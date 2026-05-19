Nóng: Đơn vị tổ chức HCMC Night Run Eximbank chính thức lên tiếng về “giải chạy mất lòng runner”

Đại diện ban tổ chức, ông Nguyễn Đình Khang – Phó Trưởng BTC, cho biết đơn vị tổ chức mong muốn cộng đồng có cái nhìn khách quan và đầy đủ hơn về những gì đã diễn ra trong ngày thi đấu. Ông cũng thừa nhận vẫn còn nhiều khâu tổ chức chưa thực sự sát với trải nghiệm thực tế của runner, dẫn đến hàng loạt thiếu sót, tình trạng quá tải ở một số khu vực và khiến không ít vận động viên chưa có được trải nghiệm trọn vẹn tại giải đấu.

“Thông qua quý báo, BTC chúng tôi gửi lời chân thành xin lỗi đến tất cả VĐV về những trải nghiệm chưa được trọn vẹn. Hơn tất cả, điều khiến chúng tôi biết ơn chính là sự cảm thông, sẻ chia và đồng hành của VĐV cùng cộng đồng runner trong suốt hành trình vừa qua”, phía BTC chia sẻ.

Một trong những vấn đề gây tranh cãi lớn nhất tại giải lần này là việc kiểm tra và xử lý các trường hợp sử dụng BIB không chính chủ.

Trong Thư phản hồi, BTC cho biết quy định về BIB chính chủ đã được ghi trong điều lệ giải từ trước khi mở cổng đăng ký. Ban tổ chức cũng có một bài truyền thông trên fanpage về việc runner nên sử dụng đúng BIB của mình, đồng thời cảnh báo các rủi ro liên quan đến BIB giả hoặc chuyển nhượng không hợp lệ.

Tuy nhiên, BTC cũng thừa nhận cách xử lý tại vạch đích chưa “thấu tình” đã tạo ra cảm xúc tiêu cực cho nhiều runner.

“BTC thừa nhận việc thu hồi BIB, không công nhận thành tích và quyền lợi của runner sau khi họ đã hoàn thành quãng đường dài là hành động chưa thực sự đặt mình vào vị trí và cảm xúc của VĐV”, ông Nguyễn Đình Khang cho biết.

Những thiếu sót này phần nào phản ánh sự cứng nhắc trong quy trình vận hành, dễ tạo ra phản ứng trái ngược nếu khâu truyền thông từ đầu giải chưa đủ mạnh, chưa bám sát với nhu cầu cũng như những tình huống thực tế đã xảy ra.

Đây có lẽ là bài học lớn cho tất cả các đơn vị tổ chức giải. Bởi nếu muốn thực thi một quy định nào đó, công tác tuyên truyền phải diễn ra sâu rộng, đủ độ che phủ đánh bật nhận thức cộng đồng về một thói quen chưa tốt cần được cải thiện.

Thay vì truyền thông nhỏ giọt, để quy định này lẩn khuất trong một bảng quy định dài dằng dặc gửi đến runner rồi áp dụng cứng ngắc ngay tại giải đấu, các đơn vị tổ chức cần nghiêm túc nhìn nhận trước công tác truyền thông của mình đã đủ sâu rộng và ảnh hưởng đến cộng đồng chưa trước khi áp dụng nó vào thực tế, gây nên những hệ lụy không đáng có, làm mất đi tinh thần thể thao lành mạnh, mục đích vì sức khỏe cộng đồng nói chung.

Bên cạnh câu chuyện BIB, công tác hậu cần sau giải cũng là nội dung nhận về nhiều phản ứng trái chiều từ cộng đồng chạy bộ.

Thứ hai, liên quan đến phản ánh runner phải xếp hàng dài, thiếu đồ ăn hoặc nước uống, BTC cho biết khu vực tiếp nước sau vạch đích và khu vực phục hồi, ăn uống được bố trí tách biệt.

Theo giải thích, khu tiếp nước ngay sau khi nhận medal (huy chương) luôn phục vụ nước, điện giải và trái cây cho tất cả runner mà không phân biệt việc kiểm tra BIB. Trong khi đó, khu phục hồi sâu bên trong sự kiện được thiết kế như không gian thư giãn riêng cho vận động viên với nhiều quầy món ăn khác nhau như cháo gà, nui mọc, bánh mì thịt nướng, trái cây, đồ ăn nhẹ.

