Tối 27/11, Binz quay trở lại đường đua âm nhạc với MV Duyên Kiếp Cầm Ca và E.P Keep Cầm Ca. Đây cũng là sản phẩm đầu tiên của Binz sau hành trình vượt chông gai bùng nổ mùa hè qua. Nối tiếp sự thành công của Hit Me Up, E.P lần này gồm 5 ca khúc là sự kết hợp độc đáo giữa dòng nhạc Bolero bất hủ và nhạc điện tử.

Trong E.P Keep Cầm Ca, Binz sáng tác 5 ca khúc lần lượt: Hồn Lỡ Sa Vào, Chưa Yêu Lần Nao, Đêm Vũ Trường, Duyên Kiếp Cầm Ca, Rượu Độc. Toàn bộ E.P được lấy cảm hứng từ chất liệu bolero, được làm lại từ ca khúc gốc và được sự cho phép của tác giả nổi tiếng của làng bolero Việt nam.

MV Duyên Kiếp Cầm Ca - Binz

Riêng track Duyên Kiếp Cầm Ca được Binz lựa chọn làm MV chính là bài "key" của E.P tâm huyết lần này. Ca khúc mang một thông điệp rõ rệt về: Sự tương phản trong hình ảnh của một người nghệ sĩ khi đứng trước công chúng và khi đứng trước sự đơn độc của chính mình. "Ở trên đỉnh cao danh vọng với hào quang bao vây, họ còn lại gì sau lớp phục trang trên người, khi ánh hào quang vụt tắt?".

Binz lần đầu thể hiện sự trưởng thành trong chiêm nghiệm làm nghề, nam rapper từng theo đuổi phong cách hào nhoáng, flexing xa hoa lần này hoá thân thành người hát rong trên phố. Hình tượng ăn mày khiến người xem ám ảnh.

Hình tượng kinh dị của Binz trong MV mới

Toàn bộ ý tưởng, sản xuất, dàn dựng MV Duyên Kiếp Cầm Ca đều được anh tài Kiên Ứng đảm nhận nghiên cứu và khai thác dưới vai trò đạo diễn. Đây là MV hiếm hoi mà Binz mang chiều sâu tâm lý nặng đô. Concept tổng u tối mang nhiều tính “dị” xuyên suốt, yêu cầu kỹ năng diễn xuất của Binz ở mức độ cao hơn những MV trước đó. Những thước phim như bom tấn kinh dị khiến người xem "nổi da gà".

Binz hoá thành người hát rong - đối lập với hình ảnh một minh tinh được săn đón

Những hình ảnh mờ ảo nhưng gây ám ảnh

Người nghệ sĩ không nhận ra mình là ai

Ở E.P này, Binz còn kết hợp với Triple D, mang lại trải nghiệm hoàn toàn khác với màu sắc điện tử. Việc Binz kết hợp cùng ông trùm nhạc dân gian Triple D trong những bản nhạc remake Bolero sẽ là một điểm bí ẩn đáng chờ đợi. Chưa kể, những năm qua, Triple D hầu như lui về với công việc DJ và khá kén chọn trong việc kết hợp làm nhạc cùng các nghệ sĩ khác.

Nhưng, với thử nghiệm kén người nghe - người xem này, sẽ là 1 bài toán nan giải để ekip đưa E.P mới của Binz tiếp cận đại chúng

Với màn quay trở lại được đầu tư kỹ lưỡng về âm nhạc lẫn hình ảnh, MV Duyên Kiếp Cầm Ca và EP Keep Cầm Ca của Binz hứa hẹn sẽ tiếp nối những thành công trước kia của nam rapper, đánh dấu bước chuyển độc bản trên thị trường âm nhạc Việt Nam. Nhưng, với thử nghiệm kén người nghe - người xem này, sẽ là bài toán nan giải để ekip đưa E.P mới của Binz tiếp cận đại chúng.