Hiện trường thương tâm vụ cháy khiến cả nhà 5 người tử vong tại Hà Nội

Hồi 05 giờ 36 phút, ngày 11/10/2025, xảy ra cháy nhà dân tại địa chỉ số 9, hẻm 12 ngách 17 ngõ 180 Kim Hoa, phường Văn Miếu – Quốc Tử Giám, TP Hà Nội.

Nhận được tin báo, Trung tâm thông tin chỉ huy Công an thành phố Hà Nội đã điều động Đội CC&CNCH khu vực số 9 và Đội Cảnh sát PCCC&CNCH khu vực số 10 - Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH xuất 04 xe chữa cháy cùng hơn 30 CBCS nhanh chóng đến hiện trường tổ chức chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.





Cùng với đó, Đồng chí Trần Sỹ Thanh - Chủ tịch UBND TP Hà Nội, Đồng chí Trung tướng Nguyễn Tuấn Anh - Cục Trưởng Cục Cảnh sát PCCC&CNCH - Bộ Công an, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky - Phó Giám đốc, Đại tá Nguyễn Ngọc Quyền – Phó Giám đốc cùng đồng chí Đại tá Phạm Trung Hiếu Trưởng Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH - Công an thành phố và Chính quyền địa phương đã trực tiếp xuống hiện trường để chỉ đạo công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.





Ngay khi tiếp cận hiện trường, đám cháy đã phát triển lớn bao trùm toàn bộ ngôi nhà cao 04 tầng, 01 tầng tum, với mặt tiền nhỏ hẹp, diện tích khoảng 25 m2.





Cùng với đó ngôi nhà nằm trong ngõ sâu, cách đường giao thông chính khoảng 300m và phát sinh nhiều khói khí độc gây khó khăn trong việc triển khai chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.



