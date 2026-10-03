Nóng: Hai tuyến cao tốc gần 140km của T&T và Sơn Hải đầu tư tại tỉnh rộng nhất Việt Nam nhận chỉ đạo mới

Hai tuyến cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc và Bảo Lộc - Liên Khương dài gần 140 km đang được tỉnh Lâm Đồng đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, với tổng vốn hàng chục nghìn tỷ đồng.

Ngày 2/10, lãnh đạo UBND tỉnh Lâm Đồng có buổi làm việc với Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh cùng các sở, ngành, địa phương liên quan để nghe báo cáo tiến độ giải phóng mặt bằng 2 dự án cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc và Bảo Lộc - Liên Khương.

Theo báo cáo, 2 dự án đã giải ngân khoảng 1.103,4 tỷ đồng trên tổng số 1.798 tỷ đồng được bố trí, đạt gần 62% kế hoạch. Tuy nhiên, tiến độ này vẫn chậm so với yêu cầu. Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh thừa nhận việc phối hợp với các địa phương thời gian qua chưa thực sự hiệu quả.

Phối cảnh dự án cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương.

Đối với hơn 490 tỷ đồng được bố trí nhưng dự kiến không thể giải ngân, Trung tâm đề xuất điều chuyển sang các dự án Quốc lộ 27, Quốc lộ 28 và Quốc lộ 55, là những tuyến đang xuống cấp, một số khu vực vừa xảy ra sạt lở.

Lãnh đạo UBND tỉnh yêu cầu Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh chủ động phối hợp với các xã, phường, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân bàn giao mặt bằng; với những trường hợp đã vận động nhiều lần nhưng cố tình không đồng thuận, tỉnh sẽ kiên quyết thực hiện cưỡng chế theo quy định.

Đồng thời, Trung tâm phải xây dựng kế hoạch chi tiết, xác định rõ thời gian hoàn thành giải phóng mặt bằng. Đối với các nhà đầu tư, nhà thầu yếu kém, không có chuyển biến dù đã được nhắc nhở, tỉnh sẽ đề xuất Thủ tướng và Trung ương hủy hợp đồng, xử lý theo quy định, trong bối cảnh tại một số đoạn tuyến, địa phương đã bàn giao phần lớn mặt bằng nhưng nhà thầu vẫn chưa triển khai.

Phối cảnh dự án cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc.

Được biết, cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc là một phần của tuyến Dầu Giây - Liên Khương, dài khoảng 65,88km, trong đó 11,91km qua Đồng Nai và 53,97km qua Lâm Đồng. Tuyến kết nối cao tốc Dầu Giây - Tân Phú với khu vực Bảo Lộc, góp phần tăng cường kết nối Lâm Đồng với vùng Đông Nam Bộ.

Dự án thuộc nhóm A, công trình giao thông cấp I, được đầu tư theo hình thức BOT với tốc độ thiết kế 80km/giờ. Theo phương án phân kỳ, tuyến có 4 làn xe, nền đường rộng 17m; khi hoàn chỉnh sẽ mở rộng lên 22m và bổ sung 2 làn dừng khẩn cấp liên tục, dự kiến hoàn thành và đưa vào khai thác trong quý IV/2027.

Trong khi đó, cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương dài hơn 73km, được đầu tư theo phương thức PPP, với Liên danh Tập đoàn T&T - Phương Trang - Phương Thành là nhà đầu tư. Dự án có tổng mức đầu tư giai đoạn 1 là 17.718 tỷ đồng, thời gian thi công dự kiến 30 tháng.

Giai đoạn 1, tuyến được xây dựng với nền đường rộng 17m, khai thác 4 làn xe hạn chế, tốc độ 80km/giờ. Khi hoàn thiện, nền đường được mở rộng lên 24,75m, đáp ứng 4 làn cao tốc hoàn chỉnh, tốc độ thiết kế 100km/giờ.

Sau khi hoàn thành, cao tốc Bảo Lộc - Liên Khương sẽ góp phần hoàn thiện mắt xích còn thiếu trên trục Dầu Giây - Liên Khương dài hơn 200km. Cùng với cao tốc Tân Phú - Bảo Lộc, 2 dự án sẽ rút ngắn thời gian di chuyển từ TP.HCM đến Đà Lạt từ khoảng 6 giờ xuống còn 3 giờ, đồng thời giảm áp lực cho Quốc lộ 20.

Các tuyến cao tốc cũng được kỳ vọng tạo thêm dư địa phát triển đô thị, công nghiệp, logistics và du lịch tại các khu vực dọc tuyến, đồng thời tăng khả năng lưu thông hàng hóa giữa Tây Nguyên và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.