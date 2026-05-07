Cha dượng bạo hành khiến bé gái 4 tuổi tử vong có thể đối diện với mức án nào?

Trưa 7/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam với Nguyễn Minh Hiệp (SN 2004, trú tại Ninh Bình) để điều tra, làm rõ về tội Giết người.

Hiệp là cha dượng đã gây thương tích khiến cháu B.T.H. (SN 2022) tử vong sau khi được cấp cứu tại bệnh viện E.

Đồng thời, cơ quan điều tra cũng đang tiếp tục làm rõ trách nhiệm của Bàn Thị Tâm (SN 2006, trú tại Tuyên Quang), là mẹ của cháu bé.

Nguyễn Minh Hiệp

Hành vi tàn nhẫn của cặp đôi

Liên quan đến vụ việc, trao đổi với PV, dưới góc độ pháp lý, Ts. Ls. Đặng Văn Cường Ủy viên Ban chấp hành Hội bảo vệ Quyền trẻ em Việt Nam cho rằng; hành vi của 2 đối tượng này là vô cùng tàn nhẫn, vi phạm pháp luật nghiêm trọng, đã chớp đi mạng sống của trẻ em nên sẽ phải chịu hình phạt nghiêm khắc của pháp luật.

Theo quy định của hiến pháp và pháp luật, cha mẹ có trách nhiệm phải bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em. Pháp luật nghiêm cấm hành vi sử dụng bạo lực đối với trẻ em trong bất kỳ tình huống nào.

“Hành vi đánh đập, hành hạ cháu bé mới chỉ 4 tuổi là hành vi vi phạm nghiêm trọng đạo đức xã hội và vi phạm pháp luật đến mức phải bị xử lý hình sự”, ông Cường nhấn mạnh.

Theo luật sư, Cơ quan điều tra sẽ làm rõ nguyên nhân sự việc, diễn biến hành vi đánh đập cháu bé, đồng thời sẽ làm rõ hung khí, công cụ mà các đối tượng này sử dụng để đánh cho bé là gì, nhận thức của các đối tượng này khi thực hiện hành vi vi phạm phạm tội và mối quan hệ nhân quả giữa hành vi đối với hậu quả cháu bé thiệt hại để xem xét xác định tội danh theo quy định pháp luật.

Trường hợp có căn cứ cho thấy các đối tượng này sử dụng hung khí nguy hiểm, đánh vào vùng trọng yếu của nạn nhân, bỏ mặc hậu quả chết người xảy ra thì căn cứ vào án lệ số 47 của hội đồng thẩm phán và điều 123 bộ luật hình sự để khởi tố, xử lý các đối tượng này về tội giết người.

Ngoài ra, nếu trường hợp cơ quan điều tra có căn cứ cho thấy các đối tượng này muốn sát hại nạn nhân nên đã đánh đập nạn nhân tàn nhẫn như vậy thì cũng có căn cứ để xử lý các đối tượng này về tội giết người với hình phạt là phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình

Trường hợp không đủ cơ sở để xử lý về tội giết người thì vẫn xử lý các đối tượng này về tội cố ý gây thương tích dẫn đến hậu quả chết người theo quy định tại khoản 4, điều 134 bộ luật hình sự với hình phạt từ 7 năm đến 14 năm tù.

Ngoài ra, việc xử lý về tội giết người hay tội cố Ý gây thương tích dẫn đến hậu quả chết người sẽ phụ thuộc vào tính chất nguy hiểm của hành vi, động cơ mục đích gây án và căn cứ vào hậu quả đã gây ra đối với nạn nhân.

“Dù xử lý về tội danh gì thì các đối tượng này vẫn phải đối mặt với nhiều tình tiết nặng trách nhiệm hình sự như hành vi có tính chất côn đồ hoặc động cơ đê hèn, người dưới 16 tuổi, phạm tội với người mà người phạm tội có trách nhiệm chăm chăm sóc, giáo dục, phạm tội 2 lần trở lên đối với tội cố Ý gây thương tích... nên hình phạt sẽ rất nghiêm khắc”, LS Cường nhận định.

Bàn Thị Tâm tại cơ quan công an

Trước đó, cháu H. được đưa vào Bệnh viện E cấp cứu vào khoảng 18h ngày 3/5 trong tình trạng ngừng tuần hoàn, hôn mê sâu, trên cơ thể có nhiều vết thương.

Kết luận giám định pháp y sơ bộ cho thấy tỷ lệ tổn thương cơ thể của cháu lên tới 99%. Dù được các bác sĩ nỗ lực cứu chữa, sau 3 ngày điều trị, đến chiều 6/5, cháu đã không qua khỏi.

Bước đầu, cơ quan chức năng xác định Nguyễn Minh Hiệp (22 tuổi, trú Ninh Bình) sống chung như vợ chồng với Bàn Thị Tâm (20 tuổi, trú Tuyên Quang) tại một phòng trọ ở phường Phú Diễn.

Cháu H. là con riêng của Tâm, sống cùng hai người này từ tháng 3.

Theo điều tra, trong ngày 3/5, Hiệp và Tâm. đã nhiều lần đánh đập cháu H. vì cho rằng cháu không nghe lời, sau đó bỏ mặc cháu trong phòng trọ.

Chỉ đến khi phát hiện cháu có dấu hiệu nguy kịch, hai người mới tiến hành sơ cứu và gọi cấp cứu.

Tại cơ quan chức năng, cả hai khai nhận đã nhiều lần bạo hành cháu bé trong khoảng một tháng trước đó, với tần suất từ 2 - 3 ngày/lần.

Không chỉ đánh đập, họ còn bỏ đói và áp dụng các hình thức trừng phạt đối với cháu.