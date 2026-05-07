Người mẹ 20 tuổi vừa đi khám thai, vừa ra tay đánh con gái: Nghịch lý đau lòng trong vụ bạo hành trẻ em chấn động ở Hà Nội

Tâm đang mang thai. Trong bụng người phụ nữ này là một sinh linh sắp chào đời. Còn đứa con 4 tuổi đang sống cùng cô ta bị bỏ lại một mình, với những vết thương trên người, trong căn phòng trọ chưa đầy 20m².

Điều khiến vụ việc này để lại ám ảnh đặc biệt không chỉ là mức độ bạo lực - tỷ lệ tổn thương cơ thể 99%, bị bỏ đói 3 ngày liên tiếp trước khi tử vong - mà còn là sự đối lập không thể lý giải bằng ngôn ngữ thông thường: người phụ nữ đang bảo vệ, nuôi dưỡng một sinh linh trong bụng, lại đồng thời tước đoạt đi quyền sống của chính đứa con mình đã sinh ra.

Bé H. mới lên Hà Nội được 2 tuần, rời bà nội, rời quê - để đến với người mẹ. Cô bé không biết rằng đó là hành trình cuối cùng.

Người mẹ chứng kiến con gái bị bạo hành dã man, và im lặng

Theo kết quả điều tra ban đầu, sáng 3/5, Hiệp và Tâm thức dậy cùng bé H. Khi cháu chậm đánh răng rửa mặt, Hiệp lập tức trừng phạt bằng cách bắt cháu đeo bình nước 5 lít vào cổ. Tiếp đó, cả hai cùng tát, đánh dép liên tiếp vào mặt cháu. Khi bé hoảng loạn đến mức không kiểm soát được vệ sinh cá nhân, hai người tiếp tục dùng dép đánh vào mặt khiến cháu ngã xuống nền nhà.

Sau đó, Hiệp lau rửa qua loa cho cháu H. rồi đưa Tâm đi khám thai. Cả hai tiếp tục đi chơi. Bé H. ở nhà một mình.

Đó là lần bạo hành thứ nhất trong ngày 3/5.

Chiều cùng ngày, khi quay về phòng trọ, Tâm thấy con gái đang lấy bánh kẹo. Cho rằng cháu ăn vụng, Tâm lập tức dùng dép đánh liên tiếp vào đầu và mặt con. Bé H. sợ hãi đến mức lại mất kiểm soát vệ sinh - Tâm tiếp tục tát rồi ép cháu vào nhà tắm.

Trong nhà tắm, Hiệp phát hiện cháu nghịch bẩn, chửi bới rồi dùng chân kẹp chặt đầu cháu, một tay giữ người, một tay cầm vòi hoa sen xịt liên tục vào miệng và mũi bé gái 4 tuổi. Tâm chứng kiến toàn bộ. Cô không nói một lời, không can ngăn, và bỏ ra ngoài.

Hiệp xịt nước cho đến khi cháu H. ngừng gào khóc, ngừng giãy giụa.

Theo xác nhận của Công an TP. Hà Nội, trong suốt quá trình đó, Tâm - mẹ đẻ của cháu H., người đang mang thai một đứa con khác - không có bất kỳ hành động nào để bảo vệ con gái mình.

Pháp luật sẽ xử lý Tâm như thế nào?

Hiện Cơ quan CSĐT Công an TP. Hà Nội đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Minh Hiệp về tội Giết người. Với Bàn Thị Tâm, cơ quan điều tra đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định.

Theo các chuyên gia pháp lý, hành vi của Tâm có thể bị xem xét theo nhiều hướng. Nếu được xác định là đồng phạm trong hành vi bạo hành dẫn đến tử vong, Tâm có thể bị truy tố cùng tội danh Giết người theo Điều 123 Bộ luật Hình sự - với khung hình phạt có thể lên đến tù chung thân hoặc tử hình tùy mức độ. Ngoài ra, hành vi bỏ mặc không can ngăn khi con bị xâm hại cũng có thể cấu thành tội Hành hạ người khác (Điều 140) hoặc tội không cứu giúp người đang ở tình trạng nguy hiểm đến tính mạng (Điều 132).

Đáng chú ý, việc Tâm đang mang thai không phải tình tiết miễn tội - theo Bộ luật Hình sự, đây chỉ là tình tiết được xem xét khi quyết định hình phạt, không ảnh hưởng đến việc truy cứu trách nhiệm hình sự.