Ra quyết định khởi tố chủ doanh nghiệp Bùi Văn Dân và nhân viên Chu Văn Tuyến

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Ninh Bình vừa khởi tố vụ án, khởi tố 2 bị can về hành vi “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”.

Ngày 2/10, Công an tỉnh Ninh Bình thông tin, Tổ công tác của Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh đã phát hiện Công ty TNHH Thảo Anh Gia Sinh, co địa chỉ tại xã Gia Phong, tỉnh Ninh Bình hoạt động chính trong lĩnh vực khai thác đá, cát, sỏi, đất sét và chế biến đá vôi làm vật liệu xây dựng tại khu vực mỏ đá núi Mư, núi Hang Trắng, núi Võng Quốc tại xã Gia Phong, tỉnh Ninh Bình.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quyết định khởi tố bị can đối với Chu Văn Tuyến và Bùi Văn Dân (Ảnh: Công an Ninh Bình).

Công ty này do Bùi Văn Dân, sinh năm 1979; hộ khẩu thường trú tại xã Việt Khê, thành phố Hải Phòng làm Giám đốc có dấu hiệu vi phạm pháp luật trong hoạt động sản xuất kinh doanh nên đã tiến hành các biện pháp xác minh, làm rõ theo quy định.

Căn cứ kết quả điều tra, xác minh, ngày 30/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh (Phòng Cảnh sát kinh tế) đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra từ năm 2018 đến năm 2022 tại Công ty TNHH Thảo Anh Gia Sinh.

Cùng ngày 30/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra cũng ra Quyết định khởi tố bị can đối với Bùi Văn Dân và Chu Văn Tuyến, sinh năm 1990; hộ khẩu thường trú tại phường Thủy Nguyên, thành phố Hải Phòng, là nhân viên Công ty Thảo Anh Gia Sinh.

Hiện vụ án đang được Cơ quan Cánh sát điều tra Công an tỉnh tiếp tục điều tra, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.