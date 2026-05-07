NÓNG: Mẹ đẻ bé gái 4 tuổi bị bạo hành tử vong ở Hà Nội bị khởi tố tội Giết người

Chiều 7/5, báo Dân trí dẫn thông tin từ VKSND TP Hà Nội cho biết, đơn vị này đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với Bàn Thị Tâm (20 tuổi, trú tỉnh Tuyên Quang) về tội Giết người, theo thông tin từ Báo Dân trí. Đây là mẹ đẻ của bé B.T.H. - bé gái 4 tuổi tử vong sau chuỗi ngày bị bạo hành tại phòng trọ ở phường Phú Diễn, Hà Nội.

Như vậy, cả hai người lớn trực tiếp liên quan đến cái chết của bé H. đều đã bị khởi tố về tội Giết người.

Người mẹ ra tay trước, rồi đứng nhìn

Theo kết quả điều tra, chiều 3/5, sau khi đi chơi về, Tâm thấy cháu H. chuẩn bị lấy bánh kẹo ra ăn. Cho rằng con ăn vụng, Tâm dùng dép đánh liên tiếp nhiều lần vào vùng đầu và mặt cháu, rồi bắt cháu đứng ở góc nhà. Khi thấy cháu đi vệ sinh do hoảng sợ, Tâm tiếp tục dùng tay đánh vào mặt và ép cháu vào nhà tắm.

Đây không phải lần đầu Tâm ra tay với con. Cùng ngày, từ buổi sáng, chính Tâm đã cùng Hiệp tát và đánh dép vào mặt cháu H. nhiều lần vì cho rằng cháu chậm đánh răng, rửa mặt.

Diễn biến nghiêm trọng nhất xảy ra khi Hiệp phát hiện cháu H. nghịch trong nhà tắm. Hiệp dùng chân kẹp chặt đầu cháu, một tay giữ người, một tay cầm vòi hoa sen xịt liên tục vào miệng và mũi bé gái 4 tuổi. Tâm chứng kiến toàn bộ sự việc nhưng không nói một lời, không can ngăn và bỏ ra ngoài. Hiệp tiếp tục xịt nước cho đến khi cháu H. không còn gào khóc, giãy giụa.

Cơ quan chức năng xác định vai trò của người mẹ trong vụ việc có dấu hiệu đặc biệt nghiêm trọng. Dù chứng kiến con gái bị bạo hành, Tâm không có bất kỳ hành động nào để bảo vệ cháu bé.

Bạo hành kéo dài gần một tháng

Tại cơ quan công an, Hiệp và Tâm khai nhận đã nhiều lần bạo hành cháu H. trong suốt khoảng một tháng kể từ khi cháu về sống cùng từ tháng 3/2026. Tần suất đánh đập diễn ra 2-3 ngày/lần, bằng nhiều vật dụng như dép, chổi, cán hót rác, móc quần áo. Ngoài đánh đập, cả hai còn bắt cháu đeo chai nước nặng vào cổ và bỏ đói cháu nhiều ngày. Đặc biệt, từ ngày 1/5 đến 3/5 - ngay trước khi xảy ra sự việc - cháu H. bị bỏ đói liên tục 3 ngày.

Chiều 3/5, khi phát hiện cháu H. không còn phản ứng, Hiệp và Tâm mới tìm cách sơ cứu rồi gọi cấp cứu. Cháu H. được đưa đến Bệnh viện E trong tình trạng ngừng tuần hoàn, hôn mê sâu, tỷ lệ tổn thương cơ thể lên đến 99%. Đến chiều 6/5, cháu tử vong.

Hiện Công an TP Hà Nội đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ để xử lý cả hai bị can theo quy định pháp luật.