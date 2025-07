Nóng: Starbucks tung chiêu mới, mời khách đến ngồi miễn phí, không cần mua đồ, tặng kèm nước

Đối với nhiều người Trung Quốc, quán cà phê ngày càng trở thành điểm đến lý tưởng để gặp gỡ bạn bè và làm việc. Nắm bắt xu hướng này, chuỗi cà phê Starbucks mới đây ra mắt không gian học tập tại một số cửa hàng, miễn phí chỗ ngồi và không giới hạn thời gian. Động thái được đưa ra trong bối cảnh hãng này loay hoay đối mặt với sự cạnh tranh khốc liệt trên thị trường.

Starbucks Trung Quốc cho biết tại một số cửa hàng ở tỉnh Quảng Đông, phòng học tập đã được giới thiệu. Bằng cách tạo ra một không gian độc đáo cho khách hàng, Starbucks cam kết đáp ứng nhu cầu đa dạng vào những thời điểm và hoàn cảnh khác nhau.

Tại các cửa hàng Starbucks ở Quảng Châu và Thâm Quyến, khách hàng không cần phải mua đồ ăn thức uống, cũng không cần đặt trước không gian học tập. Dịch vụ này thậm chí còn được cung cấp ổ cắm điện và nước miễn phí.

“Cốt lõi của mô hình phòng học tập của Starbucks nằm ở việc xác minh xem không gian học tập miễn phí có thể thúc đẩy hiệu quả việc tăng lượng tiêu thụ cà phê bằng cách thu hút thêm khách hàng hay không”, You Haokun, chuyên gia phân tích chính của Viện Nghiên cứu LeadLeo, một nhà cung cấp dịch vụ nghiên cứu thị trường có trụ sở tại Thượng Hải, cho biết.

“Mô hình này hiện đang được thí điểm tại hơn 40 cửa hàng ở miền Nam Trung Quốc. Chi tiết về kế hoạch quảng bá toàn quốc và mô hình lợi nhuận vẫn chưa rõ ràng. Không biết liệu nó có thể giúp Starbucks cải thiện hiệu quả kinh doanh hay không”, You nói.

Số lượng phòng tự học trả phí tại Trung Quốc đã tăng từ hơn 100 phòng vào năm 2019 lên hơn 10.000 phòng hiện nay. Bắc Kinh là khu vực có số lượng phòng học cao nhất, vậy nên Starbucks quyết định chọn Quảng Đông làm địa điểm thí điểm để giảm áp lực cạnh tranh.

Được biết, hoạt động kinh doanh của Starbucks tại Trung Quốc đã ghi nhận kết quả kinh doanh khá ảm đạm trong năm tài chính 2024, tức là giai đoạn tính đến cuối tháng 9 năm ngoái, với doanh thu đạt 2,96 tỷ đô la, giảm 1,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong quý tài chính đầu tiên của năm 2025, Starbucks Trung Quốc đạt doanh thu 744 triệu đô la, tăng 1% so với cùng kỳ năm trước, trong khi doanh số tại cùng một cửa hàng giảm 6% so với cùng kỳ năm trước do giá bán trung bình giảm 4%.

Hiện Starbucks đang vận hành 7.685 cửa hàng tại Trung Quốc và 17.049 cửa hàng tại Mỹ. Các cửa hàng tại hai quốc gia này chiếm 61% tổng số cửa hàng của công ty trên toàn cầu.

Để so sánh, trong quý đầu tiên của năm nay, đối thủ nội địa của Starbucks là Luckin Coffee đã đạt doanh thu 8,87 tỷ nhân dân tệ (1,24 tỷ đô la), tăng trưởng 41,2% so với cùng kỳ năm trước.

Thị trường bán lẻ cà phê Trung Quốc đang chứng kiến sự cạnh tranh khốc liệt. Theo canyandata.com, một nền tảng bên thứ ba tại Trung Quốc đại lục chuyên cung cấp dữ liệu về ngành dịch vụ ăn uống, trong tháng 6, 27 chuỗi cà phê — bao gồm Starbucks và thương hiệu nội địa Cotti Coffee — đã cùng nhau mở 2.053 quán cà phê mới tại Trung Quốc, tăng 89,39% so với cùng kỳ năm trước.

Nhận định về sự phát triển trong tương lai, Giám đốc điều hành Starbucks Trung Quốc Liu Wenjuan trước đó cho biết thị trường tiêu thụ cà phê tại Trung Quốc tiếp tục trải qua những thay đổi sâu sắc, với các chương trình khuyến mãi thường xuyên của các nhà bán lẻ và áp lực chung lên ngành. Tuy nhiên, Starbucks vẫn giữ vững niềm tin và cam kết với thị trường Trung Quốc, đồng thời tiếp tục theo đuổi chiến lược phát triển dài hạn.

Theo: China Daily