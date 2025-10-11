Cháy nhà ở Hà Nội khiến cả gia đình 5 người tử vong

Vụ cháy trong ngôi nhà nằm tại ngõ 180 phố Kim Hoa, phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám bốc cháy khiến cả gia đình 5 người tử vong.

Vụ cháy xảy ra vào sáng sớm tại ngôi nhà bốn tầng một tum nằm sâu trong ngõ 180 phố Kim Hoa, phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám.

Theo thông tin ban đầu Khoảng 5h, người dân khu vực phát hiện đám cháy xuất hiện tại ngôi nhà rộng khoảng 30 m2, cao bốn tầng, một tum, nằm sâu trong hẻm 12, ngách 17, ngõ 180 phố Kim Hoa.

Cháy nhà ở Hà Nội khiến cả gia đình 5 người tử vong- Ảnh 1.

Hiện trường sự việc

Thời điểm cháy trong nhà có hai vợ chồng trung tuổi, vợ chồng con trai và cháu nội 6 tuổi. Lửa bốc cao, nhà lại rào kín sắt từ trên xuống dưới nên người bên trong không thể thoát ra.

Hiện trường ngôi nhà trong ngõ sâu, lỗi vào rất khó khăn. Lực lượng chức năng đang huy động thêm cán bộ và xe cứu thương cũng đã đến hiện trường.

Hiện nguyên nhân đang được làm rõ.

