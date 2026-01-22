Nói với người nhà bạn: Đừng đặt 5 thứ này ở đầu giường, hại sức khỏe, ngủ không yên

Phòng ngủ là không gian riêng tư nhất trong nhà, cũng là nơi cơ thể cần được nghỉ ngơi và phục hồi nhiều nhất sau một ngày dài. Thế nhưng có một thực tế là rất nhiều gia đình lại vô tình biến khu vực đầu giường thành nơi đặt đủ thứ đồ, từ vật trang trí cho tới những món được cho là giúp ngủ ngon hơn. Trước đây tôi cũng không để tâm. Chỉ đến khi để ý kỹ hơn, tôi mới nhận ra rằng đầu giường thực ra có những thứ tuyệt đối không nên đặt. Không chỉ ảnh hưởng tới chất lượng giấc ngủ, về lâu dài còn tác động xấu tới sức khỏe mà nhiều người không hề hay biết.

Thứ đầu tiên là tinh dầu, nến thơm.

Áp lực công việc, căng thẳng tinh thần khiến nhiều người khó ngủ, ngủ không sâu. Để dễ chìm vào giấc ngủ, không ít người chọn cách đốt tinh dầu hoặc nến thơm ngay cạnh đầu giường, nghĩ rằng hương thơm dịu nhẹ sẽ giúp thư giãn. Vấn đề nằm ở chỗ, trên thị trường hiện nay có rất nhiều loại tinh dầu, nến thơm kém chất lượng. Mùi có thể dễ chịu, nhưng trong quá trình sản xuất lại pha trộn nhiều hóa chất nhằm giảm giá thành. Khi đốt lên, các chất này bay hơi và đi thẳng vào đường hô hấp, lâu dài không hề có lợi cho sức khỏe.

Chưa kể, nến thơm có ngọn lửa hở. Phòng ngủ lại là nơi tập trung nhiều vật dễ cháy như rèm cửa, chăn ga, nệm. Chỉ một chút bất cẩn cũng có thể dẫn tới nguy cơ cháy nổ rất đáng sợ. Nếu đang có thói quen đốt nến, tinh dầu kém chất lượng ở đầu giường, tốt nhất nên dừng lại càng sớm càng tốt.

Thứ hai là thú nhồi bông.

Thú nhồi bông gần như xuất hiện trong hầu hết các gia đình, đặc biệt là nhà có trẻ nhỏ hoặc phụ nữ trẻ. Không ít người còn có thói quen ôm thú bông khi ngủ, cảm giác vừa dễ thương vừa an tâm.

Nhưng thực tế, thú nhồi bông lại là nơi tích tụ bụi bẩn, vi khuẩn và mạt bụi rất nhanh. Đặc biệt là các sản phẩm trôi nổi, không rõ nguồn gốc, bên trong có thể chứa vật liệu kém chất lượng như bông tái chế, bông đen.

Đặt những món này sát đầu giường, tiếp xúc trực tiếp với da và đường hô hấp mỗi đêm chẳng khác nào biến giường ngủ thành ổ chứa vi khuẩn. Ngứa da, dị ứng, hắt hơi, khó chịu khi ngủ đều có thể bắt nguồn từ đây. Nếu thực sự yêu thích thú nhồi bông, hãy chọn sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng và hạn chế đặt ngay sát đầu giường, càng không nên ôm ngủ mỗi ngày.

Thứ ba là bể cá.

Có người thích cảm giác thư giãn khi ngắm cá bơi, nên đặt luôn một bể cá nhỏ ở đầu giường cho đẹp mắt. Nhưng đây lại là lựa chọn rất không phù hợp cho giấc ngủ.

Ban đêm, khi không gian yên tĩnh, những tiếng động rất nhỏ từ bể cá như tiếng nước, cá chạm sỏi, máy lọc hoạt động cũng đủ làm não bộ bị kích thích, khiến giấc ngủ chập chờn, khó sâu. Ngoài ra, nếu bể cá không được vệ sinh, thay nước thường xuyên, mùi tanh hoặc mùi ẩm cũng sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới không khí phòng ngủ. Chưa kể nguy cơ va chạm, đổ nước hay vỡ bể vào ban đêm cũng tiềm ẩn rủi ro. Tốt nhất, bể cá nên đặt ở phòng khách hoặc không gian sinh hoạt chung, không nên đặt cạnh giường ngủ.

Thứ tư là hoa tươi.

Nhiều người cho rằng đặt hoa tươi trong phòng ngủ sẽ giúp không gian dễ chịu, thơm mát và lãng mạn hơn. Nhưng không phải loại hoa nào cũng phù hợp để đặt ở đầu giường. Rất nhiều người không phân biệt được đâu là hoa có độc tính nhẹ, đâu là hoa an toàn. Một số loại hoa có thể tiết ra chất gây kích ứng hoặc mùi hương quá nồng, khi hít trong thời gian dài dễ gây đau đầu, khó ngủ, thậm chí ảnh hưởng tới sức khỏe hô hấp.

Ngay cả những loại hoa không độc, nếu mùi quá đậm, đặt sát đầu giường cũng có thể khiến não bộ bị kích thích, làm giấc ngủ không sâu và dễ tỉnh giấc giữa đêm. Vì vậy, nếu thích hoa, nên đặt ở không gian thông thoáng khác trong nhà, tránh để ngay đầu giường ngủ.

Thứ năm là gương.

Người lớn tuổi thường dặn không nên đặt gương ở đầu giường. Trước đây nhiều người nghĩ đó chỉ là quan niệm mê tín, nhưng thực tế lại có cơ sở tâm lý rất rõ ràng. Ban đêm, ánh sáng yếu, khi thức dậy đi vệ sinh hoặc vô tình liếc thấy hình ảnh phản chiếu trong gương, rất dễ gây giật mình, hoảng hốt. Với gương lớn, ánh sáng phản xạ còn tạo cảm giác bất an, khiến não bộ luôn trong trạng thái cảnh giác, khó thư giãn hoàn toàn. Nếu buộc phải đặt gương trong phòng ngủ, nên chọn loại có thể gập lại, hoặc che bằng rèm vải khi đi ngủ. Những chiếc gương nhỏ tốt nhất nên cất vào ngăn kéo.



