Nơi nào có nhiều xã nhất cả nước kể từ 1/7/2025? Nhiều người sống ngay tại đây cũng không biết đáp án

Đáp án chính là TPHCM.

Trước năm 2020, Bình Dương là tỉnh có nhiều thị xã nhất Việt Nam khi có tới 4 thị xã gồm Dĩ An, Thuận An, Bến Cát, Tân Uyên. Sau đó cả 4 thị xã này đều được nâng cấp lên thành phố, Bình Phước và Nghệ An từ đó trở thành hai tỉnh có nhiều thị xã nhất.

Tuy nhiên, kể từ 1/7/2025, sau khi TPHCM sáp nhập với tỉnh Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu thành đơn vị hành chính mới, lấy tên là TPHCM, địa phương này có 168 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 113 phường, 54 xã và 1 đặc khu. Thành phố có diện tích hơn 6.700 km2, dân số gần 14 triệu người.

Theo đó, địa chỉ trụ sở 168 phường, xã mới ở TPHCM từ ngày 1/7 sẽ thay đổi như sau.

Địa chỉ trụ sở làm việc các phường, xã mới trên địa bàn TPHCM cũ

1. Phường Hiệp Bình: Số 2 đường số 5, phường Hiệp Bình Chánh, TP. Thủ Đức.

2. Phường Tam Bình: số 934 tỉnh lộ 43, phường Bình Chiểu, TP. Thủ Đức.

3. Phường Thủ Đức: số 17 Chân Lý, phường Bình Thọ, TP. Thủ Đức.

4. Phường Linh Xuân: số 81 Hoàng Cầm (quốc lộ 1K cũ), phường Linh Xuân, TP. Thủ Đức.

5. Phường Long Bình: số 325 Nguyễn Văn Tăng, phường Long Thạnh Mỹ, TP. Thủ Đức.

6. Phường Tăng Nhơn Phú: số 29 Lê Văn Việt, phường Tăng Nhơn Phú A, TP. Thủ Đức.

7. Phường Phước Long: số 183 Đỗ Xuân Hợp, phường Phước Long B, TP. Thủ Đức.

8. Phường Long Phước: số 239 khu phố Long Thuận, phường Long Phước, TP. Thủ Đức.

9. Phường Long Trường: số 1341 Nguyễn Duy Trinh, phường Long Trường, TP. Thủ Đức.

10. Phường An Khánh: số 10 đường D2, phường Thủ Thiêm, TP. Thủ Đức.

11. Phường Bình Trưng: số 8 Hồ Thị Nhung, khu phố 4, phường Bình Trưng Đông, TP. Thủ Đức.

12. Phường Cát Lái: số 560 Trương Gia Mô, phường Thạnh Mỹ Lợi, TP. Thủ Đức.

13. Phường Tân Định: số 30 Phùng Khắc Khoan, phường Đa Kao, Quận 1.

14. Phường Sài Gòn: số 45 - 47 Lê Duẩn, phường Bến Nghé, Quận 1.

15. Phường Bến Thành: số 92 Nguyễn Trãi, phường Bến Thành, Quận 1.

16. Phường Cầu Ông Lãnh: số 275 Nguyễn Trãi, phường Nguyễn Cư Trinh, Quận 1.

17. Phường Xuân Hòa: số 99 - 99A Trần Quốc Thảo, phường Võ Thị Sáu, Quận 3.

18. Phường Nhiêu Lộc: số 82 Bà Huyện Thanh Quan, Phường 9, Quận 3.

19. Phường Bàn Cờ: số 611/20 Điện Biên Phủ, Phường 1, Quận 3.

20. Phường Vĩnh Hội: số 405 Hoàng Diệu, Phường 2, Quận 4.

21. Phường Khánh Hội: số 85 - 87 Tân Vĩnh, Phường 9, Quận 4.

22. Phường Xóm Chiếu: số 18 Đoàn Như Hài, Phường 13, Quận 4.

23. Phường Chợ Quán: số 462 - 464 - 466 An Dương Vương, phường 4, Quận 5.

24. Phường An Đông: số 780 Trần Hưng Đạo, Phường 7, Quận 5.

25. Phường Chợ Lớn: số 279 Hải Thượng Lãn Ông, Phường 13, Quận 5.

26. Phường Bình Tiên: số 107 Cao Văn Lầu, Phường 1, Quận 6.

27. Phường Bình Tây: số 154 Tháp Mười, Phường 2, Quận 6.

28. Phường Bình Phú: số 15 Chợ Lớn, Phường 11, Quận 6.

29. Phường Phú Lâm: số 15 Chợ Lớn, Phường 11, Quận 6.

30. Phường Tân Mỹ: số 7 Tân Phú, phường Tân Phú, Quận 7.

31. Phường Phú Thuận: số 1203 Huỳnh Tấn Phát, phường Phú Thuận, Quận 7.

32. Phường Tân Hưng: số 9 đường 4A, phường Tân Hưng, Quận 7.

33. Phường Tân Thuận: số 342 Huỳnh Tấn Phát, phường Bình Thuận, Quận 7.

34. Phường Chánh Hưng: số 2 - 4 Dương Quang Đông, Phường 5, Quận 8.

35. Phường Bình Đông: số 1096 Tạ Quang Bửu, Phường 6, Quận 8 và 3028 Phạm Thế Hiển, Phường 7, Quận 8.

36. Phường Phú Định: số 450 Phú Định, Phường 16, Quận 8 và số 184 Lưu Hữu Phước, Phường 15, Quận 8.

