diện ekip khẳng định và xác nhận không bao giờ có chuyện chèn ép bất kỳ đội huấn luyện viên nào, đặc biệt team Minh Triệu - Kỳ Duyên tại chương trình. Kết quả cuối cùng trong The Face Vietnam là do các giám khảo khách mời - đại diện nhãn hàng đưa ra.

"Tính chất của chương trình The Face Vietnam là các thử thách về quảng bá sản phẩm. Chính vì vậy quyết định cuối cùng luôn thuộc về nhãn hàng. Đồng thời, chỉ có những đại diện từ nhãn hàng mới là người hiểu rõ về sản phẩm và biết nên lựa chọn những sản phẩm quảng cáo hay gương mặt nào phù hợp nhất cho thương hiệu của họ.

Sẽ có 2 tiêu chí để nhãn hàng lựa chọn đội chiến thắng trong mỗi thử thách. Tiêu chí thứ nhất là dựa trên phần thể hiện của thí sinh khi thực hiện tại trường quay (onset). Tiêu chí thứ 2 là đánh giá trên thành phẩm cuối cùng sau công đoạn hậu kì. Trong hai tiêu chí này thì tiêu chí thứ hai mới chính là yếu tố quan trọng để nhãn hàng đưa ra điểm số cũng như kết quả chung cuộc. Chính vì thế, có thể có những team thực hiện rất tốt khi tại hiện trường, nhưng ở phần hậu kỳ các HLV cùng ekip lại không tạo ra 1 sản phẩm đúng tiêu chí và phù hợp với yêu cầu của nhãn hàng thì họ có quyền không lựa chọn và đồng thời đội đó cũng mất đi cơ hội giành chiến thắng", nhà sản xuất giải thích.

Vũ Thu Phương vui mừng khi giành chiến thắng thử thách tập 7 The Face Vietnam 2023

Kỳ Duyên - Minh Triệu đau lòng đưa Thùy Dương (áo đen) vào phòng loại. Đây là một trong những "chiến binh" mạnh còn sót lại trong đội 2 em út. Cuối cùng, thí sinh này cũng là người phải ra về

Nói về những bức ảnh bị rò rỉ bên ngoài làm dấy lên nghi vấn đội Kỳ Duyên - Minh Triệu bị chèn ép, nhà sản xuất cho biết đó chỉ là phần chấm điểm trực tiếp tại trường quay khi các thí sinh đang thực hiện phần thi, hoàn toàn không phải là những điểm số cuối cùng quyết định đội chiến thắng trong thử thách thực hiện viral video quảng bá cho sản phẩm của nhãn hàng tập 7.

Nhà sản xuất cho biết sẽ luôn tôn trọng quyết định của nhãn hàng vì chỉ có nhãn hàng mới hiểu được sản phẩm của mình: "Mỗi nhãn hàng đều sẽ có những yêu cầu nhất định đối với từng thử thách. Vì thế, ngoài việc tạo ra những sản phẩm đẹp mắt, sáng tạo, thì việc làm đúng và đủ là điều rất quan trọng. Nếu một sản phẩm TVC hay hình chụp không thể sử dụng cho mục đích quảng cáo được thì nhãn hàng có quyền không lựa chọn sản phẩm đó. BTC chương trình sẽ luôn tôn trọng quyết định của nhãn hàng đồng hành trong chương trình bởi sau cùng họ mới chính là những người sẽ kí hợp đồng làm việc cùng các thí sinh và sử dụng những sản phẩm quảng bá từ The Face Vietnam cho mục đích quảng bá sản phẩm rộng rãi đến với khách hàng".