Nói mãi không chừa: 4 thói xấu âm thầm kéo cả nhà đi xuống, càng sống càng mệt mỏi

Nhiều người vẫn nghĩ nhà xuống cấp là do thiếu tiền, do nhà nhỏ, do bận rộn nên không có thời gian chăm sóc. Nhưng thực tế, có không ít căn nhà mới ở vài năm đã trở nên bừa bộn, ngột ngạt, thiếu sinh khí chỉ vì những thói quen rất quen. Nghe thì tưởng biết rồi, ai cũng từng được nhắc, nhưng ngày nào cũng lặp lại, lâu dần chính những thói xấu ấy làm không gian sống mất đi sự gọn gàng, tinh thần gia đình nặng nề hơn mà không ai để ý. Dưới đây là 4 thói quen phổ biến đến mức nhiều người đang mắc mỗi ngày, kèm theo giải pháp rất cụ thể để sửa ngay, không cần tốn quá nhiều tiền.

1. Giày dép bừa bãi ở cửa ra vào

Cửa chính và khu vực tiền sảnh là nơi ra vào thường xuyên, cũng là không gian đầu tiên đập vào mắt mỗi khi về nhà. Thế nhưng không ít gia đình lại biến chỗ này thành nơi chất giày dép đủ loại, từ giày đi làm, dép đi chợ đến giày cũ ít dùng. Ban đầu chỉ là vài đôi để tiện, dần dần thành một đống lộn xộn chắn lối đi. Không gian cửa bị bít kín khiến cảm giác về nhà trở nên nặng nề, chưa kể bụi bẩn, vi khuẩn từ giày dép theo chân vào sâu trong nhà. Về lâu dài, thói quen này làm căn nhà luôn có cảm giác bừa bộn dù các khu vực khác đã dọn khá gọn.

Giải pháp rất rõ ràng:

Thứ nhất, loại bỏ ngay những đôi giày đã hỏng, không còn sử dụng. Thứ hai, đầu tư một kệ giày phù hợp diện tích, ưu tiên kệ kín hoặc kệ nhiều tầng. Giày thường xuyên đi nên để gọn ở tầng dưới, giày trái mùa cất lên trên hoặc cho vào hộp. Chỉ cần cửa nhà thoáng, cảm giác sạch sẽ và dễ chịu đã tăng lên rõ rệt.