37. Phường Vườn Lài: số 410 - 412 Ngô Gia Tự, Phường 4, Quận 10.

38. Phường Diên Hồng: số 1A Thành Thái, Phường 14, Quận 10.

39. Phường Hòa Hưng: số nhà TT20 Tam Đảo, Phường 15, Quận 10.

40. Phường Minh Phụng: số 183A Lý Nam Đế, Phường 7, Quận 11.

41. Phường Bình Thới: số 268 - 270 Bình Thới, Phường 10, Quận 11.

42. Phường Hòa Bình: số 347 Lạc Long Quân, phường 5, quận 11.

43. Phường Phú Thọ: số 233 - 235 Lê Đại Hành, Phường 11, Quận 11.

44. Phường Đông Hưng Thuận: số 68 Tân Thới Nhất 14, phường Tân Thới Nhất, Quận 12.

45. Phường Trung Mỹ Tây: số 15/91 Đồng Tiến, phường Trung Mỹ Tây, Quận 12.

46. Phường Tân Thới Hiệp: số 226 Trương Thị Hoa, phường Tân Thới Hiệp, Quận 12.

47. Phường Thới An: số 340 Lê Văn Khương, phường Thới An, Quận 12.

48. Phường An Phú Đông: số 540 Hà Huy Giáp, khu phố 17, phường Thạnh Lộc, Quận 12.

49. Phường Gia Định: số 134 Lê Văn Duyệt, Phường 1, quận Bình Thạnh.

50. Phường Bình Thạnh: số 6 - 6A Phan Đăng Lưu, Phường 14, quận Bình Thạnh.

51. Phường Bình Lợi Trung: số 355 - 355/5 Nơ Trang Long, Phường 13, quận Bình Thạnh.

52. Phường Thạnh Mỹ Tây: số 602/39 Điện Biên Phủ, Phường 22, quận Bình Thạnh.

53. Phường Bình Quới: số 1 khu hành chính Thanh Đa, Phường 27, quận Bình Thạnh.

54. Phường Bình Tân: số 43 đường số 16, phường Bình Hưng Hòa B, quận Bình Tân.

55. Phường Bình Hưng Hòa: số 621 Tân Kỳ Tân Quý, phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân.

56. Phường Bình Trị Đông: số 162 Mã Lò, phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân.

57. Phường An Lạc: số 521 Kinh Dương Vương, phường An Lạc, quận Bình Tân.

58. Phường Tân Tạo: số 1409 tỉnh lộ 10, phường Tân Tạo A, quận Bình Tân.

59. Phường Hạnh Thông: số 23 Nguyễn Thái Sơn, Phường 3, quận Gò Vấp.

60. Phường An Nhơn: số 394 Nguyễn Thái Sơn, Phường 5, quận Gò Vấp.

61. Phường Gò Vấp: số 332 Quang Trung, Phường 10, quận Gò Vấp.

62. Phường Thông Tây Hội: số 563 Quang Trung, Phường 11, quận Gò Vấp.

63. Phường An Hội Tây: số 397 Phan Huy Ích, Phường 14, quận Gò Vấp.

64. Phường An Hội Đông: số 330 Thống Nhất, Phường 16, quận Gò Vấp.

65. Phường Đức Nhuận: số 94 Phan Đăng Lưu, Phường 5, quận Phú Nhuận.

66. Phường Cầu Kiệu: số 67 - 69 Nguyễn Đình Chính, Phường 15, quận Phú Nhuận.

67. Phường Phú Nhuận: số 159 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 11, quận Phú Nhuận.

68. Phường Tây Thạnh: số 200/12 Nguyễn Hữu Tiến, phường Tây Thạnh, quận Tân Phú.

69. Phường Tân Sơn Nhì: số 6 Nguyễn Thế Truyện, phường Tân Sơn Nhì, quận Tân Phú.

70. Phường Phú Thọ Hòa: số 146 Độc Lập, phường Tân Thành, quận Tân Phú.

71. Phường Phú Thạnh: số 275 Nguyễn Sơn, phường Phú Thạnh, quận Tân Phú.

72. Phường Tân Phú: số 70A Thoại Ngọc Hầu, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú.

73. Phường Tân Sơn Hòa: số 291 Lê Văn Sỹ, Phường 1, quận Tân Bình.

74. Phường Tân Sơn Nhất: số 25/4 - 6 Hoàng Việt, Phường 4, quận Tân Bình.

75. Phường Tân Hòa: số 356A Bắc Hải, Phường 6, quận Tân Bình.

76. Phường Bảy Hiền: số 290 Âu Cơ, Phường 10, quận Tân Bình.

77. Phường Tân Bình: số 40/19A Ấp Bắc, Phường 13, quận Tân Bình.

78. Phường Tân Sơn: số 822 Trường Chinh, Phường 15, quận Tân Bình.

79. Xã Vĩnh Lộc: số F7/16 Vĩnh Lộc, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh.

80. Xã Tân Vĩnh Lộc: số 1304 Vĩnh Lộc, ấp 6, xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh và 1905 (F2/33) ấp 6, tỉnh lộ 10, xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh.

