Nóng: Sao nữ Gia Đình Là Số 1 nổi điên túm cổ áo tát tới tấp con trai ngay trên sóng truyền hình

Trong tập phát sóng mới nhất của show truyền hình thực tế You’re Grown Up but Not Going Out (kênh MBN), nữ minh tinh Park Hae Mi (phim Gia Đình Là Số 1) đã cùng con trai - diễn viên nhạc kịch Hwang Sung Jae - trải qua 1 buổi cắm trại ngoài trời. Hwang Sung Jae chia sẻ thêm về chuyến đi: "Lúc tôi còn nhỏ, gia đình đã mua 1 chiếc xe và cả nhà chúng tôi cùng đi du lịch khắp đất nước. Tôi nhớ rất rõ mình đã từng tới bãi triều ở bờ biển phía tây. Giờ đây, tôi muốn cùng mẹ tới đó 1 lần nữa. Tôi muốn mẹ cảm thấy vui vẻ khi cắm trại cùng mình. Tôi còn muốn tận hưởng làn gió nhẹ và ngắm nhìn những vì sao trên bầu trời đêm".

Những tưởng buổi đi chơi của Park Hae Mi và con trai sẽ diễn ra trong bầu không khí vui vẻ, nhưng ngay sau khi Hwang Sung Jae vừa dựng lều cắm trại xong, anh chàng đã bị mẹ chất vấn: "Chiếc lều này mẹ chưa từng thấy bao giờ, con mới mua hả?". Hwang Sung Jae đành thú thật: "Con mua chiếc liều nhân dịp sinh nhật với mức giá 200 ngàn won (3,5 triệu đồng) và đã được chiết khấu 50% ạ". Hwang Sung Jae vừa dứt lời, nữ minh tinh Park Hae Mi nổi giận túm lấy cổ áo quý tử và tát con liên tiếp vì cho rằng anh chàng đã quá lãng phí. Được biết, trong lần xuất hiện trên chương trình Every 1 (đài MBC) hồi cuối năm ngoái, Park Hae Mi cho biết cô và con trai đang gánh trên vai khoản nợ 1,5 tỷ won (26 tỷ đồng).

Park Hae Mi điên tiết lao vào túm lấy cổ áo rồi tát tới tấp quý tử 25 tuổi ngay trên sóng truyền hình

2 mẹ con sao nữ Gia Đình Là Số 1 hiện phải gánh trên vai khoản nợ gần 30 tỷ đồng

Bị mẹ tát liên tiếp trước mặt các nhân viên trong ekip của chương trình You’re Grown Up but Not Going Out nhưng Hwang Sung Jae vẫn tỏ ra khá bình tĩnh. Nói về thái độ bình tĩnh trước ống kính, quý tử nhà Park Hae Mi giải thích: "Bình thường nếu bị mẹ đánh như vậy, tôi sẽ vào phòng đóng cửa và né tránh mẹ. Nhưng hôm nay là chuyến cắm trại đầu tiên của tôi và mẹ. Vậy nên, tôi cần phải giữ bình tĩnh". Sau đó, anh chàng đã đưa mẹ minh tinh tới bãi triều ở bờ biển phía tây để đào ngao bất chấp thời tiết giá lạnh.

Còn nhớ trong lần xuất hiện trên chương trình Every 1 hồi tháng 10 năm ngoái, Park Hae Mi đã chia sẻ về khoản nợ của mẹ con cô: "Tôi và con trai phải trả khoản nợ 1,5 tỷ won (26 tỷ đồng). Có lẽ chúng tôi phải trả cho đến hết đời". Hwang Sung Jae cho biết thêm về gánh nặng nợ nần: "80-90% số nợ xuất phát từ vụ tai nạn hồi năm 2018, còn lại là khoản nợ từ bất động sản". Được biết, chồng cũ Park Hae Mi - Hwang Min - đã gây ra vụ tai nạn khiến 2 người tử vong sau khi lái xe trong tình trạng say rượu.

Park Hae Mi và con trai chia sẻ về gánh nặng nợ nần trong 1 chương trình truyền hình hồi tháng 10/2024

Park Hae Mi trở nên quen mặt với khán giả của làn sóng Hallyu nhờ loạt tác phẩm "làm mưa làm gió" trên màn ảnh như Gia Đình Là Số 1 Phần 1, Cười Lên Dong Hae, School 2013...

Cuộc hôn nhân đầu tiên của Park Hae Mi là với ông Lim, nhân viên của 1 công ty lớn. Tuy nhiên, đây không phải là cuộc hôn nhân xuất phát từ tình yêu. Sau khi ly dị người chồng đầu tiên, nữ minh tinh Gia Đình Là Số 1 tái hôn với Hwang Min, người Canada gốc Hàn, từng gặp cô khi đi xem vở kịch Gaksi Pumbaa. Sau khi Hwang Min gây ra vụ tai nạn làm chết 2 diễn viên nhạc kịch, Park Hae Mi đã đệ đơn ly hôn và phải tạm dừng hoạt động 1 thời gian.

Park Hae Mi đặt dấu chấm hết cho cuộc hôn nhân với Hwang Min sau khi chồng cũ gây tai nạn chết người

Nữ diễn viên trở nên quen mặt với khán giả châu Á nhờ vai bác sĩ trong bộ phim đình đám 1 thời Gia Đình Là Số 1

Nguồn: Osen