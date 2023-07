Dàn thí sinh bị loại của The Face Vietnam 2023 bất ngờ tái xuất: Cẩm Đan, Hoàng Học, Vio Hồ… ai sẽ giành vé trở lại?

Teaser tập 8 chương trình The Face Vietnam 2023 đã lên sóng thu hút sự quan tâm của đông đảo khán giả. Bộ 4 huấn luyện viên Anh Thư, Vũ Thu Phương, Kỳ Duyên, Minh Triệu xuất hiện nổi bật cùng trang phục ấn tượng gam màu tím tham gia chương trình.

Đáng chú ý, ở tập 8 The Face Vietnam, các thí sinh bị loại trước đó bất ngờ lộ diện. Sự xuất hiện của các thí sinh Hoàng Học, Kim Ngân, Cẩm Đan, Vio Hồ,… khiến dàn huấn luyện viên sững sờ và vui mừng. Tuy nhiên, Nam Trung cho biết chỉ có duy nhất một thí sinh có cơ hội quay trở lại chương trình The Face Vietnam 2023. Điều này cũng đồng nghĩa với việc cuộc đua giành tấm vé đi tiếp của các thí sinh này sẽ diễn ra vô cùng khốc liệt, khó khăn. Dưới phần bình luận, khán giả liên tục bày tỏ sự bất ngờ, mong chờ tới tập tiếp theo của chương trình và liên tục réo gọi những cái tên thí sinh sẽ quay trở lại cuộc thi.

Teaser tập 8 được tung ra khiến khán giả bất ngờ, các thí sinh từng bị loại sẽ phải nỗ lực hết mình để giành tấm vé trở lại The Face Vietnam 2023

Bên cạnh đó, các netizen cũng đặc biệt đổ dồn sự chú ý và mong chờ vào màn trở lại của 2 cái tên nổi bật chính là Kim Ngân và Thùy Dương. Bởi khi rời khỏi đường đua, cả 2 cô nàng đều gây nên sự tiếc nuối cho các khán giả, mặc dù được đánh giá là những gương mặt tiềm năng song lại kém may mắn khi bước vào vòng loại. Ngoài ra, hai "chiến binh" cũng được cho là nhân tố sáng giá đủ sức tranh giành ngôi vị Quán quân tại The Face Vietnam 2023.

Vào tối ngày 23/7, tập 7 The Face Vietnam 2023 lên sóng. Top 9 thí sinh xuất sắc nhất đã được gặp gỡ và tham gia "lớp học kỹ năng" diễn xuất trước ống kính cùng diễn viên Nam Thư. Ở thử thách chính, các đội sẽ thực hiện một đoạn quảng cáo với thời lượng dưới 2 phút, quảng bá cho sản phẩm bàn ủi hơi nước. Vượt qua những thử thách khó nhằn, đội của Vũ Thu Phương đã giành chiến thắng.

Ảnh, clip: The Face Vietnam

Sau 2 tháng lên sóng với những thử thách đầy cam go, dàn thí sinh tiềm năng của The Face Vietnam 2023 ít nhiều để lại được ấn tượng trong lòng khán giả. Mặc dù các thí sinh chỉ là những gương mặt mới nhưng tất cả đều được đánh giá hội tụ nhiều ưu điểm từ hình thể, gương mặt cho đến các kỹ năng cần thiết của một Gương mặt người mẫu quảng cáo trong tương lai. Cùng chờ đón những màn “đụng độ” của dàn ngựa chiến trong tập 8 của The Face Vietnam 2023 được phát sóng vào lúc 20:30 Chủ nhật, ngày 02/07/2023 trên kênh VTV9, phát đồng thời trên trang Facebook chính thức và kênh YouTube - MultiTV.