81. Xã Bình Lợi: số 1905 Trần Văn Giàu, ấp 6, xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh.

82. Xã Tân Nhựt: số 349 Tân Túc, thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh.

83. Xã Bình Chánh: số 260 hương lộ 11, ấp 2, xã Tân Quý Tây và 999B/8 ấp 2 An Phú Tây, xã An Phú Tây, huyện Bình Chánh.

84. Xã Hưng Long: số 564 Đoàn Nguyễn Tuấn, xã Hưng Long và B3/24 ấp 2, xã Qui Đức, huyện Bình Chánh.

85. Xã Bình Hưng: số D11/314 Trịnh Quang Nghị, ấp 4, xã Phong Phú và 10 đường số 10, xã Bình Hưng, Bình Chánh.

86. Xã An Nhơn Tây: số 1407 tỉnh lộ 7, xã An Nhơn Tây, huyện Củ Chi.

87. Xã Thái Mỹ: số 712 Phan Văn Khải (Quốc lộ 22), xã Phước Thạnh, huyện Củ Chi.

88. Xã Nhuận Đức: ấp Ngã 4, xã Nhuận Đức, huyện Củ Chi.

89. Xã Tân An Hội: số 77 tỉnh lộ 8, thị trấn Củ Chi, huyện Củ Chi.

90. Xã Củ Chi: số 314 Phan Văn Khải (quốc lộ 22), xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi.

91. Xã Phú Hòa Đông: số 269 tỉnh lộ 8, xã Tân Thạnh Tây, huyện Củ Chi.

92. Xã Bình Mỹ: số 1627 ấp 1A, xã Hòa Phú, huyện Củ Chi.

93. Xã Bình Khánh: trụ sở UBND xã Bình Khánh cũ, đường Rừng Sác, ấp Bình An 1, xã Bình Khánh, huyện Cần Giờ.

94. Xã An Thới Đông: trụ sở UBND xã An Thới Đông cũ, ấp An Hòa 1, xã An Thới Đông, huyện Cần Giờ.

95. Xã Cần Giờ: trụ sở UBND huyện Cần Giờ cũ, đường Lương Văn Nho, khu phố Giồng Ao, thị trấn Cần Thạnh, huyện Cần Giờ.

96. Xã Thạnh An: ấp Thạnh Hòa, xã đảo Thạnh An, huyện Cần Giờ.

97. Xã Đông Thạnh: số 250 Đặng Thúc Vịnh, ấp 7, xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn.

98. Xã Hóc Môn: số 11 Lý Thường Kiệt, thị trấn Hóc Môn, huyện Hóc Môn.

99. Xã Xuân Thới Sơn: số 1A Lê Thị Kim, ấp 3, xã Xuân Thới Sơn, huyện Hóc Môn.

100. Xã Bà Điểm: số 14/9 Phan Văn Hớn, xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn.

101. Xã Nhà Bè: số 330 Nguyễn Bình, xã Phú Xuân, huyện Nhà Bè.

102. Xã Hiệp Phước: số 209 Nguyễn Văn Tạo, xã Long Thới, huyện Nhà Bè.

Địa chỉ trụ sở làm việc phường, xã trên địa bàn tỉnh Bình Dương cũ

103. Phường Đông Hoà: số 201 đường ĐT743A, khu phố Bình Thung 2, phường Bình An, TP. Dĩ An.

104. Phường Dĩ An: số 10 trung tâm hành chính TP. Dĩ An cũ, TP. Dĩ An.

105. Phường Tân Đông Hiệp: số 880 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Tân Bình, TP. Dĩ An.

