Đúng sáng 1/10, tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo có mặt trên 1 chuyến bay đặc biệt

Chuyến bay này có gì đặc biệt hơn hẳn so với những chuyến bay thông thường khác?

Trong lịch sử hàng không thương mại, không ít chuyến bay được nhớ đến vì chở một vị khách đặc biệt, đánh dấu một cột mốc quan trọng hay bất ngờ trở thành nơi diễn ra một sự kiện mà hành khách khó có thể gặp trong những hành trình thông thường.

Sáng 1/10, chuyến bay VJ128 của Vietjet từ TP.HCM ra Hà Nội cũng trở nên đặc biệt khi khoang hành khách được sử dụng cho một lễ đưa dâu ở độ cao khoảng 10.000 m.

Theo thông tin từ hãng bay, nhân vật chính của lễ đưa dâu là Thanh Trúc và Đình Quang. Thanh Trúc là tiếp viên hàng không Vietjet và đã có khoảng 4 năm gắn bó với công việc. Tuy nhiên, điều khiến chuyến bay nhận được nhiều sự chú ý hơn trên mạng xã hội là sự xuất hiện của một nhân vật quen thuộc trong lĩnh vực hàng không Việt Nam.

Những hình ảnh được đăng tải từ chuyến bay cho thấy bà Nguyễn Thị Phương Thảo, Chủ tịch HĐQT Vietjet, có mặt cùng đôi vợ chồng trẻ. Nữ tỷ phú còn trực tiếp gửi lời chúc mừng tới cô dâu, chú rể và hai bên gia đình.

Lễ đưa dâu đặc biệt trên chuyến bay của Vietjet Air hôm 1/10 (Ảnh Vietjet Air)

Tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo có mặt trên chuyến bay, trực tiếp gửi lời chúc mừng tới cặp đôi (Ảnh Vietjet Air)

Không gian trên chuyến VJ128 hôm đó khác với thường ngày. Khoang máy bay được trang trí bằng hoa tươi, có âm nhạc, trong khi những phần bánh ngọt được gửi tới hành khách như một cách chia sẻ niềm vui. Những người vốn chỉ tình cờ cùng mua vé trên một chuyến bay vì thế cũng trở thành những người chứng kiến sự kiện đặc biệt.

Điểm đáng chú ý nằm ở chính bối cảnh của sự kiện. Một lễ đưa dâu vốn thường gắn với đoàn xe, gia đình hai bên và những nghi thức dưới mặt đất, lần này lại diễn ra giữa một hành trình hàng không, trong một không gian kín và ở độ cao hàng nghìn mét.

Tuy nhiên, đây không phải lần đầu tiên một chuyến bay Vietjet trở thành nơi diễn ra những khoảnh khắc khác thường như vậy.

Từng có đám cưới, lễ kỷ niệm ngày cưới ngay trên máy bay

Một trong những sự kiện đáng chú ý nhất diễn ra từ hơn một thập kỷ trước.

Theo thông tin trên website chính thức của Vietjet, ngày 9/12/2012, một đám cưới đã được tổ chức ngay trên chuyến bay khai trương đường bay Hà Nội - Đà Lạt. Cô dâu Ngọc Mai và chú rể Cao Thắng xuất hiện trong trang phục cưới giữa tiếng violin, trước sự chứng kiến của gia đình, bạn bè và những hành khách trên chuyến bay.

Hai người trao hoa, mở champagne và thực hiện những nghi thức của ngày cưới ngay trên khoang. Vietjet khi đó giới thiệu đây là đám cưới đầu tiên tại Việt Nam được tổ chức trên tàu bay.

Cũng trong năm 2012, một chuyến bay từ TP.HCM ra Hà Nội từng trở thành nơi diễn ra màn kỷ niệm ngày cưới của cựu tuyển thủ Phan Thanh Bình dành cho vợ. Anh chuẩn bị hoa, quà và ca khúc Stand By Me trong dịp Valentine, trước sự chứng kiến của những hành khách cùng chuyến.

Một đám cưới đã được tổ chức ngay trên chuyến bay khai trương đường bay Hà Nội - Đà Lạt của Vietjet Air vào năm 2012 (Ảnh Vietjet Air)

Hơn 10 năm sau, một câu chuyện khác tiếp tục gây chú ý.

Dịp Valentine 2024, trên chuyến bay VJ773 từ Hà Nội tới Nha Trang, ông Phạm Xuân Sơn và bà Ngô Thị Long được tổ chức lễ kỷ niệm 57 năm ngày cưới ở độ cao khoảng 10.000 m.

Phi hành đoàn đã chuẩn bị 999 bông hồng cho cặp vợ chồng cao tuổi. Con cháu của hai ông bà cùng nhiều hành khách trên chuyến bay đã chứng kiến khoảnh khắc này.

Bên cạnh những dấu mốc riêng của hành khách, Vietjet cũng từng tổ chức nhiều hoạt động gắn với chủ đề tình yêu trên không. Các chương trình Valentine, hoạt động giao lưu hay những màn chúc mừng bất ngờ từng xuất hiện trên nhiều chuyến bay trong các năm trước.

Trên chuyến bay VJ773 từ Hà Nội tới Nha Trang, ông Phạm Xuân Sơn và bà Ngô Thị Long được tổ chức lễ kỷ niệm 57 năm ngày cưới (Ảnh Vietjet Air)

Vì sao những khoảnh khắc trên máy bay dễ trở nên đặc biệt?

Khác với một buổi lễ được lên kế hoạch tại nhà hàng hay khách sạn, sự kiện diễn ra trên máy bay có một yếu tố rất khó lặp lại: không gian và những người cùng chứng kiến.

Khoang máy bay vốn được thiết kế cho việc di chuyển. Hành khách thường không quen biết nhau và mỗi người có một điểm đến riêng. Khi một lễ cưới, màn cầu hôn hay lễ kỷ niệm bất ngờ xuất hiện, ranh giới giữa những người xa lạ tạm thời biến mất. Cả khoang cùng chia sẻ một khoảnh khắc dù trước đó họ không có bất kỳ mối liên hệ nào.

Độ cao hàng nghìn mét cũng tạo nên một bối cảnh mà những địa điểm tổ chức thông thường không thể có. Những bông hoa, tiếng nhạc hay lời chúc vốn quen thuộc trong một lễ cưới vì thế lại mang cảm giác khác khi xuất hiện giữa hành trình trên bầu trời.