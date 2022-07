Nóng! Tựa game bị cho là sao chép Genshin Impact phát hành tại Việt Nam? Thậm chí vượt qua rào cản App Store

Tower of Fantasy ngay từ khi ra mắt đã dấy lên những nghi vấn liên quan đến Genshin Impact. Cộng đồng game thủ cũng không khó để nhận ra, giữa hai tựa game này có một sự giống nhau nào đó. Đặc biệt là về màu sắc và phong cách đồ họa giữa Genshin Impact và Tower of Fantasy. Điểm khác biệt lớn nhất có lẽ liên quan đến thể loại khi Tower of Fantasy là một tựa game nhập vai trực tuyến nhiều người chơi.

Vào giai đoạn tháng 6, Tower of Fantasy đã ấn định những đợt thử nghiệm giới hạn và gần như chắc chắn sẽ được phát hành trong năm 2022. Thế nhưng, game thủ vẫn không dám tin là, trò chơi này lại sớm được ra mắt đến như thế. Cụ thể vào ngày 10 – 11/8 tới, “kẻ thách thức Genshin Impact ” sẽ chính thức được phát hành.

Dù vậy, một điều bất ngờ nữa đó chính là Tower of Fantasy sẽ có mặt tại cả thị trường Việt Nam. Điều rất hiếm thấy đối với những trò chơi phát hành toàn cầu. Minh chứng là trên cả hai kho ứng dụng App Store và Google Play tại Việt Nam, game thủ đều có thể tìm thấy được tựa game này và đăng ký trước.

Thông thường với nền tảng Google Play, các tựa game thường xuất hiện sớm và để sẵn đăng ký trước nhưng không phải lúc nào cũng phát hành đúng thời điểm. Ví dụ như Đấu Trường Chân Lý Mobile vậy. Nhưng một khi đã xuất hiện trên App Store Việt Nam thì tới 95% rằng tựa game này sẽ ra mắt game thủ Việt vào ngày 10 – 11/8 sắp tới.

Tower of Fantasy lấy bối cảnh tương lai xa, nơi con người hiện có thể định cư ở các hành tinh khác. Trong thế giới Aida, những người khai hoang đã xây dựng Tower Of Fantasy như một phương tiện để khai thác sao chổi “Mara” để lấy Omnium, một nguồn năng lượng mạnh mẽ. Nhưng vì lòng tham của con người, một tai họa đã ập xuống thế giới. Bức xạ Omnium và các vết nứt không gian gần như đã phá hủy Aida. Các nhà khoa học ưu tú còn sống sót đã thành lập "Hykros", để chống lại thảm họa Omnium và các mối đe dọa xuất hiện

