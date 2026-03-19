NÓNG: Hủy kết quả nhiều phòng thi VioEdu ở Hà Nội vì gian lận, camera bắt trọn "góc khuất", giám thị bị tố nhắc bài

Mới đây, thông tin về hàng loạt hành vi gian lận tinh vi tại vòng thi cấp khu vực của sân chơi trực tuyến VioEdu đang gây xôn xao dư luận, đặc biệt là trong cộng đồng phụ huynh và học sinh tại Hà Nội. Theo đó, sáng 18/3, vòng thi cấp khu vực (cấp xã, phường) của sân chơi học tập trực tuyến VioEdu diễn ra tại Hà Nội với sự tham gia của nhiều trường học. Theo Ban tổ chức, phần lớn các đơn vị phối hợp nghiêm túc, đảm bảo quy trình tổ chức minh bạch. Tuy nhiên, thông qua hệ thống giám sát trực tuyến, một số phòng thi đã bị phát hiện có dấu hiệu vi phạm quy chế.

Cụ thể, tại một số điểm thi, camera được bố trí sai vị trí, cố tình tạo “góc khuất” để can thiệp vào bài làm của thí sinh. Bên cạnh đó, tình trạng chụp, sao chép và phát tán trái phép đề thi, mã ca thi cũng đã xảy ra. Đáng chú ý, ở một số phòng thi, giám thị bị phản ánh có hành vi ra vào khu vực thi, thậm chí nhắc bài hoặc hỗ trợ học sinh trong quá trình làm bài. Ban tổ chức nhận định đây là những vi phạm nghiêm trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến tính công bằng của kỳ thi.

Nhiều hành vi gian lận ở Hà Nội trong cuộc thi Đấu trường VioEdu, sáng 18/3. Ảnh: Ban tổ chức

“Điều này không chỉ ảnh hưởng đến kết quả, chất lượng của kỳ thi mà còn làm tổn thương niềm tin của học sinh vào sự công bằng, cũng như sự tự tin vào năng lực thực sự của các em”, đại diện Ban tổ chức nhấn mạnh.

Trên cơ sở các bằng chứng thu thập được, toàn bộ kết quả của các ca thi và phòng thi vi phạm đã bị hủy. Ban tổ chức cho biết sẽ tiếp tục rà soát toàn bộ hệ thống video sau kỳ thi để phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp còn sót lại, đồng thời khẳng định không nhân nhượng với bất kỳ hành vi gian lận nào. Ban tổ chức cũng đề nghị các nhà trường trên toàn quốc phối hợp nghiêm túc, đảm bảo tính minh bạch, khách quan trong quá trình tổ chức thi, nhằm mang lại một sân chơi công bằng và hiệu quả cho học sinh.

Sau khi các ca thi kết thúc, công tác kiểm tra, rà soát dữ liệu video giám sát vẫn sẽ được triển khai chặt chẽ, nhằm kịp thời phát hiện các vi phạm chưa được xử lý, đảm bảo quyền lợi chính đáng cho tất cả thí sinh. Ban tổ chức một lần nữa khẳng định quan điểm không khoan nhượng với mọi hành vi vi phạm quy chế.

Đồng thời, Ban tổ chức Đấu trường VioEdu bày tỏ kỳ vọng các nhà trường sẽ nâng cao tinh thần tự giác và trách nhiệm, cùng chung tay xây dựng môi trường thi cử minh bạch, công bằng.

Dành cho những ai chưa biết, VioEdu vốn là một nền tảng giáo dục số uy tín, hỗ trợ học sinh phổ thông rèn luyện tư duy qua các môn Toán, Khoa học và Tiếng Anh. Với quy mô lên đến hàng triệu học sinh tham gia mỗi năm, đây được coi là sân chơi trí tuệ trực tuyến lớn nhất cả nước. Vòng thi cấp khu vực năm 2026 tại Hà Nội diễn ra từ ngày 18 đến 20/3 chính là bước đệm quan trọng để các em tiến sâu vào vòng toàn quốc, vì vậy tính minh bạch trong giai đoạn này luôn được đặt lên hàng đầu.

