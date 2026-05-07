Triệt phá đường dây lừa đảo nhắm vào phụ nữ trung niên: Chiếm đoạt 3.000 tỷ đồng mỗi năm, bắt 61 đối tượng

Ngày 7/5, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Trị vừa triệt phá thành công chuyên án đấu tranh với nhóm đối tượng lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, hoạt động có tổ chức, xuyên quốc gia với phương thức, thủ đoạn đặc biệt tinh vi, bắt giữ 61 đối tượng.

Theo tài liệu điều tra, các đối tượng có trụ sở hoạt động tại Campuchia đã thu thập trái phép thông tin cá nhân của phụ nữ trung niên, chủ động tiếp cận nạn nhân bằng cách kết bạn, nhắn tin, gọi điện với những kịch bản được chuẩn bị kỹ lưỡng nhằm tạo dựng lòng tin, dụ dỗ nạn nhân tham gia đầu tư tiền ảo, ngoại hối thông qua các trang web giả mạo có giao diện chuyên nghiệp như "cme-trading.online", "cmetradingvn.com".

Ban đầu, các đối tượng tạo ra những khoản "lợi nhuận ảo" để đánh vào tâm lý ham lợi nhuận, từ đó dẫn dụ bị hại tiếp tục chuyển thêm tiền rồi chiếm đoạt. Bằng thủ đoạn tinh vi và có sự phân công vai trò chặt chẽ, đường dây này đã lừa đảo hàng trăm bị hại trên cả nước, gây thiệt hại ước tính hơn 3.000 tỷ đồng mỗi năm. Riêng tại tỉnh Quảng Trị, có một bị hại bị chiếm đoạt hơn 2,7 tỷ đồng.

Các đối tượng trong đường dây bị bắt giữ.

Phòng Cảnh sát hình sự đã chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và Công an các tỉnh, thành phố liên quan triển khai 8 tổ công tác tiến hành triệu tập, đấu tranh và bắt giữ các đối tượng khi vừa nhập cảnh về Việt Nam.

Các đối tượng giữ nhiều vai trò khác nhau trong đường dây như quản lý, phiên dịch cho chủ người Trung Quốc, tổ trưởng, tổ viên, phụ trách sàng lọc dữ liệu, cung cấp tài khoản mạng xã hội, nạp tiền và mua sim điện thoại phục vụ hoạt động phạm tội…

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan Cảnh sát điều tra Phòng, Công an tỉnh Quảng Trị đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can 61 đối tượng về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" theo Khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự; đồng thời xác định thêm hàng chục đối tượng khác có liên quan trong đường dây.

Hiện Ban chuyên án đang tiếp tục mở rộng điều tra, củng cố hồ sơ, thu thập tài liệu chứng cứ để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.