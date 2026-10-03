"Nàng tiên cá” đặc biệt tại một siêu dự án của tỷ phú Phạm Nhật Vượng nặng đến 110kg, có sở thích lắc lư chiếc bụng mỡ

Những đoạn video ghi lại hình ảnh "nàng tiên cá" lắc lư chiếc bụng mỡ, diễn nét vụng về hài hước tại thủy cung ở VinWonders Nha Trang khiến nhiều người thích thú.

(Ảnh: Chụp màn hình).

Với ngoại hình mũm mĩm cùng những màn tương tác hài hước dưới nước, "nàng tiên cá" 110 kg trong thủy cung ở VinWonders Nha Trang thuộc quần thể Vinpearl Nha Trang - Tổ hợp nghỉ dưỡng – giải trí cao cấp do Tập đoàn Vingroup của Tỷ phú Phạm Nhật Vượng đầu tư và phát triển thu hút sự chú ý của hàng nghìn du khách.

"Nàng tiên cá" đó là Lê Nguyên Phong, sinh năm 2005, quê Khánh Hòa hiện biểu diễn tại thủy cung ở Nha Trang. Anh từng chia sẻ, anh cao 1,71m, nặng 108kg, là tiên cá có “kích cỡ khủng” nhất ở thủy cung này.

Cuối năm ngoái, anh tình cờ biết được có đợt tuyển “tiên cá béo”. Được người anh động viên nên Phong tham gia. Chính sự khác biệt về ngoại hình cùng lối biểu diễn tự nhiên đã giúp anh nhanh chóng thu hút sự chú ý của du khách đến thủy cung.

Không chỉ vậy, hình ảnh, video biểu diễn của anh còn lan truyền, khiến nhiều người cảm thấy thích thú.

Ngoài "nàng tiên cá" béo ú, thủy cung VinWonders Nha Trang vẫn có những nàng tiên cá xinh đẹp, múa giỏi thu hút hàng nghìn lượt khách đến xem và tham quan hàng ngày.

VinWonders Nha Trang là công viên vui chơi giải trí tất cả trong một đẳng cấp tọa lạc tại đảo Hòn Tre tỉnh Khánh Hòa, có diện tích 50ha. Dự án do Vingroup làm chủ đầu tư.

VinWonders Nha Trang được chia làm 6 phân khu gồm King's Garden; Sea World; Fairy Land; Tropical Paradise; World Garden; Adventure Land.