Phẫn nộ lời khai của cha dượng và mẹ đẻ vụ bạo hành bé gái 4 tuổi tử vong: Bỏ đói liên tục 3 ngày, dùng vòi xịt nước trực tiếp vào mặt đến khi bé không thể khóc

Công an TP Hà Nội đang điều tra vụ bé gái B.T.H. (4 tuổi) tử vong sau khi bị cha dượng và mẹ đẻ bạo hành tại phòng trọ ở phường Phú Diễn.

Khoảng 18h ngày 3/5, Bệnh viện E tiếp nhận cháu H. trong tình trạng ngừng tuần hoàn, hôn mê sâu, cơ thể có nhiều vết thương. Kết luận giám định pháp y sơ bộ xác định tỷ lệ tổn thương cơ thể của cháu lên tới 99%. Dù được các bác sĩ nỗ lực cứu chữa, đến chiều 6/5, cháu H. tử vong.

Theo thông tin trên báo Bảo vệ pháp luật, bước đầu cơ quan chức năng đã làm rõ, Nguyễn Minh Hiệp (SN 2004, trú tại Ninh Bình) và Bàn Thị Tâm (SN 2006, trú tại Tuyên Quang) sống chung như vợ chồng và thuê trọ tại phường Phú Diễn, TP Hà Nội. Cháu B.T.H. là con riêng của Tâm, sống cùng hai người từ tháng 3/2026.

Đầu tháng 4/2026, anh trai của Hiệp là N.M.H. cùng người yêu là V.T.L. đến ở cùng phòng trọ với Hiệp; căn phòng trọ khép kín, diện tích khoảng 20m2. Thường ngày, cả 4 người đều đi làm từ sáng đến chiều tối mới về. Còn cháu B.T.H. ở nhà một mình.

Sáng 3/5, vẫn trong ngày nghỉ lễ, cả nhóm không đi làm. Anh N.M.H. và chị V.T.L. đưa nhau đi chơi. Hiệp, Tâm và cháu H. ngủ đến trưa thì cùng dậy. Khi cháu H. chậm trễ trong việc đánh răng, rửa mặt, Hiệp đã có hành vi trừng phạt bằng cách bắt cháu đeo bình nước 5 lít vào cổ. Sau đó, cả Hiệp và Tâm liên tiếp tát vào mặt cháu H. nhiều lần.

Không dừng lại ở đó, khi cháu H. có biểu hiện sợ hãi, không kiểm soát được vệ sinh cá nhân, người cha dượng và mẹ đẻ đã dùng dép đánh vào mặt khiến bé gái 4 tuổi ngã xuống nền nhà. Sau khi lau rửa qua loa cho cháu H, Hiệp đưa Tâm đi khám thai, sau đó cả 2 đưa nhau đi chơi, bỏ mặc cô bé 4 tuổi trong phòng trọ một mình.

Chiều cùng ngày, khi quay về, thấy cháu H. đang lấy bánh kẹo ăn, cho rằng cháu ăn vụng, Tâm tiếp tục dùng dép đánh liên tiếp nhiều lần vào vùng đầu, mặt con gái 4 tuổi. Bị đánh, cháu H. sợ hãi đến nỗi không kiểm soát được vệ sinh. Thấy vậy, Tâm lại tiếp tục tát vào mặt cháu và bắt cháu tự vào nhà tắm rửa. Một lát sau, Hiệp quát cháu H. tự đi tắm.

Khi phát hiện cháu H. nghịch bẩn trong nhà tắm, Hiệp và Tâm không những không chăm sóc con mà còn chửi bới và bạo hành cháu bé. Hiệp đã dùng vòi nước xịt bồn cầu trực tiếp vào mặt cháu H. rồi đẩy cháu H. nằm xuống nền nhà tắm. Khi cháu H. giãy dụa gào khóc thì Hiệp dùng hai chân kẹp chặt đầu cháu, một tay giữ chặt người cháu còn một tay cầm vòi xịt nước liên tục vào miệng, mũi cô bé 4 tuổi. Điều đau lòng là, Tâm nhìn thấy Hiệp bạo hành con gái mình như vậy nhưng không nói gì và bỏ đi. Hiệp tiếp tục xịt nước đến khi thấy cháu H. không gào khóc giãy giụa nữa thì mới dừng tay.

Khi phát hiện cháu H. không còn phản ứng, Hiệp và Tâm mới tìm cách sơ cứu, rồi gọi cấp cứu, nhưng đã quá muộn.

Theo thông tin trên báo VTC News, làm việc với cơ quan chức năng, Hiệp và Tâm khai nhận đã nhiều lần bạo hành cháu H. trong suốt khoảng một tháng trước đó. Tần suất đánh đập diễn ra 2-3 ngày/lần, với nhiều công cụ như dép, chổi, cán hót rác, móc quần áo.

Ngoài việc đánh đập, hai đối tượng còn áp dụng hình thức trừng phạt như: bắt cháu đeo chai nước nặng vào cổ, bỏ đói không cho ăn uống. Đặc biệt, từ ngày 1/5 đến 3/5 - thời điểm ngay trước khi xảy ra vụ việc, cháu H. bị bỏ đói liên tục trong 3 ngày.

Cơ quan chức năng nhận định vụ việc có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, nạn nhân là trẻ nhỏ, không có khả năng tự vệ. Nhà chức trách đang củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định pháp luật.