106. Phường Thuận An: số 289 Hưng Định, phường Hưng Định, TP. Thuận An.

107. Phường Thuận Giao: đường Thủ Khoa Huân, phường Bình Chuẩn, TP. Thuận An.

108. Phường Bình Hòa: đường ĐT743B, phường Bình Hoà, TP. Thuận An.

109. Phường Lái Thiêu: trụ sở ở khu phố chợ, phường Lái Thiêu, TP. Thuận An.

110. Phường An Phú: đường ĐT743, khu phố 1A, phường An Phú, TP. Thuận An.

111. Phường Bình Dương: đường Võ Nguyên Giáp, khu phố 1, phường Hoà Phú, TP. Thủ Dầu Một.

112. Phường Chánh Hiệp: số 279 Hồ Văn Cống, phường Tương Bình Hiệp, TP. Thủ Dầu Một.

113. Phường Thủ Dầu Một: số 1 Quang Trung, phường Phú Cường, TP. Thủ Dầu Một.

114. Phường Phú Lợi: số 438 đường Phú Lợi, phường Phú Hoà, TP. Thủ Dầu Một.

115. Phường Vĩnh Tân: đường 742, phường Vĩnh Tân, TP. Tân Uyên.

116. Phường Bình Cơ: đường ĐT 747, phường Hội Nghĩa, TP. Tân Uyên.

117. Phường Tân Uyên: khu phố 1, phường Uyên Hưng, TP. Tân Uyên.

118. Phường Tân Hiệp: khu phố Tân Bình, phường Tân Hiệp, TP. Tân Uyên.

119. Phường Tân Khánh: đường ĐT746, phường Tân Phước Khánh, TP. Tân Uyên.

120. Phường Phú An: số 143 Nguyễn Đức Cảnh, phường Hiệp An, TP. Thủ Dầu Một.

121. Phường Tây Nam: ấp 2, phường An Tây, TP. Bến Cát.

122. Xã Long Nguyên: đường Hùng Vương, phường An Điền, TP. Bến Cát.

123. Phường Bến Cát: đường 30/4, khu phố 2, phường Mỹ Phước, TP. Bến Cát.

124. Phường Chánh Phú Hoà: đường ĐTT 741, phường Chánh Phú Hòa, TP. Bến Cát.

125. Phường Thới Hoà: quốc lộ 13, khu phố 3A, phường Thới Hòa, TP. Bến Cát.

126. Phường Hoà Lợi: đường ĐTT 741, khu phố An Hòa, phường Hòa Lợi, TP. Bến Cát.

127. Xã Bắc Tân Uyên: khu phố 2, thị trấn Tân Thành, huyện Bắc Tân Uyên.

128. Xã Thường Tân: ấp 3, xã Tân Mỹ, huyện Bắc Tân Uyên.

129. Xã An Long: ấp Xóm Quạt, xã An Long, huyện Phú Giáo.

130. Xã Phước Thành: ấp Sa Dụp, xã Phước Sang, huyện Phú Giáo.

131. Xã Phước Hoà: đường ĐT 741, xã Vĩnh Hòa, huyện Phú Giáo.

132. Xã Phú Giáo: đường Hùng Vương, khu Phố 2, huyện Phú Giáo.

133. Xã Trừ Văn Thố: đường ĐT 750, ấp Ông Chài, xã Cây Trường II, huyện Bàu Bàng.

134. Xã Bàu Bàng: khu đô thị Bàu Bàng, thị trấn Lai Uyên, huyện Bàu Bàng.

135. Xã Minh Thạnh: ấp 3, xã Minh hòa, huyện Dầu Tiếng.

136. Xã Long Hoà: đường DT749, xã Long Hoà, huyện Dầu Tiếng.

137. Xã Dầu Tiếng: khu phố 4B, thị trấn Dầu Tiếng, huyện Dầu Tiếng.