Dù vậy, BTC cũng ghi nhận tình trạng quá tải khiến nhiều người phải chờ đợi lâu, có runner phản ánh đợi 30 phút đến 1 tiếng đồng hồ ở mỗi quầy và họ phải lặp đi lặp lại điệp khúc xếp hàng này thay vì thật sự nghỉ ngơi và phục hồi sau giải.

Tình cảnh đông đúc được một runner chụp lại và chia sẻ. Ảnh: nhu.ngo.an

Liên quan đến phát áo finisher, BTC xác nhận có xảy ra thiếu hụt áo finisher do sự cố từ phía đơn vị cung cấp. Đây là lý do một số runner dù hoàn thành cự ly vẫn chưa nhận được áo ngay trong ngày diễn ra giải.

“BTC hiểu sự bất tiện này đã ảnh hưởng đến trải nghiệm của VĐV. Chúng tôi đã tiến hành thu thập thông tin trực tiếp tại quầy cũng như thông báo trên fanpage để đảm bảo tất cả runner chưa nhận được áo sẽ được gửi tận nhà trước ngày 15/06/2026”, ông Khang cho biết.

Tuy nhiên, theo nhiều runner cách xử lý này chưa thỏa đáng, bởi hơn ai hết sau khi hoàn thành quãng đường chạy dài hơi, điều họ mong muốn là được nhận đầy đủ các vật phẩm, quyền lợi đã được BTC đã cam kết ngay từ đầu chứ không phải là tiếp tục chờ đợi một quy trình xử lý dài sau giải. Việc nhận áo Finisher là giá trị thuộc về khoảnh khắc, ngay lúc chân runner chạm vạch đích, ở thời điểm này kể cả được đền bù, có lẽ nhiều runner cũng sẽ chọn cách cất kỷ niệm vào một góc lãng quên.

Một vấn đề khác cũng gây tranh cãi lớn là việc cho phép uỷ quyền nhận BIB nhiều lần, điều bị cho là tạo kẽ hở cho các vụ lừa đảo mua bán BIB diễn ra ngay trước giải.

Theo BTC, cơ chế uỷ quyền nhiều lần được thiết kế nhằm tạo thuận lợi cho runner trong trường hợp bận việc hoặc người nhận hộ đột xuất không thể đến lấy BIB. Tuy nhiên, BTC nhấn mạnh việc uỷ quyền nhận hộ không đồng nghĩa với chuyển nhượng quyền sở hữu BIB.

BTC cũng xác nhận đã ghi nhận các trường hợp mua bán BIB không chính thức thông qua hình thức uỷ quyền và cho biết điều này vốn bị nghiêm cấm trong điều lệ giải.

“Các giao dịch tự thoả thuận giữa các VĐV thông qua quy trình uỷ quyền - chuyển nhượng không chính thức luôn tiềm ẩn rủi ro thiệt hại và làm mất đi những quyền lợi chính thức dành cho runner”, đại diện BTC - ông Nguyễn Đình Khang nói.

Không ít ý kiến cho rằng những quy định mang tính kiểm soát là cần thiết đối với các giải chạy đông người, đặc biệt trong bối cảnh tình trạng BIB giả và chuyển nhượng trái phép ngày càng phổ biến. Tuy nhiên, cách thực thi quy định cũng cần mềm dẻo, có chiều sâu và đặt trải nghiệm của runner làm trung tâm.

Sau những tranh cãi và phản ứng dữ dội từ cộng đồng chạy bộ, nhiều runner cho rằng đây không chỉ là bài học dành cho ban tổ chức trong việc vận hành một giải đấu đông người, mà còn là lời nhắc rằng trải nghiệm của vận động viên cần được đặt ở vị trí trung tâm. Bởi hơn hết, khi runner đã lựa chọn tin tưởng, bỏ tiền bạc, thời gian và công sức để tham gia, họ xứng đáng được tôn trọng, hỗ trợ và chăm sóc một cách đúng nghĩa trên suốt hành trình của mình.