4 dấu hiệu cho thấy trong nhà đang có chuột

Chuột chủ yếu hoạt động về đêm và thường để lại những dấu hiệu đặc trưng mà nếu để ý kỹ, gia đình hoàn toàn có thể phát hiện sớm.

Theo PGS.TS Robert Pierce, chuyên gia về thủy sản và động vật hoang dã tại Đại học Missouri (Mỹ), chuột có thể xâm nhập vào nhà vào bất cứ thời điểm nào trong năm. Thế nhưng, khi thời tiết lạnh dần, nguy cơ chuột xâm nhập vào nhà càng cao vì chúng có xu hướng tìm nơi trú ẩn kín đáo, khô ráo và có sẵn thức ăn.

Vào mùa lạnh, nguy cơ chuột xâm nhập vào nhà càng cao (Ảnh minh họa).

Không chỉ gây cảm giác khó chịu khi bất ngờ xuất hiện trong nhà, chuột còn kéo theo nhiều rủi ro nghiêm trọng về sức khỏe. TS Sheldon Owen, chuyên gia động vật hoang dã tại Đại học Tây Virginia (Mỹ), cho hay: “Chuột có thể gặm nhấm, làm nhiễm khuẩn thực phẩm và phát tán mầm bệnh qua nước tiểu, nước bọt cũng như phân”.

TS Owen cũng cảnh báo loài gặm nhấm này có khả năng truyền các bệnh truyền nhiễm như sốt xuất huyết do virus Hanta và xoắn khuẩn vàng da. Đồng thời, chuột có thể mang theo ve ký sinh, làm tăng nguy cơ gây hại cho con người và vật nuôi trong gia đình.

Chuột là vật chủ trung gian truyền bệnh sốt xuất huyết do virus Hanta (Ảnh minh họa).

4 dấu hiệu cảnh báo có chuột trong nhà

Theo PGS Pierce và TS Owen, việc phát hiện chuột xâm nhập nhà ở sẽ trở nên dễ dàng hơn khi biết cách nhận diện dấu hiệu. Do chuột chủ yếu hoạt động vào ban đêm, nhiều gia đình có thể không bao giờ nhìn thấy chúng trực tiếp, nhưng vẫn có thể nhận ra sự hiện diện của loài gặm nhấm này thông qua những dấu hiệu đặc trưng sau.

1. Phân chuột xuất hiện ở những khu vực kín

Dấu hiệu phổ biến nhất là phân chuột màu nâu hoặc đen, có hình dạng giống hạt gạo. Các chuyên gia cho biết, phân chuột thường xuất hiện trong ngăn kéo, dưới bồn rửa, phía sau tủ bếp hoặc những khu vực ít được để ý. Ngay cả khi chưa từng nhìn thấy chuột, sự xuất hiện của phân cũng là chỉ dấu rõ ràng cho thấy chúng đang hoạt động trong nhà.

2. Đồ đạc bị gặm nhấm để làm tổ

Gặm nhấm là tập tính của chuột (Ảnh minh họa).

Chuột có tập tính gặm nhấm liên tục. Nếu phát hiện giấy, vải, vật liệu cách nhiệt, xốp hoặc mút bị cắn vụn, rất có thể chuột đã dùng những vật liệu này để lót ổ. Theo TS Owen, việc gặm nhấm không chỉ gây hư hại đồ đạc mà còn có thể ảnh hưởng đến kết cấu nhà ở nếu chuột làm tổ trong tường hoặc trần.

3. Mùi hôi lạ và vết bẩn trên tường

Một dấu hiệu khác dễ bị bỏ qua là mùi ẩm mốc khó chịu hoặc các vết bẩn nâu sẫm xuất hiện dọc theo chân tường, góc nhà. Các chuyên gia lý giải, đây là những lối đi quen thuộc của chuột, hình thành do chúng di chuyển lặp đi lặp lại và để lại dấu bẩn trên bề mặt.

4. Âm thanh sột soạt vào ban đêm

Chuột chủ yếu hoạt động khi trời tối, vì vậy tiếng sột soạt, cào cấu hoặc tiếng kêu nhỏ phát ra từ tường, trần nhà vào ban đêm là dấu hiệu đáng cảnh giác. Theo TS Owen, nhiều gia đình chỉ phát hiện chuột khi nghe thấy những âm thanh bất thường này, dù ban ngày hoàn toàn không thấy dấu vết rõ ràng.

Các chuyên gia cảnh báo rằng chuột sinh sản rất nhanh. Vì vậy, nếu nhận thấy một trong bốn dấu hiệu trên, gia đình không nên chủ quan mà cần sớm kiểm tra và có biện pháp xử lý phù hợp để tránh tình trạng chuột sinh sôi trong nhà.