Nỗi lòng giáo viên mầm non

Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) vào cuối năm 2025, hầu hết giáo viên mầm non (GVMN) đang xếp lương thấp nhất trong hệ thống thang bậc lương hành chính sự nghiệp.

Khởi điểm thấp

Theo Bộ GD-ĐT, hệ số lương khởi điểm của GVMN hạng III là 2,1 trong khi các chức danh hạng III của viên chức ngành khác là 2,34 - tỉ lệ cao hơn khoảng 1,11 lần.

Hệ số khởi điểm của GVMN hạng II là 2,34 trong khi các chức danh hạng II của viên chức ngành khác là 4,4 - cao hơn 1,8 lần. Hệ số khởi điểm của GVMN hạng I là 4 trong khi các chức danh hạng I của viên chức ngành khác là 6,2 - cao hơn 1,5 lần. Như vậy, hệ số lương cao nhất mà GVMN có thể được hưởng là 6,38, trong khi hệ số lương cao nhất mà viên chức ngành khác có thể được hưởng là 8.

Nhưng có một thực tế là hiện nay, phần lớn GVMN ở trường công lập đang được xếp hạng III với 10 bậc lương. Cụ thể, mức lương của GVMN mới vào nghề, hưởng lương bậc 1 chỉ khoảng 4,9 triệu đồng/tháng, thậm chí khi đạt bậc 10 thì thu nhập vẫn không cao - khoảng 11,4 triệu đồng/tháng. Điều này khiến công việc GVMN khó thu hút.

Chị Trần Thị Thùy Trâm - GVMN tại một trường công lập ở phường An Hội Đông, TP HCM - cho biết chị có 7 năm công tác trong ngành giáo dục mầm non nhưng hiện nay cộng cả lương, phụ cấp nghề và các chính sách ưu đãi của thành phố thì thu nhập vẫn chưa tới 10 triệu đồng/tháng cho hơn 10 giờ làm việc mỗi ngày. Trong đó, lương cơ bản theo hệ số của chị chưa tới 6 triệu đồng. Dù chăm sóc trẻ bán trú nhưng do kinh phí của trường eo hẹp nên tiền bán trú của giáo viên rất thấp.

Theo chị Trâm, cái khó của GVMN là không có thời gian làm thêm công việc khác để có thêm thu nhập khiến cuộc sống gặp nhiều áp lực. "Vì vậy, tôi mong muốn chính sách về tăng phụ cấp ưu đãi nghề sẽ sớm được áp dụng trong năm 2026 để cuộc sống của giáo viên bớt khó khăn. An tâm về cuộc sống cũng sẽ giúp chúng tôi toàn tâm toàn ý cho việc dạy và chăm sóc trẻ" - chị bày tỏ.

Để nỗ lực cải thiện chính sách tiền lương cho giáo viên, trong đó có GVMN, ngoài tăng tiền phụ cấp ưu đãi nghề, thời gian qua, Bộ GD-ĐT đã nhiều lần đề xuất áp dụng hệ số lương đặc thù là 1,25 với GVMN công lập và 1,15 với giáo viên phổ thông.

Ngoài dạy trẻ, giáo viên mầm non còn phải tham gia nhiều hoạt động, công việc khác tại trường

Khó nâng hạng

Một trong những vấn đề mà nhiều GVMN quan tâm là khó để xét việc nâng hạng từ hạng III lên hạng II.

Công tác trong ngành giáo dục mầm non suốt 29 năm và chuẩn bị tới tuổi nghỉ hưu nhưng bà Hồ Thị Hồng Hạnh, giáo viên Trường Mầm non Rạng Đông (phường Bình Phú, TP HCM), cho biết bà vẫn thuộc hạng III dù đã đạt trình độ chuẩn theo quy định. Điều này khiến bà và các đồng nghiệp rất tâm tư. Vì vậy, mới đây, tại buổi tiếp xúc cử tri với các ứng cử viên đại biểu HĐND TP HCM, bà đã mạnh dạn gửi gắm tâm tư, tình cảm của mình đến các ứng cử viên, mong họ sẽ truyền tải mong muốn, nguyện vọng của GVMN đến nghị trường.

Bà Hạnh cho biết đặc thù của GVMN là không chỉ dạy trẻ mà còn kiêm nhiều công việc - vừa dạy trẻ kiến thức và kỹ năng vừa đóng vai trò người mẹ chăm sóc trẻ, vừa phải có các kiến thức về sức khỏe, xử lý tình huống, ngoài giờ còn phải làm giáo cụ giảng dạy, thiết kế đồ chơi cho trẻ… Tuy nhiên, tiền lương vẫn đang ở mức thấp trong khi hạn chế về việc xét nâng hạng cho GVMN, gây khó khăn trong việc cải thiện thu nhập.

"Tôi mong sắp tới, chính sách tiền lương, nhất là quy định về nâng hạng cho GVMN, sẽ được quan tâm. Đó sẽ là động lực để giáo viên phấn đấu nâng cao trình độ, bổ sung kiến thức, bằng cấp, kỹ năng cần thiết… để nâng cao chất lượng giáo dục" - bà Hạnh gửi gắm.

Bà Trần Thị Hoàn, cán bộ Công đoàn tại một trường mầm non công lập ở TP HCM, cho rằng quy định về xét nâng hạng III lên hạng II hiện nay khiến giáo viên gặp nhiều khó khăn, nhất là về bảo đảm thời gian giữ chức danh nghề nghiệp và khống chế tỉ lệ giữ chức danh nghề nghiệp tại các cơ sở giáo dục công lập. Bà cho biết bản thân là cử nhân chuyên ngành giáo dục mầm non nên khi được tuyển dụng bà đã được xếp vào GVMN hạng II.

Song nhiều đồng nghiệp tại trường của bà xuất phát điểm với bằng trung cấp, được xếp vào nhóm giáo viên hạng III. Sau đó, họ nỗ lực học lên đại học, bảo đảm đúng các chứng chỉ, thành tích theo quy định, có trường hợp nhiều năm liền là Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở nhưng làm việc suốt gần 20 năm với nhiều lần nộp hồ sơ xét thăng hạng vẫn không thành công.

"Chúng tôi nghe rất nhiều về quy định sắp tới, tiền lương GVMN sẽ được xếp theo vị trí việc làm thì sẽ không còn hạng, bậc. Tuy nhiên, do thời điểm áp dụng chưa cụ thể nên tôi cho rằng trong giai đoạn chuyển tiếp vẫn cần xem xét cải thiện thu nhập cho giáo viên để họ bảo đảm cuộc sống và gắn bó với nghề cũng như có động lực phấn đấu" - bà Hoàn nói.

Trao đổi về chính sách tiền lương, nâng hạng cho GVMN tại các buổi tiếp xúc cử tri, ông Lê Quốc Phong - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP HCM - đã ghi nhận các ý kiến của giáo viên, đồng thời cho biết thành phố sẽ quan tâm có ý kiến về vấn đề này với các cơ quan liên quan nhằm cải thiện thu nhập cho nhà giáo.