138. Xã Thanh An: ấp Cần Giăng, xã Thanh An, huyện Dầu Tiếng.

Địa chỉ trụ sở làm việc các phường, xã, đặc khu trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ

139. Phường Vũng Tàu: số 89 Lý Thường Kiệt, Phường 1, TP. Vũng Tàu.

140. Phường Tam Thắng: số 603 Nguyễn An Ninh, phường Nguyễn An Ninh, TP. Vũng Tàu.

141. Phường Rạch Dừa: số 219/28 Lưu Chí Hiếu, Phường 10, TP. Vũng Tàu.

142. Phường Phước Thắng: số 7A Nguyễn Gia Thiều, Phường 12, TP. Vũng Tàu.

143. Xã Long Sơn: thôn 1, xã Long Sơn, TP. Vũng Tàu.

144. Phường Bà Rịa: số 137 đường 27/4, phường Phước Trung, TP. Bà Rịa.

145. Phường Long Hương: đường Trịnh Đình Thảo, khu phố Kim Sơn, phường Kim Dinh, TP. Bà Rịa.

146. Phường Tam Long: tỉnh lộ 52, ấp Đông, xã Hòa Long, TP. Bà Rịa.

147. Phường Phú Mỹ: số 412 Độc Lập, phường Phú Mỹ, TP. Phú Mỹ.

148. Phường Tân Thành: khu phố 5, phường Hắc Dịch, TP. Phú Mỹ.

149. Phường Tân Phước: khu phố Tân Lộc, phường Phước Hoà, TP. Phú Mỹ.

150. Phường Tân Hải: quốc lộ 51, thôn Láng Cát, phường Tân Hải, TP. Phú Mỹ.

151. Xã Châu Pha: thôn Tân Lễ B, xã Châu Pha, TP. Phú Mỹ.

152. Xã Ngãi Giao: số 70 Trần Hưng Đạo, thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức.

153. Xã Bình Giã: ấp Vĩnh Bình, xã Bình Giã, huyện Châu Đức.

154. Xã Kim Long: quốc lộ 56, thị trấn Kim Long, huyện Châu Đức.

155. Xã Châu Đức: ấp Liên Lộc, xã Xà Bang, huyện Châu Đức.

156. Xã Xuân Sơn: tổ 10, thôn Xuân Tân, xã Xuân Sơn, huyện Châu Đức.

157. Xã Nghĩa Thành: tổ 6, thôn Sông Cầu, xã Nghĩa Thành, huyện Châu Đức.

158. Xã Hồ Tràm: quốc lộ 55, thị trấn Phước Bửu, huyện Xuyên Mộc.

159. Xã Xuyên Mộc: quốc lộ 55, ấp Trang Hoàng, xã Bông Trang, huyện Xuyên Mộc.

160. Xã Hoà Hội: ấp 4, xã Hòa Bình, huyện Xuyên Mộc.

161. Xã Bàu Lâm: tỉnh lộ 328, ấp 2 Đông, xã Bàu Lâm, huyện Xuyên Mộc.

162. Xã Hoà Hiệp: tỉnh lộ 329, ấp Phú Bình, xã Hòa Hiệp, huyện Xuyên Mộc.

163. Xã Bình Châu: quốc lộ 55, ấp Láng Găng, xã Bình Châu, huyện Xuyên Mộc.

164. Xã Đất Đỏ: đường Võ Thị Sáu, khu phố Hòa Hội, thị trấn Đất Đỏ, huyện Long Đất.

165. Xã Long Hải: đường Hùng Vương, thị trấn Long Hải, huyện Long Đất.

166. Xã Long Điền: số 1939, quốc lộ 55, thị trấn Long Điền, huyện Long Đất.

167. Xã Phước Hải: ấp Hội Mỹ, xã Phước Hội, huyện Long Đất.

168. Đặc khu Côn Đảo: 28 Tôn Đức Thắng, huyện Côn Đảo.

