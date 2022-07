Nóng: Mâu thuẫn trong cuộc sống, nửa đêm vợ dùng dao cứa cổ chồng

Moi tại công an

Rạng sáng 28/7 Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Giang tiếp nhận tin báo của Công an huyện Sơn Động về việc khoảng 00h30 cùng ngày tại cổng nhà anh Nguyễn Bá Lập (sinh năm 1977, ở thôn Đồng Tâm, xã Tuấn Đạo, huyện Sơn Động) anh Lập phát hiện anh Nguyễn Văn Tú (sinh năm 1975, trú cùng thôn) đang bất tỉnh, trên người có nhiều vết thương.

Sau đó, anh Tú được người dân xung quanh đưa đi cấp cứu tại Trung tâm Y tế huyện Sơn Động.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Giang đã chủ trì, phối hợp với phòng kỹ thuật hình sự công an tỉnh và Công an huyện Sơn Động tiến hành khám nghiệm hiện trường, tổ chức điều tra, xác minh.

Quá trình điều tra, bằng các chứng cứ thu thập được và kết quả đấu tranh Phùn Thị Moi (sinh năm 1978, cùng trú tại thôn Đồng Tâm, xã Tuấn Đạo, huyện Sơn Động - là vợ của anh Tú) đã nhận tội và đầu thú về hành vi "Giết người".

Do mâu thuẫn phát sinh trong quá trình chung sống với nhau, tối 27/7 nhân lúc anh Tú đang ngủ Phùn Thị Moi đã dùng dao (dạng dao quắm) cắt cổ và chém nhiều nhát lên người chồng.

Quá trình khám nghiệm hiện trường, công an đã thu giữ con dao là hung khí Moi sử dụng để gây án cùng nhiều đồ vật, tài liệu có liên quan.

Hiện, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Giang đang tạm giữ hình sự đối với Phùn Thị Moi về hành vi “Giết người” để tiếp tục điều tra theo quy định.